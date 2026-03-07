ETV Bharat / bharat

మమతపై నాకు ఎలాంటి ద్వేషం లేదు- ఆమె నా చెలెల్లు లాంటిది: ద్రౌపది ముర్ము

మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము- ప్రోటోకాల్‌తో పాటు సన్నాహాల్లో తలెత్తిన లోపాలను ఎత్తి చూపిన ముర్ము

Murmu On Protocol Lapses
Murmu On Protocol Lapses (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 7, 2026 at 9:00 PM IST

Murmu On Bangal Protocol Lapses : బంగాల్‌లోని సీఎం మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వంపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము బహిరంగంగా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సిలిగుడిలో అంతర్జాతీయ సంతాల్‌ ఆదివాసీ సదస్సుకు ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకావాల్సి ఉంది. అయితే అక్కడ కాంక్లేవ్‌ నిర్వహించేందుకు అధికారులు చివరి నిమిషంలో అనుమతి రద్దు చేశారు. ప్రజలు భారీగా గుమిగూడే అవకాశం ఉందన్న భద్రతా కారణాలను చూపుతూ వేదికను డార్జిలింగ్‌కు మార్చారు. ఈ అంశంపై స్థానికుల ఎదుటే ముర్ము అసహనం వ్యక్తంచేశారు.

ప్రోటోకాల్‌తో పాటు సన్నాహాల్లో తలెత్తిన లోపాలను ముర్ము ఎత్తి చూపారు. తాను రాష్ట్రానికి బంగాల్​కు వెళ్లినప్పుడు ఎయిర్‌పోర్టులో స్వాగతం పలికేందుకు సీఎం మమతా కానీ, కనీసం ఆ రాష్ట్ర మంత్రులు కానీ రాలేదని, కేవలం మేయర్‌ మాత్రమే వచ్చారని అన్నారు. సిలిగుడిలో అయిదు లక్షల మంది ప్రజలు తరలివచ్చినా సరిపోయేంత స్థలం ఉందని చెప్పారు. సదస్సు చప్పగా జరగాలని, ఆదివాసీలు ఎవరూ అక్కడకు రావద్దొనే ఉద్దేశంతోనే అలా చేశారని మండిపడ్డారు. మమతతో తనకు ఎలాంటి ద్వేషం లేదని, ఆమె తన చెలెల్లు లాంటిదని వ్యాఖ్యానించారు.

మరోవైపు, ఈ విషయంపై ప్రధానిమోదీ కూడా స్పందించారు. "రాష్ట్రపతి వ్యక్తం చేసిన బాధ, వేదన భారతదేశ ప్రజల మనస్సుల్లో అపారమైన విచారాన్ని కలిగించింది. బంగాల్‌లోని టీఎంసీ ప్రభుత్వం నిజంగా అన్ని పరిమితులను దాటింది. రాష్ట్రపతికి జరిగిన ఈ అవమానానికి వారి పరిపాలన బాధ్యత వహిస్తుంది" అని ప్రధాని మోదీ ఎక్స్​లో ట్వీట్ చేశారు.

