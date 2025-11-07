బిహార్లో కొత్త వ్యవస్థ ఏర్పడనుంది- వలస కార్మికులే X ఫ్యాక్టర్ : ప్రశాంత్ కిశోర్
బిహార్ ప్రజలు విసుగు చెందారు- వారు జన సురాజ్ను బలమైన ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా భావిస్తున్నారు- బిహార్లో రికార్డు స్థాయి ఓటింగ్ నమోదుపై ప్రశాంత్ కిశోక్ కామెంట్
Published : November 7, 2025 at 5:08 PM IST
Prasanth Kishor About Bihar Voter Turnout : బిహార్ మొదటి దశ ఎన్నికల్లో రికార్డు స్థాయిలో ఓటింగ్ నమోదు కావడం 'ఒక గొప్ప మార్పునకు నాంది' అని జన్ సురాజ్ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్ అభివర్ణించారు. బిహార్ ఎన్నికల్లో వలస కార్మికులే ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్గా ఉంటారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. బిహార్ జనాభాలో 60 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది పాతవ్యవస్థతో విసుగు చెందారని, అందుకే ఇప్పుడు జన సురాజ్ పార్టీని బలమైన ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా భావిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
"14న బిహార్లో కొత్త వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత బిహార్లో ఈసారి అత్యధిక ఓటింగ్ నమోదు అయ్యింది. బిహార్లో 60 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారని నేను నెలల తరబడి చెబుతున్నాను. చాలా కాలంగా ప్రత్యామ్నాయం లేక ప్రజలు ఉదాసీనంగా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు జన్ సురాజ్ పార్టీ కారణంగా ప్రజలకు ఒక ప్రత్యామ్నాయ ఎంపిక లభించింది. అందుకే ప్రజలు మార్పు కోసం ఓటు వేశారు."
- ప్రశాంత్ కిశోర్, జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు
వలస కార్మికులే ఎక్స్ ఫాక్టర్
"మొదటి దశ ఎన్నికల తర్వాత కూడా వలస కార్మికులు ఇక్కడే (బిహార్లో) ఉన్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో వారిదే (ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్) కీలక పాత్ర . జన్ సురాజ్కు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. నవంబర్ 14న బిహార్లో కొత్త చరిత్ర రాయబడుతుంది" అని ప్రశాంత్ కిశోర్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
"బిహార్ మొదటి దశ ఎన్నికల్లో 2 కోట్ల మందికిపైగా ప్రజలు ఓట్లు వేశారు. వాస్తవానికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఓటింగ్ నమోదు అవుతుందని పెద్దపెద్ద రాజకీయ విశ్లేషకులు కూడా ఊహించలేదు. కానీ అసలు ఫలితంగా నవంబర్ 14న మాత్రమే తెలుస్తుంది" అని ప్రశాంత్ కిశోర్ పేర్కొన్నారు.
ఆ భయాలు పోయాయి!
ఈ సందర్భంగా ప్రశాంత్ కిశోర్ బిహా ర్ ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్, మాజీ ముఖ్యమంత్రి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్లే లక్ష్యంగా విమర్శలు గుప్పించారు. "బిహార్లో పాత పార్టీల రాజకీయాలు ముగిశాయి. గత మూడు దశాబ్దాలుగా నీతీశ్ కుమార్ భయంతో ప్రజలకు లాలూకు ఓటు వేయవలసి వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. జన్ సురాజ్ వారికి మంచి ప్రత్యామ్నాయ ఎంపిక అయ్యింది. కాబట్టి ప్రజలు భయం లేకుండా బయటకు వచ్చారు. మొదటి దశ ఎన్నికల్లో 2 కోట్లకు పైగా ఓటర్లు పాల్గొన్నారు. ఇది భయ రాజకీయాల ముగింపునకు నిదర్శనం" అని అన్నారు.
ఎవరికి వారే!
ఇక బిహార్ మొదటి దశ ఎన్నికలు ముగిసిన నేపథ్యంలో ఎన్డీఏ కూటమి, మహాగఠ్బంధన్ నేతలు ఎవరికే వారే తమ విజయంపై ప్రకటనలు చేశారు. బిహార్ ఉపముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌదరి మాట్లాడుతూ, ఎన్డీఏ ఊపుతోనే మొదటి దశ ఎన్నికల్లో భారీ స్థాయిలో ఓటింగ్ జరిగిందని పేర్కొన్నారు. మహాగఠ్బంధన్ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి, ఆర్జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్ ప్రజలకు మార్పు కోసం ఓటు వేశారని అభివర్ణించారు. ఇక జన్ సురాజ్ దీనిని ముడో ఫ్రంట్ బలానికి సంకేతమని చెబుతోంది. కాగా, కులం ఆధారంగా ఓటు వేసేవారి వల్లే ఈసారి బిహార్లో భారీగా ఓటింగ్ జరిగిందని పలువురు రాజకీయ పండితులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
