ఎన్నికల సమయంలో తమ బృందం సేకరించిన అభిప్రాయాలకు, వెలువడిన ఫలితాలకు పొంతన లేదన్న ప్రశాంత్ కిశోర్- ప్రజలకు తెలియని పార్టీలకు కూడా లక్షల ఓట్లు రావడంపై అనుమానం వ్యక్తం!
Prashanth Kishor On Bihar Election : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రిగ్గింగ్ జరిగిందని జన్సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్ ఆరోపించారు. ప్రజలకు తెలియని పార్టీలకు కూడా లక్షల ఓట్లు రావడంపై అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికల సమయంలో తమ బృందం సేకరించిన అభిప్రాయాలకు, వెలువడిన ఫలితాలకు పొంతనేలేదన్నారు. తాజాగా జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ మేర వ్యాఖ్యానించారు. అయితే దీన్ని నిరూపించేందుకు మాత్రం తన వద్ద ఆధారాలు లేవని పేర్కొన్నారు. ఎప్పటికైనా ఆధారాలు బయటకు వస్తాయని పీకే చెప్పుకొచ్చారు.
బిహార్లో రెండు విడతల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి. నవంబర్ 6,11 తేదీల్లో అధికారులు ఓటింగ్ ప్రక్రియ నిర్వహించారు. అయితే అందులో ప్రశాంత్కిశోర్ పార్టీ (జన్సురాజ్) ఒక్క సీటు కూడా దక్కించుకోలేక పోయింది. ఎన్నికల ఫలితాలు తనను ఎంతో బాధపెట్టాయని ప్రశాంత్ కిశోర్ అన్నారు. అయితే ఎక్కడో ఏదో తప్పు జరిగిందని ఆయన భావిస్తున్నానని చెప్పారు. ఈవీఎంలను మార్చారని ఆరోపించాలంటూ తనను కొందరు కోరుతున్నారని, అయితే ఓటమి పాలైన తర్వాత ప్రతీ అభ్యర్థి చేసే ఆరోపణలు ఇవేనని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల ఫలితాల్లో చాలా విషయాలు సరిపోవడం లేదని వ్యాఖ్యానించారు.
మరోవైపు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలవడంతో తన రాజకీయ జీవితం ముగిసిందంటూ వస్తున్న వార్తలను ప్రశాంత్ కిశోర్ ఖండించారు. వచ్చే ఐదేళ్లు బిహార్లోనే ఉంటానని, ప్రజల్లోకి వెళతానని ప్రశాంత్ కిశోర్ పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించిన తర్వాత రాష్ట్రంలోని మహిళలకు అధికార ఎన్డీఏ కూటమి రూ.10 వేలు అందజేయడంపై ఆయన విమర్శలు గుప్పించారు. బిహార్ 243 అసెంబ్లీ సీట్లకుగాను ప్రశాంత్ కిశోర్ జన్సురాజ్ పార్టీ 238 సీట్లకు పోటీ పడింది. అయితే ఒక్క నియోజకవర్గంలో కూడా విజయం సాధించలేదు. కేవలం 2 నుంచి 3 శాతం ఓట్లను మాత్రమే సాధించింది. ఆయన పార్టీ అభ్యర్థులలో ఎక్కువ మంది డిపాజిట్లు కూడా గల్లంతు అయ్యాయి.
అంతకుముందు ఓటమికి 100 శాతం తానే బాధ్యత తీసుకుంటానని ఇటీవల ప్రశాంత్ కిశోర్ పేర్కొన్నారు. తప్పిదాలను సరిదిద్దుకుని తిరిగి మరింత బలంగా వస్తామని, వెనక్కి వెళ్లే ప్రసక్తే లేదని చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే ఒకరోజు మౌనవ్రతం కూడా చేపట్టనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఆ ప్రకటన ప్రకారం భితిహర్వా గాంధీ ఆశ్రమంలో మౌనవ్రతాన్ని చేపట్టారు. అది ఒకరోజు మొత్తం కొనసాగుతుందని ఆయన పార్టీ తెలిపింది. ఇక, ఇటీవల ఎన్నికల ఫలితాలపై మాట్లాడుతూ అధికార కూటమిపై ప్రశాంత్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఓట్లు పొందకపోవడం నేరం కాదని, అయితే అవినీతి, విభజన రాజకీయాలు మాత్రం తాను చేయలేదని అధికార పక్షాన్ని ఉద్దేశిస్తూ విమర్శించారు.
మరోవైపు ప్రశాంత్కిశోర్ తన పార్టీకి సంబంధించి సంచలన ప్రకటన చేశారు. రాబోయే ఐదేళ్లతో తాను సంపాదించే మొత్తంలో 90 శాతం పార్టీ కోసం విరాళంగా ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. జన్ సురాజ్ పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు గత 20 ఏళ్లలో తాను సంపాదించిన అన్ని స్థిర, చరాస్తులను విరాళంగా ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. బిహార్ ఎన్నికల్లో దాదాపు 150 సీట్లు వస్తాయని ఆశించారు.
