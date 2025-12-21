'ఎంజీనరేగా' స్థానంలో 'జీ రామ్ జీ'- ఆమోదం తెలిపిన రాష్ట్రపతి
Published : December 21, 2025 at 5:24 PM IST
President Approves G RAM G Bill 2025 : 'వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ ఆజీవికా మిషన్- గ్రామీణ్' (వీబీ-జీ రామ్ జీ) బిల్లుకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఆమోదం తెలిపారు. దీంతో ఈ బిల్లు చట్టంగా మారింది. ఈ విషయాన్ని ఈ విషయాన్ని గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. గతంలో 100 రోజుల పని హామీ కల్పించిన మహాత్మాగాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయిమెంట్ గ్యారంటీ చట్టం (ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఏ) స్థానంలో దీనిని తీసుకొచ్చారు.
నిరసనల మధ్యే ఆమోదం
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అవసరమైనవారికి ఏడాదిలో 125 రోజుల పాటు పని కల్పించే ఉద్దేశంతో కేంద్రం ఈ బిల్లును తీసుకొచ్చారు. ఈ బిల్లును ఇటీవల జరిగిన శీతాకాల సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టారు. ముందు లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టగా విపక్షాలు నిరసనలు చేపట్టాయి. ఈ ఆందోళనల మధ్యే డిసెంబర్ 18న లోక్సభలో వీబీ జీ రామ్ జీ బిల్లుకు ఆమోదం పొందింది. తగినంత సమయం ఇవ్వకుండా హడావుడిగా బిల్లులకు ఆమోదం తెలపడం అప్రజాస్వామికమంటూ విపక్షాలు ఉభయసభల్లోనూ నిరసన తెలిపాయి. రెండు దశాబ్దాలుగా అమల్లో ఉన్న ఎంజీనరేగా చట్టాన్ని రద్దుచేయడం సరికాదంటూ ఆందోళన చేపట్టాయి. లోక్సభలో స్పీకర్ స్థానం వద్దకు వెళ్లి బిల్లు ప్రతుల్ని చించి విసిరేశాయి. ఈ బిల్లుపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు కూడా చేపట్టాయి. రూ.10-11 లక్షల కోట్లను కేవలం కూలీలకిచ్చే వేతనాలపై ఖర్చుపెట్టడం కాకుండా శాశ్వత ఆస్తుల్ని సమకూర్చాలనే ఉద్దేశంతో, ఎంతో లోతుగా చర్చించాకే బిల్లు తయారుచేశామని కేంద్ర మంత్రి చౌహాన్ విపక్షాలకు వివరణ ఇచ్చారు.అదే రోజు అర్ధరాత్రి దాటకా రాజ్యసభలో కూడా బిల్లుకు ఆమోదం లభించింది. అనంతరం ఈ బిల్లును రాష్ట్రపతి వద్దకు పంపగా డిసెంబర్ 21న (ఆదివారం) ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదముద్ర వేశారు. దీంతో రెండు దశాబ్దాలు పాటు ఉన్న ఎంజీనరేగా స్థానంలో వీజీ జీ రామ్ జీ వచ్చింది.
పల్లె ప్రాంత నిరుపేదలకు ఉపాధి కల్పించడం కోసం 2025లో అప్పటి యూపీఏ ప్రభుత్వం 'ఎన్ఆర్ఈజీఏ' చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. తర్వాత 2009లో మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టంగా పేరు మార్చారు. దీని కింద ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరంలో సభ్యులు శారీరక శ్రమ చేయడానికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చే ప్రతి కుటుంబానికి కనీసం 100 రోజుల హామీతో కూడిన వేతన ఉపాధిని అందించారు.
ఇక కొత్తగా తీసుకొచ్చిన జీ రామ్ జీ బిల్లు ప్రకారం, పేరు మార్చడంతో పాటు ఉపాధి హామీ పథకం అమలులో గుణాత్మకమైన మార్పులను కేంద్రం తీసుకురానుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రతి కుటుంబానికి సంవత్సరంలో కనీసం 125 రోజుల పాటు వేతనంతో కూడిన ఉపాధి కల్పించనున్నారు. అంతేకాకుండా ఒక రోజుకు ఇచ్చే కనీస వేతనాన్ని 240కి పెంచింది. దీని ద్వారా సుసంపన్న, సుస్థిర గ్రామీణాభివృద్ధిని సాధించడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అలాగే పర్యవేక్షణకే కేంద్రానికే పరిమితం కానుంది. నిర్వహణ, జవాబుదారీతనం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల బాధ్యత. రైతులకు కూలీల లభ్యత పెరిగి కూలీరేట్లు నియంత్రణలో ఉండేందుకు వీలుగా వ్యవసాయ సీజన్లో 60 రోజులపాటు ఉపాధి హామీ పనులను నిలిపివేయాలని ప్రతిపాదించారు. ఉపాధి కల్పించడంతోపాటు నాలుగు ప్రాధాన్య రంగాల్లో చిరకాలం మన్నే మౌలికవసతుల కల్పనకు కొత్త చట్టం వీలు కల్పిస్తుంది. ప్రతిపనినీ వ్యూహాత్మక దృష్టితో చేపడతారు. జలభద్రత, మౌలికవసతుల కల్పన, జీవనోపాధి సృష్టి, వాతావరణ మార్పులను తట్టుకొని నిలిచే నిర్మాణ పనులపై దృష్టి సారించి వాటిద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఉపయోగపడే ఆస్తులను కల్పిస్తారు. కూలీల డిజిటల్ హాజరు, డిజిటల్ చెల్లింపులతోపాటు డేటా ఆధారిత ప్రణాళికలకు ప్రాధాన్యమిస్తారు.