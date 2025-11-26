భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు మూలం రాజ్యాంగం: రాష్ట్రపతి ముర్ము

ETV Bharat / bharat

President Droupadi Murmu speech: భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు మూలం రాజ్యాంగమని రాష్ట్రపతి ముర్ము పేర్కొన్నారు. దిల్లీ సంవిధాన్‌ సదన్‌లోని సెంట్రల్‌ హాల్‌లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము నేతృత్వంలో రాజ్యాంగ దినోత్సవం సభ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఉపరాష్ట్రపతి సి.పి.రాధాకృష్ణన్‌ పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ, లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా, కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జునఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి కీలక ప్రసంగం చేశారు. ప్రజల స్వాభిమానాన్ని కాపాడే ఎన్నో హక్కులను రాజ్యాంగం ఇచ్చిందన్నారు. రాజ్యాంగం మనకు గొప్ప కర్తవ్య బోధ చేస్తోందన్నారు.

దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో రాజ్యాంగమే మార్గదర్శి అని రాష్ట్రపతి స్పష్టం చేశారు. శాసనాల్లో ఎన్ని మార్పులు చేసినా రాజ్యాంగానికి లోబడి ఉన్నామన్నారు. రాజ్యాంగంలో సామాజిక న్యాయానికి పెద్దపీట వేశారని, అందులో భాగంగానే ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్లను తీసుకొచ్చినట్లు రాష్ట్రపతి చెప్పారు. భారత్‌ త్వరలోనే మూడో ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదగనుందని, ఆర్థిక ఏకీకరణలో భాగంగా జీఎస్టీ తీసుకువచ్చామన్నారు.

