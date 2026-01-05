ETV Bharat / bharat

8 నెలల శిశువును గుప్త నిధులకై బలిచ్చే ప్రయత్నం- పోలీసుల ఎంట్రీతో!

నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు- శిశువును చైల్డ్​ వెల్ఫేర్​ సెంటర్​లో ఉంచినట్లు వెల్లడి -​ బాలుణ్ని దత్తత తీసుకున్నట్లు దంపతుల కథలు!

CHILD SACRIFICE FOR HIDDEN TRAESURE
Published : January 5, 2026 at 11:58 AM IST

Infant Sacrifice In Karnataka : కష్టపడకుండా సంపాదించాలన్న అత్యాశ, మూఢ విశ్వాసాలతో గుప్త నిధుల కోసం కొందరు పరితపిస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా కర్ణాటకలో ఇలాంటి ఘటనే వెలుగులోకి వచ్చింది. నరబలి ఇస్తే గుప్త నిధి లభిస్తుందని నమ్మిన దంపతులు ఏకంగా ఓ 8 నెలల పసికందును బలి ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారని పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి ఆ శిశువును రక్షించారు.

ఇంట్లోనే గొయ్యిని తవ్వి
కర్ణాటకలోని హొసకోట్​ తాలుకా, సులిబెలీలోని జనతా కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న సయ్యద్​ ఇమ్రాన్, అతని భార్యపై గుప్త నిధుల కోసం ఓ 8 నెలల పసి బాలుణ్ని బలి ఇవ్వబోతున్నట్లు ఆదివారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు వచ్చింది. ఈ విషయమై చైల్డ్ డెవలప్‌మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్(సీడీపీఓ) శివమ్మ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, "పిల్లల హెల్ప్‌లైన్‌కు ఒక కాల్ వచ్చింది. గుప్త నిధులు లభిస్తాయని, 8 నెలల శిశువును ఒక ఇంట్లో బలి ఇస్తున్నారని మాకు ఫిర్యాదు అందింది. దీని ఆధారంగా, చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్, చైల్డ్ లైన్ టీమ్​లతో పాటు మేము కూడా కలిసి నిందితుల నివాసంపై దాడి చేసి బిడ్డను రక్షించాము. ఆ ఇంట్లోని ఒక గదిలో అనుమాసాస్పదంగా పూజా సామగ్రితో పాటు ఓ గొయ్యిని కూడా ఏర్పాటు చేశారు" అని ఆమె వివరించారు.

చిన్నారిని అప్పగించేందుకు నిరాకరణ
పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న తర్వాత నిందితుల నుంచి బిడ్డను రక్షించి, తమ ఆధీనంలోకి తీసుకునే యత్నంలో దంపతులు తమకు అప్పగించేందుకు ఇష్టపడలేదని తెలిపారు. దంపతులు ఆ చిన్నారిని దత్తత తీసుకుని పెంచుకుంటున్నట్లు, వారు ఎటువంటి నరబలి వంటి పూజలూ చేయడం లేదని పోలీసులకు వెల్లడించినట్లు అధికారి శివమ్మ వివరించారు. అయినా ఫిర్యాదు అందడంతో, పూర్తి విచారణ జరిగే వరకు బిడ్డను తమ ఆధీనంలోనే ఉంచుతామని ఆమె తెలిపారు.

The pit dug by the accused in their house
నిందితులు వారి ఇంట్లో తవ్విన గోతి (Etv Bharat)

దత్తత తీసుకున్నామని చెబుతూ
బిడ్డను పెంచుకుంటున్న దంపతులు, ఆ బాలుణ్ని దత్తత తీసుకున్నట్లు చెబుతున్నా, రుజువు చేసేందుకు తగిన పత్రాలేమీ లేవని సీడీపీఓ అధికారి శివమ్మ వెల్లడించారు. ఈ తరహా దత్తత చట్టబద్ధమైనది కాదనీ, దీనిపై చైల్డ్ వెల్ఫేర్​ కమిటీలో పూర్తి దర్యాప్తు జరుగుతుందని ఆమె వివరించారు. విచారణలో సయ్యద్​ ఇమ్రాన్​, అతని భార్య వాంగ్మూలాలను పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాతే ఇతర చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబోతున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.

ప్రైమరీ రిపోర్టును సిద్ధం చేశాం
"ఈ ఘటనకు సంబంధించి మేము మా విధుల్లో భాగంగా ప్రాథమిక నివేదికను తయారు చేశాం. ఈ తరహాలో పిల్లలను రక్షించినప్పుడు వారిని చైల్డ్​ వెల్ఫేర్​ కమిటీకి అప్పగించాలి. వారు ఈ కేసులపై విచారణ జరిపి తదుపరి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఒకవేళ నేరం రుజువైతే, మేము పోలీసు శాఖకు ఫిర్యాదు చేసి కేసు నమోదు చేస్తాం" అని అధికారి శివమ్మ తెలిపారు.

కొన్ని నెలల కింద మరో చోట
ఝార్ఖండ్​లోనూ ఇలాంటి మానవత్వానికే మచ్చతెచ్చే ఘటనే జరిగింది. ఓ తల్లి తన ఏడాదిన్నర కుమార్తెను నరబలి ఇచ్చింది. పలాము జిల్లాకు చెందిన అరుణ్ రామ్, గీతాదేవి దంపతులు ఖరద్ గ్రామంలో నివసిస్తున్నారు. వీరికి ముగ్గురు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. అయితే ఒక రోజు గీతాదేవి తన చిన్న కుమార్తెతో కలిసి జాప్లా (హుస్సేనాబాద్) వెళ్తానని చెప్పింది. అర్ధరాత్రి అయినా గీతాదేవి ఇంటికి రాకపోవడం వల్ల కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందారు. గీతాదేవి, చిన్నారి కోసం వెతుకులాట ప్రారంభించారు. కానీ వారి ఆచూకీ లభించలేదు.

తెల్లవారుజామున గీతాదేవి ఒంటరిగా ఇంటికి వచ్చింది. పాప గురించి అడిగితే సమాధానం చెప్పలేదు. దీంతో కుటుంబీకులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు గ్రామానికి 3కిలోమీటర్ల దూరంలోని అటవీ ప్రాంతంలో బాలిక మృతదేహాన్ని కనుగొన్నారు. చిన్నారి శరీరం ఛిద్రమైన స్థితిలో ఉంది. ఛాతిపై పెద్ద కత్తిగాట్లు ఉన్నాయి. అలాగే సమీపంలో కాలిపోయిన బట్టలు, గాజులు, కుంకుమ కనిపించాయి. ఈ క్రమంలో పోలీసులు గీతాదేవిని తమదైన శైలిలో విచారించగా, అసలు నిజం బయటపడింది. తాను తాంత్రిక విద్యను అభ్యసించినట్లు గీతాదేవి తెలిపింది. తన కుమార్తెను హత్యచేశానని, తర్వాతి రోజే మళ్లీ తన మంత్ర శక్తులతో కాపాడేదానినని చెప్పుకొచ్చింది.

