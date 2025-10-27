బిహార్లో NDA, జన్ సురాజ్ పార్టీ మధ్యే పోటీ- మూడో ప్లేస్లో మహాగఠ్ బంధన్ : ప్రశాంత్ కిశోర్ జోస్యం
బిహార్ ఎన్నికలపై ప్రశాంత్ కిశోర్ జోస్యం- మహాగఠ్ బంధన్ మూడో ప్లేస్ పరిమతమవుతుందని అంచనా
Published : October 27, 2025 at 2:16 PM IST
Prashant Kishor On Bihar Election : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాబోయే బిహార్ శాసనసభ ఎన్నికల్లో నేషనల్ డెమొక్రటిక్ అలయన్స్ (ఎన్డీఏ), జన్ సురాజ్ పార్టీ మధ్య పోటీ ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. మహాగఠ్ బంధన్ మూడో స్థానానికి పరిమితమవుతుందని జోస్యం చెప్పారు. ప్రముఖ వార్తా సంస్థ ఏఎన్ఐతో ప్రశాంత్ కిశోర్ ముచ్చటించారు. ఈ క్రమంలో మహాగఠ్ బంధన్, తేజస్వీ యాదవ్, ఎన్డీఏ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు.
'మూడో ప్లేస్లో మహాగఠ్ బంధన్'
"మేము కొన్నాళ్లుగా బిహార్లోని ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోనూ పర్యటిస్తున్నాం. బిహార్ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ, జన్ సురాజ్ పార్టీ మధ్యే ప్రధాన పోటీ. మహాగఠ్ బంధన్ మూడో ప్లేస్లో ఉంది. గత ఐదు రోజుల్లో ఆర్జేడీ నాయకుడు, ఇండీ కూటమి సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్ చేసిన ప్రకటనలు అర్థం లేనివి. తేజస్వీ ఇలాంటి హామీలను ఇచ్చి ఎన్నికల రేసులలోకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ ఎవరూ తేజస్వీ వాగ్దానాల పట్ల శ్రద్ధ చూపడం లేదు." అని ప్రశాంత్ కిశోర్ వ్యాఖ్యానించారు.
'మా ప్రభుత్వం ఏర్పడితే వలసలు ఉండవ్'
త్వరలో జరగబోయే బిహార్ ఎన్నికల్లో ప్రజలు కొత్త రాజకీయ చరిత్రను రాస్తారని ప్రశాంత్ కిశోర్ అభిప్రాయపడ్డారు. గత 30 ఏళ్లుగా బిహార్లో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్కు భయపడి జేడీయూ-బీజేపీ కూటమికి, బీజేపీకి భయపడి లాలూ యాదవ్ పార్టీ ఆర్జేడీకి ప్రజలు ఓటేస్తున్నారని తెలిపారు. ఈ సారి బిహార్లో కొత్త రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయం ఉద్భవిస్తోందన్నారు. ఆ ప్రత్యామ్నాయం ఏ నాయకుడికీ, ఏ కుటుంబానికి లేదా కులానికి సంబంధించినది కాదని, బిహార్ యువతదని వెల్లడించారు. జన్ సురాజ్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే జీవనోపాధి కోసం ఎవరూ రాష్ట్రం విడిచి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదన్నారు.
తేజస్వీపై తీవ్ర విమర్శలు
మహాగఠ్ బంధన్ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్ను ఆయన మద్దతుదారులు సోషల్ మీడియాలో 'బీహార్ నాయక్' అని పిలవడంపై అడిగిన ప్రశ్నకు పీకే ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చారు. "బిహార్ను నాశనం చేసిన వ్యక్తులు హీరోలైతే, మరి విలన్ ఎవరు? రాష్ట్రాన్ని ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చిన వ్యక్తులు ఎవరో బిహార్ ప్రజలకు తెలుసు. వారు బిహార్ నాయక్ (తేజస్వీని ఉద్దేశించి) కాలేరు. " అని తేజస్వీ యాదవ్పై పీకే మండిపడ్డారు.
'ప్రతీ హామీని నేరవేరుస్తాం'- తేజస్వీ యాదవ్
ఇదిలా ఉండగా, ఓటర్లకు తమ కూటమి ఇచ్చిన ప్రతి హామీని నెరవేరుస్తుందని హామీ ఇచ్చారు ఆర్జేడీ నాయకుడు, ఇండీ కూటమి సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్. లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, తనను ఇబ్బంది పెట్టడం తప్ప ఎన్డీఏ సర్కార్ రాష్ట్రానికి ఏం చేసిందని ధ్వజమెత్తారు. రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు, స్టార్టప్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా ఏమయ్యాయని ప్రశ్నించారు. తాము అధికారంలోకి వస్తే రాబోయే ఐదేళ్లలో ఏమి చేస్తామో ప్రజలకు ప్రతిదీ చెబుతున్నామన్నారు. ఈ మేరకు ఆదివారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో తేజస్వీ వ్యాఖ్యానించారు.
పీకే పోటీకి దూరం
కాగా, బిహార్ ఎన్నికలకు ముందే మహాగఠ్ బంధన్ సీఎం అభ్యర్థిగా ఆర్జేడీ నాయకుడు తేజస్వీ యాదవ్ను ప్రకటించారు. వికాశ్ సీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ (వీఐపీ) వ్యవస్థాపకుడు ముకేశ్ సహనీని డిప్యూటీ సీఎం అభ్యర్థిగా ఖరారు చేశారు. ఇంకా ఎన్డీఏ తమ సీఎం అభ్యర్థిని అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ఇప్పటికే నామినేషన్ల పర్వం పూర్తైన నేపథ్యంలో అన్ని పార్టీలు ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నాయి. హామీలతో ఓటర్లును ఆకట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే బిహార్ను అభివృద్ధి పథంలో నడుపుతారని ప్రజలకు వాగ్దానం చేస్తున్నాయి. కాగా, ఈ ఎన్నికల్లో జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్ పోటీ చేయట్లేదు. తమ పార్టీ అభ్యర్థుల మద్దతుగా ప్రచారం చేస్తారని ఇటీవలే ప్రకటించారు.
రెండు దశల్లో పోలింగ్
243 సీట్లున్న బిహార్లో నవంబరు 6, 11 తేదీల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. నవంబరు 14న ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. ఎన్డీఏ కూటమిలో బీజేపీ, జేడీయూ, ఎల్ జేపీ (రామ్ విలాస్), హిందుస్థాన్ ఆవామ్ మోర్చా (హెచ్ఏఎం), రాష్ట్రీయ లోక్ మంచ్ (ఆర్ఎల్ఎం) ఉన్నాయి. మహాగఠ్ బంధన్ లో ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్, వీఐపీ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఉన్నాయి. అలాగే పీకే నేతృత్వంలోని జన్ సురాజ్ పార్టీ తొలిసారి బిహార్ ఎన్నికల్లో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనుంది.
