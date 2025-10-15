ETV Bharat / bharat

బిహార్‌ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయను : ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌

అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు ప్రశాంత్ కిశోర్ కీలక నిర్ణయం

October 15, 2025

Prashant Kishor Bihar Polls : బిహార్‌ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం లేదని జన్‌ సురాజ్‌ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌ తెలిపారు. ఈ మేరకు పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. పార్టీ కోసం ఎన్నికల్లో పనిచేస్తానని, తాను మాత్రం పోటీ చేయనని ప్రకటించారు.

