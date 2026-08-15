రాష్ట్రపతి భవన్లో గ్రాండ్గా ఎట్ హోమ్ రిసెప్షన్- ప్రధాని మోదీ సహా ప్రముఖుల హాజరు- పసందైన వంటకాలతో విందు!
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా అతిథులకు ఆతిథ్యమిచ్చిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సహా మాజీ రాష్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ దంపతులు హాజరు- విందు మెనూలో పలు రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రత్యేక వంటకాలు
Published : August 15, 2026 at 8:56 PM IST
Rashtrapati Bhavan At Home 2026 : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్రపతి భవన్లో ప్రత్యేకంగా నిర్వహించే ఎట్ హోమ్ రిసెప్షన్ కార్యక్రమం ఎప్పటిలానే అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. శనివారం రాత్రి నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఆతిథ్యం ఇచ్చారు. భారత ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాక్రిష్ణన్, భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ దంపతులు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, లోక్సభ ప్రస్తుత స్పీకర్ ఓం బిర్లా సహా పలువురు కేంద్ర మంత్రులు, ఇతర రాజకీయ ప్రముఖులు, దౌత్యవేత్తలు, రాయబారులు, విదేశీ ప్రతినిధులు సహా వందలాది మంది అతిథులు హాజరయ్యారు.
వందేమాతరం, జాతీయ గీతం జనగణమన ఆలాపనతో కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. అనంతరం రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వేదిక వద్దకు చేరుకున్నారు. కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన నాయకుల్ని, విశిష్ట అతిథుల్ని ఆప్యాయంగా పలకరించి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ అతిథులతో ముచ్చటిస్తూ కనిపించారు. మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ తన సతీమణి సవితా కోవింద్తో కలిసి కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) జస్టిస్ సూర్యకాంత్, రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్, కేంద్ర రైల్వే, సమాచార శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తదితర కేంద్ర మంత్రులు పాల్గొన్నారు.
#WATCH | Delhi: President Droupadi Murmu arrives at the At Home Reception at Rashtrapati Bhavan being hosted on Independence Day.— ANI (@ANI) August 15, 2026
The Reception begins with Vande Mataram and the National Anthem. pic.twitter.com/08CsuEruMj
జమ్ముకశ్మీర్కు చెందిన ప్రముఖ పారా క్రికెటర్ అమీర్ హుస్సేన్ కూడా ఈ రిసెప్షన్లో పాల్గొని ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజున వివిధ సినీ, క్రీడా, రాజకీయ రంగాల ప్రముఖులు, దౌత్యవేత్తల్ని ఒకే వేదికపైకి తీసుకువస్తూ రాష్ట్రపతి భవన్లో ఎట్ హోమ్ రిసెప్షన్ నిర్వహించడం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తోంది. రాష్ట్రపతి భవన్లో జాతీయ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుండటంతో పాటు అధికారికంగా భారతీయ కళలు, సంప్రదాయాలు, దేశ సాంస్కృతిక వైవిద్యాన్ని ప్రతిబింబించే జాతీయ వేదికగా నిలుస్తోంది. సాధారణంగా ప్రతి ఏటా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం, గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జరిగే ఎట్ హోమ్ కార్యక్రమాలకు సెంట్రల్ లాన్ ప్రధాన వేదికగా ఉంటుంది. అంతకుముందు శనివారం ఉదయం రాష్ట్రపతి ముర్ము- దిల్లీలోని నేషనల్ వార్ మెమోరియల్ వద్ద అమరవీరులకు నివాళులర్పించారు. దేశ రక్షణ కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన సైనికుల త్యాగాల్ని స్మరించుకున్నారు. ఇక్కడ రాష్ట్రపతితో పాటు త్రివిధ దళాల ఉన్నతాధికారులు కూడా నివాళులు అర్పించారు.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi greets the leaders and attendees at the At Home Reception at Rashtrapati Bhavan being hosted by President Droupadi Murmu on Independence Day. pic.twitter.com/754UMjqHEu— ANI (@ANI) August 15, 2026
4 రాష్ట్రాల నుంచి 7 ప్రత్యేక వంటకాలు
భారతదేశ సాంస్కృతిక, వంటకాల వైవిధ్యాన్ని చాటిచెప్పేలా ఈసారి మధ్యప్రదేశ్, గోవా, ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్రలకు చెందిన 7 సాంప్రదాయ ప్రత్యేక వంటకాల్ని అతిథులకు వడ్డించారు. మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఇందోరీ పోహా,ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి చనా దాల్ ముథియా, మిని ఫరా, గోవా నుంచి పాతోలియా, దోద్ఓల్, కొడో మిల్లెట్ ఖీర్, మహారాష్ట్ర నుంచి ఖమాంగ్ కకాడీ వంటి వంటకాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.
అట్టారీ వాఘా సరిహద్దులో గ్రాండ్ బీటింగ్ రిట్రీట్
80వ భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వేళ పంజాబ్లోని అట్టారీ- వాఘా సరిహద్దు దేశభక్తి నినాదాలతో మార్మోగింది. శనివారం ఇక్కడ ఇండిపెండెన్స్ డే నేపథ్యంలో గ్రాండ్ బీటింగ్ రిట్రీట్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. వేలాది మంది జనం ఈ వేడుకలకు హాజరై సరిహద్దు ప్రాంతంలో జరిగిన సాంస్కృతిక, సైనిక ప్రదర్శనల్ని వీక్షించారు. జిమ్నాస్టిక్స్, ఇతర విన్యాసాలు, హై కిక్ ప్రదర్శనలు చూపరుల్ని ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ వేడుకల్లో మహిళా బీఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది కూడా పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులు, యువత, బీఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది, దేశంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన కళాకారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ప్రాంగణం మొత్తం భారత జాతీయ జెండాలు, త్రివర్ణ అలంకరణలతో ముస్తాబైంది. కళాకారులు- జైహో, ఇండియా వాలే, దేశ్ మేరా రంగీలా, వందేమాతరం వంటి పాటల్ని ఆలపించారు. భారతీయ సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని ప్రతిబింబించేలా పలు సంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శనలు కూడా జరిగాయి. సంప్రదాయ పంజాబీ దుస్తుల్లో మహిళలు గిద్దా ప్రదర్శించగా, రంగురంగుల తలపాగాలు ధరించిన పురుషులు భాంగ్రాతో సందడి చేశారు.
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