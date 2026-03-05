ETV Bharat / bharat

తెలంగాణ గవర్నర్‌గా శివప్రతాప్‌ శుక్లా నియామకం

బంగాల్ గవర్నర్‌గా ఆర్‌.ఎన్‌.రవి నియామకం

The President of India Droupadi Murmu
The President of India Droupadi Murmu (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 5, 2026 at 11:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bihar New Governer: భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అనేక రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో గవర్నర్లు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ల నియామకాలలో ఒక పెద్ద పునర్వ్యవస్థీకరణకు ఆమోదం తెలిపారు. లెఫ్టినెంట్ జనరల్ సయ్యద్ అటా హస్నైన్ (రిటైర్డ్) బీహార్ గవర్నర్‌గా నియమితులయ్యారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా తెలంగాణ గవర్నర్‌గా నియమితులయ్యారు.

TAGGED:

BIHAR NEW GOVERNER
BIHAR NEW GOVERNER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.