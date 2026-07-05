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బీజేపీ కంచుకోట నుంచి ప్రశాంత్ కిశోర్ పోటీ- 'కొత్త తరహా రాజకీయాలు' తీసుకొస్తానని ప్రతిజ్ఞ

బిహార్ ఉపఎన్నికల బరిలో ఎన్నికల వ్యూహకర్త, జన్​ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్- నితిన్ నబీన్​ కంచుకోట బంకీపుర్ నుంచి పోటీ

Prashant Kishor
Prashant Kishor (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 5, 2026 at 5:23 PM IST

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Prashant Kishor To Contest Bankipur : ప్రముఖ ఎన్నికల వ్యూహకర్త, జన్​ సురాజ్​ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్​ ఎన్నికల బరిలో దిగడానికి సిద్ధమయ్యారు. బిహార్​లోని బంకీపుర్​ అసెంబ్లీ నియోజక వర్గం ఉపఎన్నికల్లో తాను పోటీ చేయనున్నట్లు ఆదివారం తెలిపారు. దీనిని బిహార్​లో 'కొత్త తరహా రాజకీయం' ప్రారంభానికి సంకేతమని ఆయన అభివర్ణించారు. బంకీపుర్​ నియోజకవర్గం బీజేపీకి కంచుకోట. ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్​ 2010 నుంచి స్వయంగా ఆ స్థానానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. అయితే కిశోర్ ఈ అభిప్రాయాలను తోసిపుచ్చారు. 'ఈ అసెంబ్లీ స్థానం ఎవరికో కాదు, బిహార్​ ప్రజలకు అత్యంత బలమైన కోట' అని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

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PRASHANT KISHOR CONTEST IN BANKIPUR
PRASHANT KISHOR TO CONTEST BANKIPUR

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