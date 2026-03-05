తెలంగాణ గవర్నర్గా శివప్రతాప్ శుక్లా నియామకం
బంగాల్ గవర్నర్గా ఆర్.ఎన్.రవి నియామకం
The President of India Droupadi Murmu (PTI)
Published : March 5, 2026 at 11:11 PM IST
Bihar New Governer: భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అనేక రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో గవర్నర్లు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ల నియామకాలలో ఒక పెద్ద పునర్వ్యవస్థీకరణకు ఆమోదం తెలిపారు. లెఫ్టినెంట్ జనరల్ సయ్యద్ అటా హస్నైన్ (రిటైర్డ్) బీహార్ గవర్నర్గా నియమితులయ్యారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా తెలంగాణ గవర్నర్గా నియమితులయ్యారు.