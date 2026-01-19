ETV Bharat / bharat

భార్యకు ములాయం కొడుకు విడాకులు- ప్రతీక్ యాదవ్ పోస్ట్​ వైరల్- కాసేపటికే ట్విస్ట్!

లఖ్​నవూలో రాజకీయ హైడ్రామా- భార్య అపర్ణా యాదవ్‌ను విమర్శించిన ములాయం చిన్న కొడుకు- ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన అపర్ణ- ఇదంతా హ్యాకర్ల పనేనని తేల్చేసిన పీఏ

Prateek Yadav-Aparna Divorce Rumors
Prateek Yadav-Aparna Divorce Rumors (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 19, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
Prateek Yadav-Aparna Divorce Rumors : ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు ములాయం సింగ్ యాదవ్ చిన్న కుమారుడు ప్రతీక్ యాదవ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక బాంబు పేల్చారు. తన భార్య, బీజేపీ నాయకురాలు అపర్ణా యాదవ్ నుంచి తాను విడాకులు తీసుకోబోతున్నట్లు ప్రకటించి సంచలనం సృష్టించారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆయన చేసిన ఒక పోస్ట్ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. అయితే, ఈ పోస్ట్ వైరల్ అయిన కొద్దిసేపటికే కథలో అనూహ్య మలుపు తిరిగింది. ప్రతీక్ అకౌంట్ హ్యాక్ అయిందని అపర్ణ పీఏ ప్రకటించడం గందరగోళానికి దారితీసింది.

వైరల్ అయిన పోస్టులో ఏమున్నదంటే!
ప్రతీక్ యాదవ్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్టులో భార్యపై నిప్పులు చెరిగారు. "అపర్ణ ఒక స్వార్థపరురాలు. ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవడం నా దౌర్భాగ్యం. నా జీవితంలో ఇలాంటి 'బ్యాడ్​ సోల్​ను నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఆమె మా కుటుంబ బంధాలను నాశనం చేసింది. ఆమె ఒక 'ఫ్యామిలీ డిస్ట్రాయర్'. ఆమెకు కేవలం కీర్తి, పరపతి, రాజకీయాలు మాత్రమే ముఖ్యం. నా మానసిక పరిస్థితి గురించి ఆమెకు ఏమాత్రం ఆందోళన లేదు. అందుకే ఈ నరకం నుంచి బయటపడాలని నిర్ణయించుకున్నాను. ఈ బంధాన్ని వీలైనంత త్వరగా ముగించాలని అనుకుంటున్నాను" అని ప్రతీక్ ఆ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.

PRATIK APARNA YADAV DIVORCE POST
PRATIK APARNA YADAV DIVORCE POST (IG)

రాజకీయ వర్గాల్లో కలకలం
ప్రతీక్ పోస్ట్ క్షణాల్లోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. యూపీ రాజకీయ వర్గాల్లో ఇది హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ములాయం కుటుంబంలో విభేదాలు ఉన్నాయని చాలా కాలంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇప్పుడు ఏకంగా విడాకుల గురించి రావడంతో అంతా షాక్ అయ్యారు. ప్రతీక్, అపర్ణ విడిపోవడం ఖాయమని అంతా అనుకున్నారు.

కాసేపటికే ట్విస్ట్, అకౌంట్ హ్యాక్
ఈ వార్త వేగంగా వ్యాపిస్తుండగానే అపర్ణా యాదవ్ పీఏ హిమాన్షు రాయ్ 'ఈటీవీ భారత్'తో మాట్లాడారు. "అదంతా అబద్ధం. ప్రతీక్ యాదవ్ అకౌంట్ హ్యాక్ అయ్యింది. ఎవరో దుండగులు కావాలనే ఇలాంటి తప్పుడు పోస్టులు పెట్టారు. భార్యాభర్తల మధ్య అలాంటి గొడవలేమీ లేవు. అకౌంట్‌ను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. దానికి కొన్ని గంటల సమయం పట్టొచ్చు" అని ఆయన వివరణ ఇచ్చారు.

అపర్ణ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్
మరోవైపు ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై అపర్ణా యాదవ్ స్పందన కోసం ప్రయత్నించగా ఆమె అందుబాటులోకి రాలేదు. 'ఈటీవీ భారత్' ఆమెను సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ ఆమె ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తోంది. ఆమె సన్నిహితులు, సహచరులు కూడా ఈ విషయంపై మాట్లాడేందుకు నిరాకరించారు. 'నో కామెంట్స్' అంటూ దాటవేశారు. దీంతో అసలు ఏం జరుగుతోందన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.

గతంలోనూ విభేదాలు
ప్రతీక్ యాదవ్, అపర్ణా బిష్త్‌ల వివాహం 2011లో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. పెళ్లయిన కొత్తలో అంతా బాగానే ఉంది. తర్వాత అపర్ణ రాజకీయాల్లో యాక్టివ్ అయ్యారు. 2022లో ఆమె సమాజ్‌వాదీ పార్టీకి షాక్ ఇస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు. అప్పటి నుంచి యాదవ్ కుటుంబంలో అంతర్గత విభేదాలు పొడచూపాయి. ఎస్పీ చీఫ్ అఖిలేష్ యాదవ్ కూడా అడపాదడపా తమ్ముడి భార్యపై పరోక్ష విమర్శలు చేస్తూనే ఉన్నారు. అపర్ణ కూడా కుటుంబంలో వివక్ష ఉందని గతంలో బహిరంగంగానే ఆరోపించారు.

నిజమా? కట్టుకథా?
ఇప్పుడు ప్రతీక్ పోస్ట్ నిజంగా ఆయనే పెట్టారా? లేక పీఏ చెబుతున్నట్లు హ్యాకర్ల పనా? అన్నది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా మారింది. ఒకవేళ హ్యాక్ అయితే, ఇంత వ్యక్తిగత విషయాలు, ఇంత ఘాటైన పదాలు ఎలా వాడారు? ఒకవేళ నిజమే అయితే, ములాయం కుటుంబం ఎలా స్పందిస్తుందో వేచి చుడాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతానికి ఈ 'హ్యాకింగ్' డ్రామా లఖ్​నవూలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అకౌంట్ రికవర్ అయ్యాక ప్రతీక్ ఏం చెబుతారో చూడాలి.

