రాష్ట్రపతి హెలికాప్టర్‌ ల్యాండింగ్- కుంగిన హెలిప్యాడ్‌- ఏం జరిగింది?

రాష్ట్రపతి హెలికాప్టర్‌ ల్యాండ్‌ అవుతుండగా సమస్య

President Murmu Kerala Visit
President Murmu Kerala Visit (EENADU)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 22, 2025 at 11:07 AM IST

2 Min Read
President Murmu Kerala Visit : శబరిమల అయ్యప్ప దర్శనం కోసం కేరళ వెళ్లిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ప్రయాణిస్తున్న హెలికాప్టర్‌ ల్యాండ్‌ అవుతుండగా, హెలిప్యాడ్ ఉన్నట్టుండి కుంగిపోయింది. ఈ ఘటనలో రాష్ట్రపతికి ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు. తిరువనంతపురం నుంచి బుధవారం ఉదయం పథనంథిట్టకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము హెలికాఫ్టర్‌లో చేరుకున్నారు.

రోడ్డు మార్గంలో పంబకు!
అయితే హెలికాఫ్టర్‌ రాజీవ్‌ గాంధీ ఇందౌర్​ స్టేడియంలో దిగుతుండగా కొత్తగా నిర్మించిన కాంక్రీట్‌ హెలిప్యాడ్‌ ఒక్కసారిగా కుంగిపోయింది. దీంతో హెలికాప్టర్‌ చక్రం అందులో ఇరుక్కుపోయింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన అక్కడ భద్రతా సిబ్బంది రాష్ట్రపతిని సురక్షితంగా హెలికాప్టర్‌ నుంచి దించారు. ఆమెకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేసుకున్నారు. అనంతరం ఆమె రోడ్డు మార్గంలో పంబకు వెళ్లారు.

President Murmu Kerala Visit
హెలికాప్టర్​ను తోస్తున్న అధికారులు (ETV Bharat)

హెలికాప్టర్‌ చక్రాన్ని బయటకు తీసేందుకు పలువురు పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది. దాన్ని తోస్తున్న చిత్రాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వాస్తవానికి రాష్ట్రపతి హెలికాప్టర్‌ పంబ సమీపంలోని నీలక్కల్‌ వద్ద దిగాల్సి ఉంది. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా చివరి నిమిషంలో ల్యాండింగ్‌ ప్రదేశాన్ని స్టేడియంకు మార్చారు. అప్పటికప్పుడు హడావుడిగా కాంక్రీట్‌తో హెలిప్యాడ్‌ నిర్మించినా అది పూర్తిగా ఎండిపోలేదు. అందువల్లే హెలికాప్టర్‌ చక్రం దిగిందని సీనియర్‌ పోలీసు అధికారి ఒకరు వెల్లడించారు.

బరువును మోయలేక కుంగిపోయింది!
"ప్రమాదంలో హెలికాప్టర్‌ను ల్యాండ్‌ చేయాలని చివరి నిమిషంలో నిర్ణయించారు. అందువల్ల మంగళవారం రాత్రే ఇక్కడ హెలిప్యాడ్‌ను నిర్మించారు. దీంతో కాంక్రీట్‌ పూర్తిగా ఎండిపోలేదు. బుధవారం ఉదయం హెలికాప్టర్‌ దిగిన తర్వాత ఆ బరువును మోయలేక కుంగిపోయింది" అని చెప్పారు.

President Murmu Kerala Visit
ఇరుముడితో ముర్ము (ETV Bharat)

ఇరుముడితో శబరిమలకు ముర్ము!
అయితే పంబ చేరుకున్న రాష్ట్రపతి ముర్ము అక్కడి నుంచి ఇరుముడితో శబరిమల అయ్యప్ప సన్నిధానానికి చేరుకున్నారు. అయ్యప్పను దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆలయ అధికారులు, అర్చకులు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. ఆలయ అర్చకులు రాష్ట్రపతికి వేదాశీర్వచనం పలికి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. ఇప్పుడు తిరువనంతపురానికి తిరిగి వచ్చి, గురువారం రాజ్‌భవన్‌లో మాజీ రాష్ట్రపతి కె.ఆర్‌.నారాయణన్‌ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు.

President Murmu Kerala Visit
అయ్యప్పను దర్శించుకున్న ముర్ము (ETV Bharat)

వర్కలలోని శివగిరి మఠంలో శ్రీనారాయణ గురు మహాసమాధి శతాబ్ది ఉత్సవాలను ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం కొట్టాయం జిల్లా పాలలోని సెయింట్‌ థామస్‌ కళాశాల ప్లాటినం జూబిలీ ముగింపు కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. అక్టోబర్‌ 24వ తేదీన ఎర్నాకుళంలోని సెయింట్‌ థెరిసా కళాశాల శతాబ్ది వేడుకలకు హాజరై తన కేరళ పర్యటనను ముగిస్తారు. కేరళ పర్యటనలో రాష్ట్రపతి ముర్ము ఉండడంతో పెద్ద ఎత్తున భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు. ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలులో ఉంటాయని ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ద్రౌపదీ ముర్ము మొత్తం నాలుగు రోజుల పాటు కేరళలో పర్యటించనున్నారు.

అయితే ఇటీవల ద్రౌపదీ ముర్ము శ్రీశైలం వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. హైదరాబాద్‌ నుంచి హెలికాప్టర్‌లో శ్రీశైలం చేరుకున్న రాష్ట్రపతికి రత్నగర్భ గణపతి స్వామిని ముందుగా దర్శనం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వార్లను రాష్ట్రపతి దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. భ్రమరాంబ అమ్మవారికి కుంకుమార్చన చేశారు. మల్లికా గుండంలో ప్రతిబింబించే ఆలయ విమాన గోపురాన్ని ద్రౌపదీ ముర్ము దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఆలయ అర్చకులు రాష్ట్రపతికి వేదాశీర్వచనం పలికి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

