నూతన కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా ప్రహ్లాద్ జోషి నియామకం
ప్రహ్లాద్ జోషికి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా అదనపు బాధ్యతలు- ప్రస్తుతం పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులశాఖ మంత్రిగా ఉన్న ప్రహ్లాద్ జోషి
Pralhad Joshi (ANI)
Published : July 25, 2026 at 8:36 PM IST
Pralhad Joshi Education Minister : ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన నేపథ్యంలో ప్రహ్లాద్ జోషి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా నియమితులు అయ్యారు. ప్రస్తుతం పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల శాఖ మంత్రిగా ఉన్న ప్రహ్లాద్ జోషికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా విద్యాశాఖ మంత్రిగా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు.