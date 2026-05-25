పద్మ పురస్కారాల ప్రదానం- ధర్మేంద్ర తరఫున పద్మ విభూషణ్‌ అందుకున్న హేమమాలిని

పద్మ శ్రీ పురస్కారాన్ని అందుకున్న మహిళా క్రికెటర్​ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్- దివంగత ధర్మేంద్రకు పద్మ విభూషణ్‌

Padma Awards 2026
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 25, 2026 at 5:42 PM IST

Padma Awards 2026 : రాష్ట్రపతి భవన్‌లో పద్మ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ఉప రాష్ట్రపతి CP రాధాకృష్ణన్‌, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్రమంత్రులు పాల్గొన్నారు. ఇద్దరు పద్మవిభూషణ్, ఆరుగురు పద్మ భూషణ్, 58 మంది పద్మశ్రీ అవార్డులను రాష్ట్రపతి చేతులమీదుగా అందుకున్నారు. బాలీవుడ్‌కు విశేష సేవలందించిన సినీ నటుడు ధర్మేంద్రకు మరణానంతరం పద్మవిభూషణ్‌ ప్రకటించగా, ఆయన భార్య హేమమాలినీ రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. కళల విభాగంలో ఎన్‌. రాజమ్ పద్మభూషణ్ పౌర పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. మహిళా క్రికెటర్​ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్​ పద్మ శ్రీ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.

