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కొండల్లో ప్రయాణమా? ఇక భయం అక్కర్లేదు- ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల 'ప్రవాహ్' యాప్!

కొండ ప్రాంతాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదాన్ని ముందుగానే గుర్తించే యాప్- వర్షాలు, గతంలో జరిగిన కొండచరియల డేటాతో ప్రమాద అంచనా- ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా పనిచేసేలా ప్రవాహ్ రూపకల్పన

Pravah App For Landslides
యాప్​ను రూపొందించిన విద్యార్థులు (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2026 at 10:40 PM IST

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Pravah App For Landslides : కొండ ప్రాంతాల్లో ప్రయాణం అంటేనే ఒక రకమైన భయం. ముఖ్యంగా ఎప్పుడు కొండచరియలు విరిగిపడతాయో తెలియదు. రాళ్లు, మట్టి ఒక్కసారిగా రోడ్డుపైకి రావడంతో వాహనాలు చిక్కుకుపోతుంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణనష్టం కూడా జరుగుతుంది. ఇలాంటి ప్రమాదాలను ముందుగానే గుర్తించి హెచ్చరించేలా మధ్యప్రదేశ్​లోని జబల్‌పుర్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ విద్యార్థులు ఓ సరికొత్త యాప్‌ను రూపొందించారు. అదే ప్రవాహ్.

జమ్ముకశ్మీర్, లద్దాఖ్, హిమాచల్‌ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌తో పాటు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోని కొండ ప్రాంతాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడటం పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు కొండలపై నుంచి మట్టి, రాళ్లు జారి రోడ్లపై పడుతుంటాయి. దీంతో రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో పాటు ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. ఈ సమస్యకు సాంకేతిక పరిష్కారం చూపించాలన్న ఆలోచనతో జబల్‌పుర్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ విద్యార్థులు ఆ ప్రాజెక్టును చేపట్టారు.

Pravah App For Landslides
యాప్​ను రూపొందించిన విద్యార్థులు (ETV BHARAT)

విద్యార్థుల ఆలోచనతో!
జబల్‌పుర్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో వివిధ కొండ ప్రాంతాలకు చెందిన విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. తమ ప్రాంతాల్లో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందుల గురించి వారు తరచూ చర్చించేవారు. వర్షాకాలంలో కొండచరియలు విరిగిపడటం వల్ల స్థానికులు, పర్యటకులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యను తమ అధ్యాపకురాలు మాధవి సోనీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో విద్యార్థులను బృందాలుగా ఏర్పాటు చేసి మొబైల్ యాప్ తయారు చేసే పనిని మొదలుపెట్టారు. ముందుగా కొండచరియలు విరిగిపడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల వివరాలను సేకరించారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్లు, ఇతర అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్ని పరిశీలించారు. గతంలో ఏయే ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి, వర్షాలకు వాటి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏంటనే అంశాలను అధ్యయనం చేశారు.

ఏఐతో ప్రమాద అంచనా
ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి మోహిత్ పటేల్‌కు మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌పై అవగాహన ఉంది. దీంతో కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రాంతాలకు సంబంధించిన గత కొన్నేళ్ల డేటాను యాప్‌లో ఉపయోగించారు. దీనికి వర్షాకాలానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని కూడా అనుసంధానించారు. ప్రమాద స్థాయిని బట్టి కొండ ప్రాంతాలను మూడు కేటగిరీలుగా విభజించారు. యాప్‌లో ఆయా ప్రాంతాలను వేర్వేరు రంగుల చుక్కలతో చూపిస్తారు. దీంతో ఒక ప్రాంతంలో ప్రమాద స్థాయి ఎలా ఉందో యాప్‌ను చూసిన వెంటనే తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

ఇంటర్నెట్ లేకున్నా పనిచేస్తుంది
కొండ ప్రాంతాల్లో ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ పెద్ద సమస్య. అందుకే ప్రవాహ్ యాప్‌ను ఆఫ్‌లైన్‌లో కూడా పనిచేసేలా రూపొందించారు. ఇంటర్నెట్ అందుబాటులో లేని ప్రాంతాల్లో కూడా ముందుగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్ని ఉపయోగించుకునేలా యాప్‌ను తయారు చేసినట్లు విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. బృందంలోని గుల్షన్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం జబల్‌పుర్ చుట్టుపక్కల కొండచరియల ప్రమాదానికి సంబంధించిన హెచ్చరిక ఏదీ లేదని తెలిపారు. అయితే అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని పూరి అనే రహదారి ప్రాంతం కొండచరియల ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు యాప్‌లో చూపిస్తున్నట్లు వివరించారు. యాప్‌ను చాలా సులభంగా ఉపయోగించుకునేలా రూపొందించామని, సాధారణ వ్యక్తి కూడా దీన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకోగలరని చెప్పారు.

సొంత అనుభవంతో మొదలైన ఆలోచన
బృందంలో ఉన్న చుయెసా ఏ. సంగ్మా మేఘాలయకు చెందిన విద్యార్థిని. తన ప్రాంతంలో కొండచరియలు విరిగిపడటం సాధారణ సమస్య అని ఆమె తెలిపారు. స్వయంగా ఎదుర్కొన్న అనుభవాలే ఇలాంటి యాప్‌ను రూపొందించాలనే ఆలోచనకు కారణమయ్యాయని చెప్పారు. ఈ ఆలోచనను అధ్యాపకురాలు మాధవి సోనీతో పంచుకోవడంతో ప్రాజెక్టు ప్రారంభమైంది. టిబెటన్ విద్యార్థి నాంగ్‌వాంగ్ లామో కూడా ఈ బృందంలో ఉన్నారు. కొండ ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు క్లిష్టమైన మార్గాలను దాటాల్సి ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. ముందుగానే కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందితే ప్రయాణికులు తమ మార్గాన్ని మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు. స్థానికులతో పాటు పర్యటకులకు కూడా ఆ సాంకేతికత ఉపయోగపడుతుందని వివరించారు.

ప్రభుత్వానికి అప్పీల్
ప్రవాహ్ యాప్‌ను ఇప్పటికే సిద్ధం చేసినట్లు అధ్యాపకురాలు మాధవి సోనీ తెలిపారు. యాప్‌ను పరీక్షించిన తర్వాత పలు పోటీలకు పంపించామని, అక్కడ నిపుణులు దీనిని పరిశీలించారని చెప్పారు. ఇకపై కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదించాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కొండ ప్రాంతాల్లో వర్షాకాలంలో ప్రయాణించే వారికి ముందస్తు సమాచారం అందించడం ద్వారా ప్రమాదాల తీవ్రతను తగ్గించే దిశగా ప్రవాహ్ ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది. ఆ యాప్‌ను మరింత అభివృద్ధి చేసి ప్రభుత్వ వ్యవస్థలతో అనుసంధానం చేస్తే ప్రమాద హెచ్చరికలను ప్రజలకు వేగంగా చేరవేయడానికి ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంటుంది.

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