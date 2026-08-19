ETV Bharat / bharat

అక్కాచెల్లెళ్లు భళా- గీతా శ్లోకాలతో గిన్నిస్ రికార్డ్

అరుదైన ఘనత సాధించిన ధన్‌బాద్‌కు చెందిన ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు- భగవద్గీత 15వ అధ్యాయం పఠనంలో ప్రపంచ రికార్డు- ఒకేసారి ఆన్‌లైన్‌లో 8,277 మంది మంత్రోచ్ఛారణ- అధికారిక సర్టిఫికెట్‌తో పాటు గోల్డ్ మెడల్ అందుకున్న సోదరీమణులు

Sisters Receive Guinness Gold Medal
ప్రాంజల్​ మిత్తల్​, ఆన్యా మిత్తల్​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2026 at 5:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sisters Receive Guinness Gold Medal : నేటి కాలం పిల్లలకి సెల్​ఫోన్​ దొరికితే చాలు సోషల్​ మీడియా, ఆన్​లైన్​ గేమ్స్​, ఇన్​స్టా రీల్స్​ అంటూ వేరే ప్రపంచంలోకి వెళ్లిపోతుంటారు. కానీ, ఝార్ఖండ్​ చెందిన ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల అధ్యయనంతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచే భగవద్గీత శ్లోకాలను అభ్యసించిన ఆ ఇద్దరు సోదరీమణులు, ప్రపంచ స్థాయి ఆన్‌లైన్ చాంటింగ్ కార్యక్రమంలో వరల్డ్ గిన్నిస్ రికార్డు సృష్టించారు. ఇంతకీ ఆ అక్కాచెల్లెళ్లు ఎవరు? వాళ్ల పూర్తి స్టోరీ ఏంటో తెలుసుకుందామా?

ధన్​బాద్​ జిల్లాలోని ధైయ్యా ప్రాంతానికి చెందిన సునీల్ అగర్వాల్, ప్రీతి అగర్వాల్ అనే దంపతులకు ప్రాంజల్​ మిత్తల్​, ఆన్యా మిత్తల్​ అనే ఇద్దరు కుమార్తెలున్నారు. అయితే, వీరి ఇంట్లో ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొని ఉంటుంది. కుటుంబం పెద్దలు కూడా మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటూ, రామాయణాన్ని పఠిస్తుండేవారు. ఈ క్రమంలో ఆ ఇద్దరు సోదరీమణులు కూడా ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో పెరిగారు. దీంతో గీతా శ్లోకాలు వారి రోజువారీ జీవితంలో భాగమయ్యాయి

Sisters Receive Guinness Gold Medal
ప్రాంజల్, ఆన్యా కుటుంబం (ETV Bharat)

8,277 మందిని అధికారిక రికార్డుగా గుర్తింపు
2026 మే 9న సెంట్రల్‌ చిన్మయ మిషన్‌ ట్రస్ట్‌ (ఇండియా) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ ఆన్‌లైన్‌ కార్యక్రమంలో ఇద్దరూ పాల్గొన్నారు. ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన వేలాది మంది ఈ కార్యక్రమంలో ఒకేసారి భగవద్గీత 15వ అధ్యాయాన్ని పఠనం చేశారు. ఆ కార్యక్రమం కోసం సుమారు 70 వేల మంది రిజిస్టర్ చేసుకోగా, దాదాపు 30 వేల మంది పాల్గొన్నారు. వారిలో ఈ ఇద్దరూ అక్కాచెల్లెళ్లు ఉండటం విశేషం. ఆన్‌లైన్‌లో మంత్రోచ్ఛారణ చేసిన 8,277 మందిని అధికారిక రికార్డుగా గుర్తించారు. ఈ రికార్డులో ఈ ఇద్దరూ సోదరీమణులు చోటు సంపాదించుకున్నారు. అంతేకాదు, జులైలో ఇద్దరికీ వరల్డ్ గిన్నిస్ రికార్డ్స్ అధికారిక సర్టిఫికెట్‌తో పాటు గోల్డ్ మెడల్ కూడా అందించారు. దీంతో వారి కుటుంబం ఆనందోత్సవంలో మునిగిపోయింది.

ఐదు నిమిషాల్లో 15వ అధ్యాయం
ఆన్యా మిట్టల్‌ చిన్నప్పటి నుంచే భగవద్గీత పఠనం ప్రారంభించారు. తల్లి ప్రోత్సాహం, నిరంతర సాధనతో శ్లోకాల సరైన ఉచ్చారణ నేర్చుకున్నానని తెలిపారు. తనకు భగవద్గీత కేవలం ఓ మత గ్రంథం మాత్రమే కాదని, జీవితం ఎలా సాగించాలో నేర్పించే మార్గదర్శకమని చెబుతున్నారు. భగవద్గీత 15వ అధ్యాయాన్ని సుమారు ఐదు నిమిషాల్లో పఠించగలనని ప్రాంజల్‌ తెలిపారు. చిన్నప్పటి నుంచీ నిరంతర సాధన, శ్లోకాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధే ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చిందని చెప్పారు.

Sisters Receive Guinness Gold Medal
గీతా శ్లోకాలు పఠిస్తున్న ప్రాంజల్, ఆన్యా (ETV Bharat)

"నిరంతర సాధన వల్లే, శ్లోకాల సరైన ఉచ్చారణ చేయగలిగాం. ఈ విజయానికి ప్రధాన కారణం నా తల్లిదండ్రులే. చిన్నప్పటి నుంచే మా అమ్మా గీతా పఠనం నేర్పించారు. ఇంట్లో తరచూ భగవద్గీత శ్లోకాల ఆడియో రికార్డింగ్స్ వినిపించేవారు. నిరంతరం శ్లోకాలను వినడం వల్ల వాటి ఉచ్చారణ మెరుగుపడింది. అలాగే, గీతా శ్లోకాలు నా జీవితంలో భాగమయ్యాయి."
- ప్రాంజల్ మిత్తల్

తల్లి ప్రీతి అగర్వాల్‌ కీలక పాత్ర
ఈ అక్కాచెల్లెళ్ల విజయానికి తల్లి ప్రీతి అగర్వాల్‌ కీలక పాత్ర పోషించారు. విశేషమేమిటంటే, ఆమెకు భగవద్గీతలోని మొత్తం 18 అధ్యాయాలు కంఠస్థం చేశారు. అధ్యాయాలను వరుస క్రమంలోనే కాకుండా, ఏ అధ్యాయం నుంచి అయినా శ్లోకాలను చెప్పగలిగే స్థాయిలో ఆమె పట్టు సాధించారు. పిల్లలను చిన్న వయసు నుంచే భారతీయ సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాలకు పరిచయం చేయాలని ప్రీతి చెబుతున్నారు. గీతను చదివి, శ్లోకాలను పఠించడం ద్వారా అందులోని విలువలు, ఆలోచనలను పిల్లలు జీవితంలో ఆచరించగలరని ఆమె అభిప్రాయపడుతున్నారు. వారి ఇంట్లో సాధారణ పాటల కంటే గీతా శ్లోకాలే ఎక్కువగా వినిపిస్తాయని తెలిపారు. జీవితాన్ని సరైన మార్గంలో నడిపించుకోవాలంటే భగవద్గీతను తప్పక అధ్యయనం చేయాలనేది తన నమ్మకమని తెలిపారు.

పుట్టకముందే గీతా శ్లోకాల పరిచయం
బాలికల విజయానికి తండ్రి సునీల్‌ అగర్వాల్‌ సహకారం కూడా ఉంది. గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచే వారికి గీతా శ్లోకాలు వినే వాతావరణం కల్పించామని ఆయన తెలిపారు. ఇంటి పనులు చేసుకుంటున్న సమయంలోనూ తల్లి గీతా శ్లోకాల ఆడియోలను వినేవారని, అవి చిన్నారుల చెవులకు చిన్నప్పటి నుంచే చేరాయని చెప్పారు. మాట్లాడటం, చదవడం ప్రారంభించినప్పటి నుంచే శ్లోకాలను వినడం, వాటిని అనుకరించడం అలవాటైందని వివరించారు.

కేరళ మహిళను పెళ్లాడిన స్కాటిష్ ఎంపీ- గురువాయూర్‌ ఆలయంలో ఒక్కటైన జంట

'అత్యంత పకడ్బందీగా నీట్‌ పరీక్షల వ్యవస్థ- ప్రశ్నపత్రాల వాహనంలో జీపీఎస్'- సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపిన కేంద్రం

TAGGED:

GUINNESS GOLD MEDAL JHARKHAND
PRANJAL AND ANYA FROM DHANBAD
JHARKHAND SISTERS GOLD MEDAL
BHAGAVADGITA SLOKAS PRONUNCIATION
SISTERS RECEIVE GUINNESS GOLD MEDAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.