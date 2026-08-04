బంకీపుర్ తీర్పు బీజేపీకి బిగ్ వార్నింగ్- సీఎంను మార్చాలనేదే ప్రజల సందేశం: ప్రశాంత్ కిశోర్
బంకీపుర్ ఉపఎన్నిక ఫలితం బీజేపీ నాయకత్వంపై ప్రజల అసంతృప్తికి నిదర్శనమన్న ప్రశాంత్ కిశోర్- సమ్రాట్ చౌధరీ తీరు, వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రజలు తిరస్కరించారని విమర్శలు- ప్రభుత్వం మారాల్సిన అవసరం లేదని, నాయకత్వ మార్పే అవసరమని వ్యాఖ్య
Published : August 4, 2026 at 3:08 PM IST
Prashant Kishor On NDA : జనసురాజ్ వ్యవస్థాపకుడు, బంకీపుర్ ఉపఎన్నికలో విజయం సాధించిన ప్రశాంత్ కిశోర్ బీజేపీ, ఎన్డీఏ నాయకత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. బంకీపుర్ ఉపఎన్నిక ఫలితం బిహార్ ప్రజల తీర్పు మాత్రమే కాదని, రాష్ట్ర నాయకత్వంపై స్పష్టమైన సందేశమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ముఖ్యమంత్రి సమ్రాట్ చౌధరీ వ్యవహారశైలి, వ్యక్తిత్వం, నాయకత్వాన్ని ప్రజలు అంగీకరించడం లేదని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం మార్చాలని ప్రజలు కోరడం లేదని, కానీ రాష్ట్రానికి మెరుగైన నాయకత్వాన్ని ఇవ్వాలని బీజేపీ కేంద్ర నాయకత్వానికి సంకేతం పంపారని పేర్కొన్నారు.
'రోడ్లు దెబ్బతినలేదు- కొత్తగా సమస్యలు రాలేదు'
ఉపఎన్నిక ఫలితాల అనంతరం మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడిన ప్రశాంత్ కిశోర్, బిహార్లో ప్రస్తుతం చర్చలు నేరాలు, ఎన్కౌంటర్లు, కుల రాజకీయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నాయని విమర్శించారు. ఇవన్నీ పక్కనపెట్టి విద్య, ఉపాధి, వలసల వంటి ప్రజలకు సంబంధించిన అంశాలపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చిన హామీల అమలుపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. గత ఏడాది నవంబర్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇదే బంకీపుర్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీకి 51 వేలకుపైగా మెజార్టీ వచ్చిందని గుర్తుచేశారు. అప్పటి నుంచి నియోజకవర్గంలో రోడ్లు దెబ్బతినలేదని, కొత్తగా ఎలాంటి సమస్యలు రాలేదని చెప్పారు. అయినప్పటికీ అదే ప్రజలు ఇప్పుడు బీజేపీని ఓడించారని పేర్కొన్నారు. ఈ మార్పుకు కారణం స్థానిక సమస్యలు కాదని, రాష్ట్రంలో బీజేపీ తీసుకొచ్చిన కొత్త నాయకత్వమేనని అన్నారు.
'బీజేపీకి పరాజయం ఎదురైంది అందుకే'
అయితే ప్రజలు తిరస్కరించింది బీజేపీ సిద్ధాంతాన్ని కాదని, ప్రస్తుతం రాష్ట్రానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న వ్యక్తిని అని ప్రశాంత్ కిశోర్ ఆరోపించారు. ఆయన ప్రవర్తన, వ్యక్తిత్వం, ప్రజల్లో ఉన్న ఇమేజ్ అంగీకారయోగ్యంగా లేదని వ్యాఖ్యానించారు. అందుకే బంకీపుర్ ప్రజలు తమ ఓటు ద్వారా స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చారని చెప్పారు. మరోవైపు జంగిల్ రాజ్ అంశంపైనా ప్రశాంత్ కిశోర్ విమర్శలు గుప్పించారు. గతంలో జంగిల్ రాజ్కు వ్యతిరేకంగా ప్రజల వద్దకు వెళ్లి ఓట్లు అడిగిన బీజేపీ, అదే తరహా రాజకీయాలకు ప్రతీకగా భావించే వ్యక్తిని కాషాయ కండువా కప్పి ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చోబెడితే ప్రజలు అంగీకరించరని వ్యాఖ్యానించారు. అందుకే బీజేపీకి పరాజయం ఎదురైందన్నారు.