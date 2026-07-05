బీజేపీ కంచుకోట నుంచి ప్రశాంత్ కిశోర్ పోటీ- 'కొత్త తరహా రాజకీయాలు' తీసుకొస్తానని ప్రతిజ్ఞ
బిహార్ ఉపఎన్నికల బరిలో ఎన్నికల వ్యూహకర్త, జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్- నితిన్ నబీన్ కంచుకోట బంకీపుర్ నుంచి పోటీ
Prashant Kishor (ANI)
Published : July 5, 2026 at 5:23 PM IST
Prashant Kishor To Contest Bankipur : ప్రముఖ ఎన్నికల వ్యూహకర్త, జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్ ఎన్నికల బరిలో దిగడానికి సిద్ధమయ్యారు. బిహార్లోని బంకీపుర్ అసెంబ్లీ నియోజక వర్గం ఉపఎన్నికల్లో తాను పోటీ చేయనున్నట్లు ఆదివారం తెలిపారు. దీనిని బిహార్లో 'కొత్త తరహా రాజకీయం' ప్రారంభానికి సంకేతమని ఆయన అభివర్ణించారు. బంకీపుర్ నియోజకవర్గం బీజేపీకి కంచుకోట. ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ 2010 నుంచి స్వయంగా ఆ స్థానానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. అయితే కిశోర్ ఈ అభిప్రాయాలను తోసిపుచ్చారు. 'ఈ అసెంబ్లీ స్థానం ఎవరికో కాదు, బిహార్ ప్రజలకు అత్యంత బలమైన కోట' అని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.