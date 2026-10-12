6 రాష్ట్రాలకు కొత్త గవర్నర్లు- తమిళనాడుకు రాజేంద్ర అర్లేకర్, కేరళంకు ఓం ప్రకాశ్ మాథుర్
దేశంలోని 6 రాష్ట్రాలకు గవర్నర్లను నియమిస్తూ రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రపతి భవన్ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
Published : October 12, 2026 at 10:35 PM IST
New Governors Appointed India : దేశంలోని 6 రాష్ట్రాలకు కొత్త గవర్నర్లను నియమిస్తూ రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము సోమవారం రోజు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమిళనాడు, కేరళం, సిక్కిం రాష్ట్రాల గవర్నర్లను బదిలీ చేయడంతో పాటుగా ఒడిశా, కర్ణాటక, ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాలకు కొత్త గవర్నర్లను నియమించారు. సంబంధిత గవర్నర్లు బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుంచి ఈ నియామకాలు అమల్లోకి వస్తాయని రాష్ట్రపతి భవన్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. తాజా మార్పుల్లో భాగంగా కేరళం గవర్నర్గా ఉన్న రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ను తమిళనాడుకు మారుస్తూ అక్కడ పూర్తి బాధ్యతలు అప్పగించారు. సిక్కిం గవర్నర్గా ఉన్నటువంటి ఓం ప్రకాశ్ మాథుర్ కేరళంకు బదిలీ అయ్యారు. సిక్కిం గవర్నర్గా బీజేపీ మాజీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు దుష్యంత్ గౌతమ్ నియమితులయ్యారు.