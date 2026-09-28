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6 నెలల గర్భిణీ హత్య- ఇంట్లోని ఆవరణలోనే పాతిపెట్టి భర్త పరార్- చేయి బయటకు కనిపించడంతో!

రాజస్థాన్​లో ఆరు నెలల గర్భిణి హత్య- ఇంటి ఆవరణలోనే మృతదేహం ఖననం- ఇంటికి తాళం వేసి పరారైన భాగస్వామి- దుర్వాసనతో వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన

Murder Of Pregnant Wife In Jaipur
క్రైమ్ జరిగిన ఇల్లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2026 at 10:04 AM IST

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Murder Of Pregnant Wife In Jaipur : రాజస్థాన్‌లో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆరు నెలల గర్భిణిని సహజీవన భాగస్వామి హత్య చేసిన ఘటన కలకలం రేపింది. హత్య చేసిన అనంతరం నివాసం ఉంటున్న ఇంటి ఆవరణంలోనే గుతం తీసి పాతిపెట్టి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఇంటి నుంచి దుర్వాసన రావడంతో యజమాని పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వగా ఈ వ్యవహారం బయటపడింది. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటన రాజస్థాన్​లోని జయపురలో జరిగింది.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని బారాబంకీ జిల్లాకు చెందిన ప్రవేశ్‌ (22) అనే వ్యక్తి అదే రాష్ట్రానికి చెందిన కిరణ్​ (32) అనే మహిళతో గత కొంతకాలంగా కలిసి ఉంటున్నాడు. రెండు నెలల క్రితం జయపురలోని బిందాయకా ప్రాంతం ప్రెస్టీజ్‌ కాలనీలో ఓ ఇంటిని అద్దెకు తీసుకుని నివసిస్తున్నారు. ఇంటి యజమానికి తాము భార్యాభర్తలమని చెప్పారు. ప్రవేశ్‌ స్థానికంగా ఓ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తున్నాడు. అయితే కొద్ది రోజుల నుంచి కిరణ్​ కనిపించడం లేదు. ఇంటికి కూడా తాళం వేసి ఉంది.

అయితే ఆదివారం ఇంటి యజమాని ఇంటిని పరిశీలించేందుకు అక్కడికి వెళ్లాడు. బయట నుంచి తాళం వేసి ఉండటాన్ని గమనించాడు. ఇంట్లో ఉంటున్న వారిద్దరూ కనిపించకపోవడంతో చుట్టుపక్కల వారిని ఆరా తీశాడు. అదే సమయంలో ఇంటి నుంచి తీవ్ర దుర్వాసన రావడంతో లోపలికి వెళ్లి చూశాడు. ఒక గుంత తవ్వి ఉండటాన్ని గమనించాడు. మట్టిలో నుంచి ఎవరో చేయి బయటకు ఉండటంతో అనుమానం వచ్చి పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని తాళం పగులగొట్టి ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు. ఆవరణలో మట్టి తవ్విన ఆనవాళ్లు కనిపించడంతో అక్కడ పరిశీలించగా, మట్టిలో నుంచి ఓ మహిళ చేయి బయటకు కనిపించింది. దీంతో పోలీసులు గుంతను తవ్వి మృతదేహాన్ని వెలికి తీశారు.

ఆరు నెలల గర్భంతో ఉన్న కిరణ్‌
పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో మృతురాలిని కిరణ్‌గా గుర్తించారు. ఆమె ఆరు నెలల గర్భిణిగా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. మృతదేహాన్ని గుంత నుంచి బయటకు తీశారు. శవపరీక్షల నిమిత్తం కంవటియా ఆసుపత్రి మార్చురీకి తరలించారు. మృతదేహాన్ని పరిశీలించిన సమయంలో బయటకు కనిపించే గాయాల ఆనవాళ్లు గుర్తించలేదని అధికారులు తెలిపారు. అయితే ఘటనాస్థలంలో మరిన్ని ఆధారాలను సేకరించేందుకు ఫోరెన్సిక్‌ నిపుణులను రంగంలోకి దించారు. అయితే గుంతలో పాతిపెట్టిన మృతదేహంపై ఉప్పు చల్లినట్లు ఆనవాళ్లు గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఫోరెన్సిక్‌, పోస్టుమార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాత మరణానికి అసలు కారణం స్పష్టమవుతుందని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

నిందితుడి కోసం ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు
ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. నిందితుడిగా అనుమానిస్తున్న ప్రవేశ్‌ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అతను పనిచేసిన ఫ్యాక్టరీలోని సహచరులు, పరిసర ప్రాంతాల్లోని వ్యక్తులను పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. ఆ మహిళ సుమారు మూడు రోజుల క్రితం చనిపోయి ఉండొచ్చని ప్రాథమికంగా గుర్తించినట్లు జయపుర వెస్ట్ డీసీపీ ప్రశాంత్ కిరణ్ తెలిపారు. కిరణ్‌ను ప్రవేశ్‌ హత్య చేసి ఉండొచ్చని తెలిపారు. హత్య అనంతరం ఇంటి ఆవరణలో గుంత తీసి మృతదేహాన్ని పాతిపెట్టినట్లు భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఘటన జరిగిన తర్వాత నిందితుడు కొంతకాలం అదే ఇంట్లో ఉన్నట్లు కూడా తెలిసిందని వెల్లడించారు. అనంతరం ఇంటికి తాళం వేసి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయి ఉండొచ్చని చెప్పారు. పోస్టుమార్టం నివేదిక, ఫోరెన్సిక్‌ పరీక్షల ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత కేసులో మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.

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