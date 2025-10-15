బిహార్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయను : ప్రశాంత్ కిశోర్
అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు ప్రశాంత్ కిశోర్ కీలక నిర్ణయం
Published : October 15, 2025 at 9:14 AM IST
Prashant Kishor Bihar Polls : బిహార్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం లేదని జన్ సురాజ్ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్ కిశోర్ తెలిపారు. ఈ మేరకు పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. పార్టీ కోసం ఎన్నికల్లో పనిచేస్తానని, తాను మాత్రం పోటీ చేయనని ప్రకటించారు.
VIDEO | EXCLUSIVE: Jan Suraaj (@jansuraajonline ) founder Prashant Kishor (@PrashantKishor) on RJD and Lalu Prasad said:— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2025
" rjd and lalu family have done so much corruption, have so many chargesheets against them that people don't even read about them now. we have been hearing… pic.twitter.com/TRY7FhB9yX