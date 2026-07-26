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'అన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నాకే మాట్లాడతా'- విద్యాశాఖ బాధ్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం ప్రహ్లాద్ జోషి ముమ్మర సమీక్ష!

కేంద్ర విద్యాశాఖ అదనపు బాధ్యతలు చేపట్టిన ప్రహ్లాద్ జోషి- శాఖ పనితీరును పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నాకే అన్నీ మాట్లాడతానని స్పష్టం- విద్యా శాఖ ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించిన మంత్రి

Union Minister Pralhad Joshi
Union Minister Pralhad Joshi (File/IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 26, 2026 at 9:20 PM IST

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Pralhad Joshi Takes Charge : కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి ఆదివారం రోజు దిల్లీలోని కర్తవ్య భవన్‌లో కేంద్ర విద్యాశాఖ అదనపు బాధ్యతల్ని అధికారికంగా స్వీకరించారు. బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే ఆయన విద్యాశాఖలోని సీనియర్ అధికారులతో కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. మంత్రిత్వ శాఖ అమలు చేస్తున్న వివిధ పథకాలు, నిర్ణయాలు, కార్యకలాపాలపై విస్తృత సమీక్ష ప్రారంభించారు. శాఖ పనితీరును పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాతే కీలక నిర్ణయాలు, ఇంకా విధానాలపై మాట్లాడతానని తెలిపారు. శాఖలోని అన్ని అంశాల్ని సమీక్షిస్తున్నానని, సీనియర్ అధికారులతో ఇప్పటికే పలు సమావేశాలు నిర్వహించినట్లు వెల్లడించారు. బాధ్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ తనపై పూర్తి విశ్వాసంతో ఈ బాధ్యతలు అప్పగించారని అన్నారు.

'నిన్న కర్ణాటకలో ఉన్నాను. రాత్రి దిల్లీకి చేరుకొని ఈ ఉదయం బాధ్యతలు స్వీకరించాను. శాఖకు సంబంధించిన అన్ని వివరాల్ని సమీక్షిస్తున్నాను. తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలపై సమాచారం సేకరిస్తూ, మొత్తం శాఖ పనితీరును అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను' అని ప్రహ్లాద్​ చెప్పారు. విద్యాశాఖ తనకు కొత్త బాధ్యత అని, ఇది చాలా పెద్ద శాఖ అని పేర్కొన్నారు. అంతకుముందు ట్విట్టర్ వేదికగా స్పందించిన ప్రహ్లాద్ జోషి 'ఈ రోజు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించాను. నాపై విశ్వాసం ఉంచి ఈ బాధ్యతను అప్పగించిన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి కృతజ్ఞతలు. ఈ బాధ్యతను వినయంతో, బాధ్యతతో నిర్వర్తిస్తాను' అని పేర్కొన్నారు.

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అంతకుముందు శనివారం రోజు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, కేంద్ర మంత్రి వర్గం నుంచి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాను తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చేలా ఆమోదం తెలిపారు. తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సిఫారసు మేరకు విద్యాశాఖ అదనపు బాధ్యతల్ని ప్రహ్లాద్ జోషికి అప్పగించారు. ప్రస్తుతం ఆయన వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహార, ప్రజా పంపిణీ శాఖతో పాటుగా పునరుత్పాదక ఇంధన శాఖ మంత్రిగానూ కొనసాగుతున్నారు. ఇప్పుడు ఈ రెండు శాఖలకు అదనంగా విద్యాశాఖ మంత్రిగానూ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. గత మోదీ ప్రభుత్వంలో ఆయన బొగ్గు, గనులు, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రిగా కీలక పాత్ర పోషించారు.

దేశవ్యాప్తంగా పోటీ పరీక్షల్లో అక్రమాలు, అవకతవకల ఆరోపణలు, ముఖ్యంగా నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీ వివాదం, విద్యార్థుల నిరసనల నేపథ్యంలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ శనివారమే విద్యాశాఖ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు. విద్యార్థుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా వారి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా తప్పుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు. పరీక్షల అక్రమాలపై కొనసాగుతున్న నిరసనల్ని దేశ వ్యతిరేక శక్తులు దుర్వినియోగం చేయకుండా ఉండేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. తర్వాత ఆయన స్థానంలో ప్రహ్లాద్ జోషి ఇప్పుడు బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో పరీక్షల పారదర్శకత, విద్యా రంగంలో సంస్కరణలు, భవిష్యత్ విధానాలపై ఆయన ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారోనన్న ఆసక్తి నెలకొంది.

పంజాబ్ పేపర్ లీక్‌పై త్వరలోనే కార్యాచరణ: సీజేపీ
ఇక పంజాబ్‌లో తాజాగా వెలుగుచూసిన పరీక్ష పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై త్వరలో తమ తదుపరి కార్యాచరణను ప్రకటిస్తామని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ అంశంపై పార్టీ దృష్టి పెట్టిందని, కొంత సమయం తర్వాత తమ వ్యూహాన్ని వెల్లడిస్తామని చెప్పారు. ఇటీవల విద్యార్థుల నిరసనల సందర్భంగా నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్‌ల అంశంపై ప్రభుత్వంతో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. విద్యార్థులపై ఎలాంటి కేసులు నమోదు చేయకూడదని సీజేపీ స్పష్టం చేసింది.

ఇక పంజాబ్‌లో పేపర్ లీక్ వివాదంపై శిరోమణి అకాలీ దళ్ నేత దల్జీత్ సింగ్ చీమా స్పందిస్తూ కేవలం శిక్షల్ని కఠినతరం చేయడం కాకుండా, పేపర్ లీక్స్ జరగకుండా ముందస్తు భద్రతా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ప్రతి రాష్ట్రం తన పరీక్షల్ని స్వయంగా నిర్వహించేలా కేంద్రం సాంకేతిక, భద్రతా సహకారాన్ని అందించాలని కోరారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సుఖ్విందర్ సింగ్ డ్యానీ, ఆప్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. దిల్లీలో నీట్ పేపర్ లీక్‌పై నిరసనలు చేపడుతూనే, పంజాబ్‌లో పరీక్షా పేపర్లు లీక్ కావడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యమని ఆరోపించారు. పంజాబ్ విద్యాశాఖ మంత్రి హర్జోత్ బైన్స్ కూడా రాజీనామా చేయాలని పంజాబ్ కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది.

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