'AIతో గొప్ప అవకాశం'- స్కిల్ ది నేషన్ ఏఐ ఛాలెంజ్ను ప్రారంభించిన ముర్ము
ఒడిశా రయ్రంగపుర్లో ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ రీజనల్ సెంటర్, స్కిల్ సెంటర్ వర్చువల్గా ప్రారంభం
Published : January 1, 2026 at 4:49 PM IST
Skill The Nation Challenge : భారత భవిష్యత్తులో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము అభిప్రాయపడ్డారు. రాష్ట్రపతి భవన్ కల్చరల్ సెంటర్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఒడిశా రయ్రంగపుర్లో ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ రీజనల్ సెంటర్, స్కిల్ సెంటర్తో పాటు స్కిల్ ది నేషన్ ఏఐ ఛాలెంజ్ను వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. అనంతరం రాష్ట్రపతి మాట్లాడారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలు, సమాజ పునర్నిర్మాణంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందన్నారు ప్రజలు నేర్చుకునే, పని, సేవల పైనా ఏఐ ప్రభావం చేస్తుందని తెలిపారు. భారత్ లాంటి యువదేశంలో ఏఐ కేవలం ఒక సాంకేతికలా కాకుండా సమగ్ర మార్పు చేసే శక్తిమంతమైన సాధనమని అన్నారు.
అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల ద్వారా విద్యార్థులు తమను తాము సిద్ధం చేసుకోవడం పట్ల రాష్ట్రపతి ముర్ము ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. తమ జ్ఞానం, నైపుణ్యాలను సమాజానికి సేవ చేసేందుకు, సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి ఇతరులకు సాధికారత కల్పించడానికి ఉపయోగించాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా AI లెర్నింగ్ మాడ్యూల్లను పూర్తి చేసిన పార్లమెంటు సభ్యులను కూడా ఆమె అభినందించారు. పార్లమెంట్ సభ్యుల నిరంతర అభ్యాసం ద్వారా వారి నాయకత్వంలో ప్రతిబింబిస్తాయని అన్నారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు కీలక సాధనంగా ఏఐని అభివర్ణించారు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము. రాబోయే దశాబ్దంలో జీడీపీ, ఉపాధి, ఉత్పాదకతను పెంచడంలో ఇది ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందన్నారు. బలమైన జాతీయ ప్రతిభావంతులను తయారు చేయడంలో డేటా సైన్స్, AI ఇంజనీరింగ్, డేటా అనలిటిక్స్ వంటి నైపుణ్యాల ప్రాముఖ్యతను ప్రస్తావించారు.
భారతదేశం అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను స్వీకరించడమే కాకుండా బాధ్యతాయుతమైన, సమ్మిళిత సాంకేతిక భవిష్యత్తును రూపొందించేలా ప్రభుత్వంతో పాటు సంస్థలు, పరిశ్రమ భాగస్వాములు, విద్యాసంస్థలు కృషి చేస్తున్నాయన్నారు. జాతీయ విద్యా విధానానికి అనుగుణంగా దేశాన్ని సూపర్ పవర్గా, వికసిత్ భారత్ను నిర్మించడానికి సమష్టిగా పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు.