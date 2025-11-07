ETV Bharat / bharat

బిహార్​లో కొత్త వ్యవస్థ ఏర్పడనుంది- వలస కార్మికులే X ఫ్యాక్టర్​ : ప్రశాంత్ కిశోర్

బిహార్ ప్రజలు విసుగు చెందారు- వారు జన సురాజ్​ను బలమైన ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా భావిస్తున్నారు- బిహార్​లో రికార్డు స్థాయి ఓటింగ్​ నమోదుపై ప్రశాంత్ కిశోక్ కామెంట్​

Prasanth Kishor About Bihar Voter Turnout
Prasanth Kishor About Bihar Voter Turnout (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 7, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Prasanth Kishor About Bihar Voter Turnout : బిహార్​ మొదటి దశ ఎన్నికల్లో రికార్డు స్థాయిలో ఓటింగ్ నమోదు కావడం 'ఒక గొప్ప మార్పునకు నాంది' అని జన్​ సురాజ్​ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్​ అభివర్ణించారు. బిహార్ ఎన్నికల్లో వలస కార్మికులే ఎక్స్​ ఫ్యాక్టర్​గా ఉంటారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. బిహార్​ జనాభాలో 60 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది పాతవ్యవస్థతో విసుగు చెందారని, అందుకే ఇప్పుడు జన సురాజ్​ పార్టీని బలమైన ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా భావిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

"14న బిహార్​లో కొత్త వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత బిహార్​లో ఈసారి అత్యధిక ఓటింగ్​ నమోదు అయ్యింది. బిహార్​లో 60 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారని నేను నెలల తరబడి చెబుతున్నాను. చాలా కాలంగా ప్రత్యామ్నాయం లేక ప్రజలు ఉదాసీనంగా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు జన్ సురాజ్​ పార్టీ కారణంగా ప్రజలకు ఒక ప్రత్యామ్నాయ ఎంపిక లభించింది. అందుకే ప్రజలు మార్పు కోసం ఓటు వేశారు."
- ప్రశాంత్ కిశోర్​, జన్​ సురాజ్​ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు

వలస కార్మికులే ఎక్స్​ ఫాక్టర్​
"మొదటి దశ ఎన్నికల తర్వాత కూడా వలస కార్మికులు ఇక్కడే (బిహార్​లో​) ఉన్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో వారిదే (ఎక్స్​ ఫ్యాక్టర్​) కీలక పాత్ర . జన్ సురాజ్​కు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. నవంబర్ 14న బిహార్​లో కొత్త చరిత్ర రాయబడుతుంది" అని ప్రశాంత్ కిశోర్​ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

"బిహార్​ మొదటి దశ ఎన్నికల్లో 2 కోట్ల మందికిపైగా ప్రజలు ఓట్లు వేశారు. వాస్తవానికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఓటింగ్ నమోదు అవుతుందని పెద్దపెద్ద రాజకీయ విశ్లేషకులు కూడా ఊహించలేదు. కానీ అసలు ఫలితంగా నవంబర్​ 14న మాత్రమే తెలుస్తుంది" అని ప్రశాంత్ కిశోర్​ పేర్కొన్నారు.

ఆ భయాలు పోయాయి!
ఈ సందర్భంగా ప్రశాంత్​ కిశోర్​ బిహా ర్​ ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కుమార్​, మాజీ ముఖ్యమంత్రి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్​లే లక్ష్యంగా విమర్శలు గుప్పించారు. "బిహార్​లో పాత పార్టీల రాజకీయాలు ముగిశాయి. గత మూడు దశాబ్దాలుగా నీతీశ్ కుమార్​ భయంతో ప్రజలకు లాలూకు ఓటు వేయవలసి వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. జన్​ సురాజ్​ వారికి మంచి ప్రత్యామ్నాయ ఎంపిక అయ్యింది. కాబట్టి ప్రజలు భయం లేకుండా బయటకు వచ్చారు. మొదటి దశ ఎన్నికల్లో 2 కోట్లకు పైగా ఓటర్లు పాల్గొన్నారు. ఇది భయ రాజకీయాల ముగింపునకు నిదర్శనం" అని అన్నారు.

ఎవరికి వారే!
ఇక బిహార్ మొదటి దశ ఎన్నికలు ముగిసిన నేపథ్యంలో ఎన్​డీఏ కూటమి, మహాగఠ్​బంధన్​ నేతలు ఎవరికే వారే తమ విజయంపై ప్రకటనలు చేశారు. బిహార్ ఉపముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌదరి మాట్లాడుతూ, ఎన్​డీఏ ఊపుతోనే మొదటి దశ ఎన్నికల్లో భారీ స్థాయిలో ఓటింగ్ జరిగిందని పేర్కొన్నారు. మహాగఠ్​బంధన్ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి, ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్ ప్రజలకు మార్పు కోసం ఓటు వేశారని అభివర్ణించారు. ఇక జన్ సురాజ్​ దీనిని ముడో ఫ్రంట్ బలానికి సంకేతమని చెబుతోంది. కాగా, కులం ఆధారంగా ఓటు వేసేవారి వల్లే ఈసారి బిహార్​లో భారీగా ఓటింగ్ జరిగిందని పలువురు రాజకీయ పండితులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

రూ.లక్ష కోట్లకు ఎన్ని సున్నాలు ఉంటాయో కూడా ఆర్జేడీ నేతలకు తెలియదు : మోదీ

దిల్లీలో ఓటేసిన బీజేపీ నేతలు బిహార్​లోనూ వేశారు: రాహుల్​గాంధీ ఆరోపణలు

TAGGED:

PRASHANT KISHOR
BIHAR PHASE 1 VOTING
HIGH VOTER TURNOUT
PRASANTH KISHOR ABOUT VOTER TURNOUT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.