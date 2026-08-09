'పదవి నాకు ముఖ్యం కాదు'- రాజీనామాపై తొలిసారిగా స్పందించిన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్
కేంద్ర మంత్రి పదవి రాజీనామాపై తొలిసారిగా స్పందించిన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్- జెన్జీ విద్యార్థులను కొందరు తప్పుదోవ పట్టించేందుకు ప్రయత్నించారని వ్యాఖ్య
Published : August 9, 2026 at 8:53 AM IST
Dharmendra Pradhan On NEET Protests : నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీక్ వివాదం, విద్యార్థుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తొలిసారి తన నిర్ణయంపై స్పందించారు. నీట్ లీక్పై నిరసనలు జరగుతున్న సమయంలో జెన్ జీని కొందరు తప్పుదోవ పట్టించేందుకు ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు తనకు అత్యంత ముఖ్యమని, అందుకే కేంద్ర మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసినట్లు తెలిపారు. అయితే ఆ పదవి తనకు వ్యక్తిగతంగా పెద్ద విషయం కాదని స్పష్టం చేశారు. ఒడిశాలోని సంబల్పూర్లోని జీఎం యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులు, అధ్యాపకులతో జరిగిన సమావేశంలో ప్రధాన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మంత్రి పదవి నుంచి వైదొలిగిన దాదాపు రెండు వారాల తర్వాత ఆయన తన రాజీనామా వెనక ఉన్న కారణాలపై బహిరంగంగా మాట్లాడటం ఇదే తొలిసారి.
జెన్ జీ మన పిల్లలే అని, వారే దేశ భవిష్యత్ అని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ అన్నారు. వారికి తప్పుడు సమాచారం అందించి గందరగోళానికి గురిచేసే ప్రయత్నాలు జరిగాయని ఆరోపించారు. భారత్లో ప్రతి ఏడాది రెండు కోట్ల మంది పిల్లలు జన్మిస్తున్నారని అన్నారు. గత పదేళ్లలో 20 కోట్ల మంది పిల్లలు జన్మించారని పేర్కొన్నారు. వారికి ఎన్నో ఆశయాలు ఉన్నాయని, వారే భవిష్యత్తులో భారత్ను విశ్వగురువుగా మారుస్తారని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యవహరించినట్లు చెప్పారు. మంత్రి పదవి తనకు ఎప్పుడూ వ్యక్తిగత లక్ష్యం కాదని స్పష్టం చేశారు. తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని నిర్ణయించుకున్న సమయంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని సంప్రదించినట్లు ప్రధాన్ తెలిపారు. కేంద్ర మంత్రివర్గం నుంచి వైదొలగేందుకు తానే స్వయంగా ముందుకొచ్చానని చెప్పారు.
నవీన్ పట్నాయక్పై విమర్శలు
మరోవైపు రైరాఖోల్లో జరిగిన సమావేశంలో ప్రధాన్ ఒడిశా మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీజేడీ అధినేత నవీన్ పట్నాయక్పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని బీజేడీ కార్యకర్తలు నిర్వహిస్తున్న నిరసనలు, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గో బ్యాక్ నినాదాలు తనను ఏమాత్రం కలవరపెట్టడం లేదన్నారు. తాను రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తినని, ఎవరైనా తిరిగి వెళ్లాలని చెప్పినా ప్రజల మధ్యకు మళ్లీ వస్తానని వ్యాఖ్యానించారు. నవీన్ పట్నాయక్ తనను ఒడిశా ప్రజలకు అవమానకరమైన వ్యక్తిగా, చెడ్డ వ్యక్తిగా అభివర్ణిస్తున్నారని ఆరోపించారు. తాను ఒడిశా ప్రజలకు తలవంపులు తెచ్చేలా ఏదైనా పని చేశానా అని సభికులను ప్రశ్నించారు. తనకు రాష్ట్రానికి పేరు తీసుకురావడం సాధ్యం కాకపోయినా, రాష్ట్ర ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసే పని మాత్రం ఎప్పటికీ చేయబోనని స్పష్టం చేశారు.
నీట్ పరీక్షకు సంబంధించిన అవకతవకలు, పేపర్ లీక్ ఆరోపణలు, పరీక్షా ఫలితాలపై విద్యార్థుల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి నెలకొంది. దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో విద్యార్థులు నిరసనలు చేపట్టారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే జులై 25న ఆయన కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు.
ఆ వ్యాఖ్యలు కాంగ్రెస్పై దాడి కాదు : శశి థరూర్
ఇక లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ నిర్వహించిన ఛాత్రోంకీ గూంజ్ (విద్యార్థుల ప్రతిధ్వని) కార్యక్రమానికి జెన్జీ నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో స్పందన రాలేదని చేసిన తన వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ వివరణ ఇచ్చారు. ఈ వ్యాఖ్యలను మీడియా, కాంగ్రెస్ లేదా పార్టీ నాయకత్వంపై దాడిగా చిత్రీకరిస్తోందని విమర్శించారు. అలా చూడటం సరికాదన్నారు. రాజకీయ పార్టీలన్నీ కొత్త తరాన్ని ఆహ్వానించి వారికి నిర్ణయాలు తీసుకునే, నాయకత్వం వహించే అవకాశాలు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని తాను చెప్పానని స్పష్టం చేశారు.
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