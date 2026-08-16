మాజీ ప్రధాని వాజ్పేయీకి నివాళులు అర్పించిన ముర్ము, మోదీ- సేవలను గుర్తు చేసుకున్న నేతలు
అటల్ బిహారీ వాజ్పేయూ నివాళులు అర్పించిన రాష్ట్రపతి, ప్రధాని- వాజ్పేయి తన జీవితాన్ని దేశ సేవకే అంకితం చేశారన్న మోదీ- కార్గిల్ యుద్ధంతో దేశ శక్తిని యావత్ ప్రపంచానికి చాటిచెప్పారన్న అమిత్ షా
Published : August 16, 2026 at 8:51 AM IST
Vajpayee Death Anniversary 2026 : భారత మాజీ ప్రధానమంత్రి దివంగత అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ వర్థంతి సందర్భంగా దిల్లీలోని 'సదైవ్ అటల్' (వాజ్పేయీ స్మారక చిహ్నం) వద్ద ఆదివారం ఉదయం పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు నివాళులు అర్పించారు. ఆ కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ, ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్తో సహా పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొని మాజీ ప్రధానికి అంజలి ఘటించారు.
'జీవితం మొత్తం దేశ సేవకై అంకితం చేసిన గొప్పనేత'
2018లో ఇదే రోజున తుదిశ్వాస విడిచిన వాజ్పేయీని ఈ సందర్భంగా మోదీ స్మరించుకున్నారు. వాజ్పేయీ ఒక అసాధారణ రాజనీతిజ్ఞుడు అని అభివర్ణించారు. ఆయన దార్శనికత, నాయకత్వం, సుపరిపాలన, ప్రజా సంక్షేమం పట్ల నిబద్ధత తరతరాలకు స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. "అటల్ బిహారీ తన జీవితాన్ని దేశ సేవకు అంకితం చేశారు. ఆయన మాటలు, కృషి తరతరాలకు స్ఫూర్తినిచ్చాయి. ఆయన నాయకత్వం మన దేశాన్ని బలోపేతం చేసింది. సుపరిపాలన, ప్రజా సంక్షేమంపై ఆయనకున్న శ్రద్ధ మనకు ఎల్లప్పుడూ మార్గదర్శకంగా ఉంటుంది" అని మోదీ ఎక్స్పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
Remembering Atal Ji on his Punya Tithi. An extraordinary statesman blessed with remarkable vision, he dedicated his life to the service of our nation. His words and efforts inspired generations and his leadership strengthened our nation. His focus on good governance and public…— Narendra Modi (@narendramodi) August 16, 2026
VIDEO | Delhi: President Droupadi Murmu and Vice President C P Radhakrishnan pay tribute to former PM Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary at 'Sadaiv Atal'.— Press Trust of India (@PTI_News) August 16, 2026
(Source: Narendra Modi YT)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/HOaRS7nBgZ
కార్గిల్ యుద్ధంతో దేశ శక్తిని యావత్ ప్రపంచానికి చాటిచెప్పిన నేత
మరోవైపు, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా కూడా వాజ్పేయికి ఘన నివాళులర్పించారు. దేశ సేవకోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన దేశభక్తుడిగా, రాజకీయవేత్తగా వాజ్పేయీని గుర్తుచేసుకున్నారు. "మాజీ ప్రధానమంత్రి, బీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు, భారతరత్న, పూజ్య అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయనకు నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. వాజ్పేయీ తన జీవితంలోని ప్రతి క్షణాన్ని దేశ సేవకు అంకితం చేసిన అత్యద్భుతమైన దేశభక్త రాజకీయవేత్త. అణు పరీక్షలు, కార్గిల్ యుద్ధం ద్వారా భారతదేశ శక్తిని యావత్ ప్రపంచానికి చాటిచెప్పారు. అలాగే, విలువలతో కూడిన రాజకీయాలు అంత్యోదయ, సుపరిపాలన అనే ఆశయాలను తొలిసారిగా క్షేత్రస్థాయికి తీసుకువచ్చారు. ఆయన మహోన్నత వ్యక్తిత్వం, నాయకత్వం ప్రతి బీజేపీ కార్యకర్తను దేశ నిర్మాణం వైపు ఎల్లకాలం ప్రేరేపిస్తూనే ఉంటాయి" అని ఎక్స్ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. కాగా, ఈ కార్యక్రమంలో రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, బీజేపీ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్, లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా వాజ్పేయీకి నివాళులర్పించేందుకు 'సదైవ్ అటల్' వద్ద హాజరయ్యారు.
पूर्व प्रधानमंत्री व भाजपा के संस्थापक भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूँ।— Amit Shah (@AmitShah) August 16, 2026
अटल जी एक ऐसे देशभक्त राजनेता थे, जिन्होंने अपने जीवन का एक-एक क्षण देश सेवा को समर्पित कर दिया। एक ओर उन्होंने परमाणु परीक्षण व कारगिल युद्ध में पूरी दुनिया को… pic.twitter.com/xjXJqDU6fB
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi, President Droupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan, BJP National President Nitin Nabin and other senior leaders attend the prayer meeting at 'Sadaiv Atal', the memorial of former PM Atal Bihari Vajpayee, on his death… pic.twitter.com/7I9q6YORSO— ANI (@ANI) August 16, 2026
మూడుసార్లు ప్రధానమంత్రిగా సేవలు
వాక్చాతుర్యం, పార్లమెంటరీ సేవ, రాజనీతిజ్ఞతకు ప్రసిద్ధి చెందిన వాజ్పేయి, భారతీయ జనతా పార్టీ(బీజేపీ) వ్యవస్థాపక నాయకుల్లో ఒకరు. పార్టీ రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో, మౌలిక సదుపాయాలు, దౌత్యం, ఆర్థిక విధానం, జాతీయ భద్రత వంటి రంగాల్లో భారతదేశం అనేక రంగాల్లో పరిణామాం చెందింది. వాజ్పేయీ మూడుసార్లు భారత ప్రధానమంత్రిగా పనిచేశారు. 1996లో ఆయన తొలిసారి ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టగా, అది కేవలం 13 రోజులు మాత్రమే కొనసాగింది. ఆయన 1998 నుంచి 1999 వరకు 11 నెలల పాటు, ఆ తర్వాత 1999 నుంచి 2004 వరకు పూర్తి ఐదేళ్ల పాటు ప్రధానమంత్రిగా పనిచేశారు. వాజ్పేయీ ఒక ప్రముఖ హిందీ కవి కూడా. ఆయన తన పార్లమెంటరీ జీవితం, ప్రజా జీవితం కారణంగా రాజకీయ వర్గాలకు అతీతంగా విస్తృతంగా గౌరవం పొందారు. దేశానికి ఆయన చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా, 2015లో భారతదేశపు అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన భారతరత్నను ఆయనకు ప్రదానం చేశారు. కాగా, వాజ్పేయి 93 ఏళ్ల వయసులో 2018 ఆగస్టు 16న కన్నుమూశారు. ఆయన జీవితం, రాజకీయ సేవ, వారసత్వాన్ని స్మరించుకునే సందర్భంగా ఏటా ఆయన వర్ధంతిని పాటిస్తారు.
STORY | PM Modi pays tribute to Atal Vihari Vajpayee on death anniversary— Press Trust of India (@PTI_News) August 16, 2026
Prime Minister Narendra Modi on Sunday paid tribute to former prime minister Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary and said he was as extraordinary statesman blessed with remarkable vision and… https://t.co/aiR5rbvNvM
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