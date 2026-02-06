ETV Bharat / bharat

పీఎం సూర్య ఘర్ ఉచిత విద్యుత్‌ పథకం - సబ్సిడీ ఎంతో తెలుసా?

ప్రతి ఇల్లు నెలకు 200 యూనిట్లు ఉత్పత్తి చేసుకునే అవకాశం - 2కేవీ వరకు కేవీకి రూ. 30,000, 3కేవీ వరకు రూ. 78,000 సబ్సిడీ

Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana Application to Get Subsidy: ప్రధానమంత్రి సూర్య ఘర్‌ ముఫ్త్‌ బిజ్‌లీ యోజనను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2024 ఫిబ్రవరి 15న ప్రారంభించారు. దేశంలోని గృహాలకు ఉచిత విద్యుత్‌ అందించడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం. ప్రభుత్వానికి విద్యుత్‌ ఖర్చులు తగ్గించడం, పునరుత్పాదక శక్తి వనరుల వినియోగాన్ని పెంచడం, కర్బన ఉద్గారాలను పరిమితం చేయడం, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద దేశీయ రూఫ్‌టాప్‌ సోలార్‌ ద్వారా తక్కువ ఆదాయ కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చడం మొదలైనవాటిపై ఈ పథకం ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది.

300 యూనిట్లు ఉచితం: ఈ క్రమంలోనే పీఎం సూర్యఘర్‌ ముఫ్త్‌ బిజిలీ యోజనలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంటి పైకప్పుపై సౌర ఫలకాలు ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు గానూ సబ్సిడీ లభిస్తుంది. పీఎం సూర్యఘర్‌ ఉచిత విద్యుత్‌ పథకం రాయితీలో భాగంగా ఒక్కో కిలోవాట్‌కు రూ.30వేలు సబ్సిడీని కేంద్రం అందిస్తుంది. రెండు కేవీలకు రూ.60 వేలు, 3 కేవీలకు అయితే రూ.78 వేల సబ్సిడీ వర్తిస్తుంది.

రూ.1.45 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మూడు కిలోవాట్ల సోలార్‌ రూఫ్‌ టాప్‌ను ఏర్పాటు చేస్తే అందులో కేంద్రం గరిష్ఠంగా రూ.78 వేలు భరిస్తుంది. మిగిలిన మొత్తాన్ని పూచీకత్తు అవసరం లేకుండా తక్కువ వడ్డీకే బ్యాంకు రుణాలు పొందొచ్చు. ఎస్‌బీఐ, యూనియన్‌ బ్యాంక్‌, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ, ఐసీఐసీఐ వంటి బ్యాంకులు రుణ సదుపాయం కల్పిస్తున్నాయి.

ఈ పథకం లబ్ధదారులు నెలకు 300 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా అదనపు విద్యుత్‌ను విక్రయించవచ్చు. ఈ సబ్సిడీ పొందడం కోసం pmsuryaghar.gov.in ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నివాస గృహ యజమానులు, ప్యానెళ్లు పెట్టుకోవడానికి తగినంత స్థలం ఉన్నవారు నిరభ్యంతరంగా దరఖాస్తు చేసుకేవచ్చు.

దరఖాస్తు ప్రక్రియ: దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ముందుగా పీఎం సూర్య ఘర్ పోర్టల్​లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఆపై రూఫ్‌టాప్ సోలార్ కోసం దరఖాస్తు చేయాలి. డిస్కం నుంచి ఆమోదం పొందిన తర్వాత, నమోదిత వెండర్ల ద్వారా ప్యానెల్స్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇన్‌స్టాలేషన్ తర్వాత, మీట్ ప్యానెల్ వివరాలను పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్ చేసి, నెట్ మీటర్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటే సబ్సిడీ నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది.

రూఫ్‌టాప్‌ సోలార్‌ ప్రయోజనాలు పొందేలా ప్రజల్ని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఈ దిశగా ఎస్సీ, ఎస్టీలకు సంబంధించిన 20 లక్షల 10 వేల విద్యుత్‌ కనెక్షన్లకు పీఎం సూర్యఘర్‌ పథకం కింద ఉచితంగా సౌర విద్యుత్‌ పలకలు ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీని ద్వారా ఒక్కో ఇంటిపై 2 కిలోవాట్ల పలకలు ఏర్పాటు చేయనుంది. లబ్ధిదారులపై పైసా భారం పడకుండా చూడడంతో పాటు ప్రతి నెల కొంత మొత్తాన్ని లీజు రూపంలో ప్రభుత్వమే చెల్లించనుంది. దీనికి సంబంధించిన సర్వేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి చేసింది.

కరెంట్ బిల్లు కట్టే భారం తప్పుతుంది: మన ఇళ్లపై మనమే కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు గతంలోనే సూచించారు. ఈ క్రమంలోనే కుప్పం నియోజకవర్గంలోని నడిమూరు గ్రామంలో గత నెల పీఎం సూర్య ఘర్‌ సోలార్‌ పైలట్ ప్రాజెక్టును సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి ఇల్లూ నెలకు 200 యూనిట్లు ఉత్పత్తి చేసుకునే అవకాశం ఉంది. 60 యూనిట్లు వాడుకోవచ్చని, 140 యూనిట్లు గ్రిడ్‌కు ఇవ్వవచ్చు. ఏడాదికి రూ.4 వేల విలువైన కరెంట్ ఉచితంగా వాడుకోవచ్చు. అదనంగా ఏడాదికి రూ.5 వేల వరకు ఆదాయం వస్తుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. భవిష్యత్తులో కరెంట్ బిల్లు కట్టే భారం ఉండదు.

