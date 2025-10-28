ETV Bharat / bharat

ఎన్నికల వేళ వివాదంలో ప్రశాంత్ కిశోర్- బిహార్, బంగాల్​ రాష్ట్రాల్లో ఓటు హక్కు

రెండు రాష్ట్రాల ఓటర్ల జాబితాలో ప్రశాంత్ కిశోర్ పేరు- టీఎంసీ కార్యాలయం చిరునామాతో ఓటరు ఐడీ

EC On Prashant Kishor
EC On Prashant Kishor (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 28, 2025 at 3:04 PM IST

Prashant Kishor Voter Issue : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీస్తున్న వేళ రాజకీయ వ్యూహకర్త, జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్​ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. రెండు రాష్ట్రాల్లో ఓటు హక్కు ఉందని ఎన్నికల అధికారి తెలిపడంతో ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. బిహార్, బంగాల్​ రాష్ట్రాల్ల ఓటరు జాబితాల్లో రెండింటిలోనూ ఆయన పేరు నమోదు అయ్యిందని ఎన్నికల అధికారి పేర్కొన్నారు.

అధికారిక రికార్డుల ప్రకారం, ప్రశాంత్ కిశోర్ పేరు కోల్​కతాలోని భవానీపుర్ నియోజకవర్గంలో 121 కాళీఘాట్​ రోడు చిరుమానామాతో నమోదై ఉంది. ఇది తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం చిరునామా. అలాగే బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ప్రాతినిధ్యం వహించే నియోజక వర్గం కూడా ఇదే. ప్రశాంత్ కిశోర్ ఓటు వేయాల్సిన కేంద్రం బి.రణిశంకరి లేన్‌లోని సెంట్ హెలెన్ స్కూల్ అని ఎన్నికల అధికారి పేర్కొన్నారు. 2021లో జరిగిన బంగాల్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రశాంత్ కిశోర్ తృణమూర్ కాంగ్రెస్​కు రాజకీయ సలహాదారుడిగా పని చేశారు.

బిహార్​లోనూ ఓటరుగా నమోదు
ఇదే సమయంలో, ప్రశాంత్ కిషోర్ పేరు బీహార్ రాష్ట్రం రోహ్తాస్ జిల్లాలోని కార్గహార్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో కూడా నమోదు అయింది. అది ససారం పార్లమెంటు నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉంది. పోలింగ్ కేంద్రం కోనార్​లోని మాధ్య విద్యాలయ అని అధికారి తెలిపారు.

1950లోని ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టంలోని సెక్షన్ 17 ప్రకారం ఒక వ్యక్తి ఒకకంటే ఎక్కువ నియోజకవర్గాల్లో ఓటరుగా నమోదు కావడం చట్టవిరుద్ధమని ఎన్నికల అధికారి తెలిపారు. అదేవిధంగా, సెక్షన్ 18 ప్రకారం, ఒకే నియోజకవర్గంలో బహుళ పేర్లతో నమోదు చేయడాన్ని కూడా నిషేధిస్తుందని చెప్పారు. ఎవరైనా తమ నివాసం మార్చుకున్నప్పుడు, ఫారమ్ 8 ద్వారా ఓటరు రికార్డులను మార్చడం తప్పనిసరి అని ఆయన తెలిపారు.

దేశవ్యాప్తంగా ఓటరు జాబితాల్లో నకిలీ, పేర్లు పునరావృత కావడం వంటి సమస్యలు ఉన్నట్లు ఎన్నికల కమిషన్ అంగీకరించింది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని సమగ్ర ఓటర్ల జాబితా సవరణను ప్రారంభించింది. మొదటగా ఈ ప్రక్రియలో బిహార్​లో చేపట్టింది. సెప్టెంబర్ 30న విడుదల చేసి ఓటరు జాబితాలో ఏకంగా 68.66 లక్షల పేర్లు తొలగించింది. అందులో సుమారు 7 లక్షల మందికి రెండు చోట్ల ఓట్ల ఉన్న కేసులు అన్నాయని వెల్లడించింది. తొలిదశలో భాగంగా బిహార్​లో ఎస్​ఐఆర్​ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. తాజాగా 12 రాష్ట్రాల్లో/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో రెండో దఫా ఎస్​ఐఆర్​ను చేపట్టనున్నట్లు ఈసీ ప్రకటించింది.

