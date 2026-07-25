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నూతన కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా ప్రహ్లాద్​ జోషి నియామకం

ప్రహ్లాద్‌ జోషికి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా అదనపు బాధ్యతలు- ప్రస్తుతం పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులశాఖ మంత్రిగా ఉన్న ప్రహ్లాద్‌ జోషి

Pralhad Joshi
Pralhad Joshi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 25, 2026 at 8:36 PM IST

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Pralhad Joshi Education Minister : ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన నేపథ్యంలో ప్రహ్లాద్‌ జోషి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా నియమితులు అయ్యారు. ప్రస్తుతం పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల శాఖ మంత్రిగా ఉన్న ప్రహ్లాద్‌ జోషికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా విద్యాశాఖ మంత్రిగా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు.

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PRALHAD JOSHI AS EDUCATION MINISTER
PRALHAD JOSHI EDUCATION MINISTER

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