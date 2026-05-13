ములాయం సింగ్ చిన్న కుమారుడు ప్రతీక్ యాదవ్ మృతి

ములాయంసింగ్ యాదవ్‌ చిన్న కుమారుడు ప్రతీక్ యాదవ్‌ కన్నుమూత-లఖ్‌నవూ ఆస్పత్రిలో తుదిశ్వాస విడిచిన ప్రతీక్ యాదవ్‌

Prateek Yadav Passed Away
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 13, 2026 at 9:04 AM IST

Prateek Yadav Passed Away : ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ రాజకీయ దిగ్గజం, దివంగత ములాయం సింగ్ యాదవ్ చిన్న కుమారుడు ప్రతీక్ యాదవ్ కన్నుమూశారు. బుధవారం తెల్లవారుజామున ప్రతీక్ యాదవ్ అస్వస్థతకు గురైనట్టు తెలుస్తోంది. లఖ్‌నవూలోని సివిల్ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారని వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. అయితే మరణానికి గల కచ్చితమైన కారణం తెలియాల్సి ఉంది. పోస్ట్‌మార్టం పరీక్ష అనంతరం దీనిపై స్పష్టత రానుంది. ప్రతీక్ మృతిపై సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్​ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

ప్రతీక్ యాదవ్ ములాయం సింగ్ రెండో భార్య సాధనా గుప్త కుమారుడు. ఆయన సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్ యాదవ్‌కు సోదరుడు. ప్రతీక్ భార్య అపర్ణ యాదవ్ ప్రస్తుతం బీజేపీ నాయకురాలిగా ఉన్నారు. రాజకీయ కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ, ప్రతీక్ ఎప్పుడూ ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నారు. రియల్ ఎస్టేట్ ,ఫిట్‌నెస్ రంగాల్లో రాణించారు. అలాగే ఆయన జంతు ప్రేమికుడిగానూ గుర్తింపు పొందారు. అనేక జంతు సంరక్షణ కేంద్రాలకు సహాయం చేసేవారు.

సంతాపం తెలిపిన సీఎం యోగి
ప్రతీక్ యాదవ్​ మృతిపై ఉత్తర్​ప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన అత్మకు శాంతి చేకూరాలని, కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. అలాగే ప్రతీక్‌ యాదవ్‌ మృతిపై సమాజ్‌వాదీ పార్టీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. ప్రతీక్‌ యాదవ్‌ మరణం అత్యంత బాధాకరం తెలిపింది. ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నట్లు ఎక్స్​ వేదికగా పేర్కొంది.

అయితే ఆయన భార్య అపర్ణ యాదవ్ రాజకీయాల్లో చురుకుగా ఉన్నారు. ఆమె బీజేపీ చేరి ప్రస్తుతం ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్‌ ఉపాధ్యక్షురాలిగా కొనసాగుతున్నారు. ఈ ఏడాది జనవరి 19న ప్రతీక్‌ యాదవ్‌ సోషల్‌ మీడియాలో చేసిన పోస్టులు సంచలనం సృష్టించాయి. భార్య అపర్ణ యాదవ్‌పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తూ కుటుంబ బంధాలను దెబ్బతీశారని, విడాకులు తీసుకుంటానని ప్రకటించారు. అయితే కొద్ది రోజులకే ఇద్దరి మధ్య రాజీ కుదిరిందని వెల్లడిస్తూ వీడియో విడుదల చేశారు.

