5రోజుల చిన్నారి మృతదేహం ఆస్పత్రికి దానం- చివరిసారిగా ముద్దు పెట్టి వైద్య దంపతులు డొనేషన్
జల్నా ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీకి శిశువు మృతదేహాన్ని దానం చేసిన తల్లిదండ్రులు- ఎందరికో ఆదర్శంగా డాక్టర్ దంపతులు
Published : February 19, 2026 at 3:58 PM IST
Baby Body Donated to Hospital : ఆ దంపతులిద్దరూ వైద్యులే. పిల్లల కోసం ఎంతో ఆరాటపడ్డారు డాక్టర్ దంపతులు. గర్భం దాల్చగానే ఎంతో ఆనందపడ్డారు. స్వతహాగా వైద్యులు కావడంతో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ వచ్చారు. తమకు పుట్టబోయే బిడ్డమీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. కానీ నెలలు నిండని శిశువు పుట్టడంతో తీవ్రమైన ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఆస్పత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. ఎంతో మందికి ప్రాణం పోసిన వైద్య దంపతులకు కడుపుకోత మిగిలింది. ఐదు రోజుల పాటు ఎన్ఐసీయూ వార్డులో చికిత్స పొందిన నవజాత శిశువు మరణించడంతో తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. ఓవైపు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న చిన్నారి మరణించినా ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలిచేలా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమ బిడ్డ మరణించిన బాధను దిగమింగుకొని సామాజిక కోణంలో ఆలోచించారు. ఆ నవజాత శిశువు మృతదేహాన్ని మెడికల్ కాలేజీకి దానం చేశారు డాక్టర్ దంపతులు. ఈ హృదయ విదారక ఘటన మహారాష్ట్రలోని జల్నాలో జరిగింది. అయితే, దానం చేసే క్రమంలో శిశువు తల్లి మృతదేహంపై చివరిసారిగా ముద్దు పెట్టి ఇవ్వడంతో అక్కడ ఉన్నవారిని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. సమాజానికి ఉపయోగపడేలా నిర్ణయం తీసుకుని ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీకి దానం
డాక్టర్ సోనాలి దహిభాటే, డాక్టర్ ఉదయ్ దాహిభాటే దంపతులకు ఫిబ్రవరి 10న నెలల నిండని నవజాత శిశువు జన్మించింది. దీంతో శిశువు ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణించడంతో వెంటనే ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. నగరంలోని సంజీవని మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లోని ఎన్ఐసీయూ డిపార్ట్మెంట్లో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే శిశువును కాపాడేందుకు వైద్యులు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకుండాపోయింది. అయితే, కష్టకాలంలో కూడా మంచి మనసును చాటుకున్నారు చిన్నారి తల్లిదండ్రులు. మరణానంతరం సమాజానికి ఉపయోగపడేలా తమ చిన్నారి మృతదేహాన్ని ఆస్పత్రికి దానం చేశారు.
వైద్య విద్యార్థుల పరిశోధన కోసం జల్నా ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీకి తమ శిశువు మృతదేహాన్ని అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ బలిరామ్ బాగల్, డాక్టర్ కైలాశ్ రాజ్గురు, డాక్టర్ శివ్దాస్ మిర్కాడ్, డాక్టర్, శహీదా అఫ్రోజ్, డాక్టర్ ప్రతీమ కులకర్ణి పాల్గొన్నారు. బాధకర పరిస్థితుల్లోనూ సమాజానికి ఉపయోగపడేలా నిర్ణయం తీసుకున్న తల్లిదండ్రులను పలువురు అభినందిస్తున్నారు. "శిశువు మృతదేహాన్ని ఆస్పత్రికి దానం చేసిన తల్లిదండ్రులను నేను అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇలాంటి బాధకర పరిస్థితుల్లో కూడా మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వీరు తీసుకున్న నిర్ణయం సమాజంలో అనేక మందికి అవగాహన కల్పిస్తుంది. వారు దానం చేసిన శిశువు మృతదేహం జల్నా ప్రభుత్వ వైద్య విద్యార్థుల పరిశోధనకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది." అని వైద్యులు కైలాశ్ రాజ్గురు చెప్పారు.
నలుగురికి పునర్జన్మను ఇచ్చిన 10నెలల బాలిక
అంతకుముందు కొద్ది రోజుల క్రితం కేరళలో ఇలాంటి హృదయ విదారక ఘటన జరిగింది. పథనంతిట్టకు చెందిన ఓ జంట బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన తమ 10 నెలల కుమార్తె అవయవాలను దానం చేసేందుకు ఒప్పుకున్నారు. తాము అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న చిన్నారి గుండె కవాటాలు, మూత్రపిండాలు, కాలేయం, కార్నియాలను దానం చేసేందుకు అంగీకరించారు. దీంతో కష్టకాలంలోనూ మంచి మనసు చాటుకున్న ఈ దంపతులపై అనేక మంది ప్రశంసలు కురుస్తున్నారు.
మల్లపల్లికి చెందిన అరుణ్ అబ్రహం, షెరిన్ ఆన్ జాన్ దంపతులకు ఓ కుమార్తె అలిన్ షెరిన్ అబ్రహం (10 నెలల వయసు) ఉంది. వీరు ఫిబ్రవరి 5న తమ కుమార్తెతో కలిసి కొట్టాయం నుంచి ఎంసీ రోడ్డు మీదుగా తిరువల్లకు కారులో ప్రయాణిస్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. ఇందులో భార్యభర్తలకు స్వల్ప గాయాలు కాగా చిన్నారి అలిన్ షెరిన్ అబ్రహం స్పృహ తప్పి పడిపోయింది. దీంతో ఆమెను వెంటనే అరుణ్ అబ్రహం, షెరిన్ జాన్ దంపతులు చంగనస్సేరిలోని జనరల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం ఎన్నో ఆస్పత్రులు తిప్పినా ఆమె ఆరోగ్యంలో ఎటువంటి మెరుగుదల కనిపించలేదు. చివరకు కొచ్చిలోని అమృత ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందించారు. నిపుణులైన వైద్యుల బృందం ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ చిన్నారి ప్రాణాన్ని కాపాడలేకపోయారు. చివరకు చిన్నారి బ్రెయిన్ డెడ్ అయ్యిందని వైద్యులు నిర్ధారించడంతో తల్లిదండ్రులు తల్లడిల్లిపోయారు. అంతటి విషాదంలోనూ తమ కుమార్తె అవయవాలను దానం చేయడానికి మంచి మనసుతో ముందుకొచ్చి మంచి మనసను చాటుకున్నారు.