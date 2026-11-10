మోదీతో పెద్దగా పరిచయం లేదు- ఎదురుపడితే ఆయన నా కళ్లలోకి చూడరు: సోనియా
Sonia Gandhi On PM Modi : సోనియాగాంధీ ఆత్మకథ బిలాంగింగ్ : ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్ విడుదలైంది. మంగళవారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి కొనుగోలుదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ప్రధాని మోదీ, సోనియా గాంధీ (ANI)
Published : November 10, 2026 at 10:22 AM IST
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో తనకు వ్యక్తిగతంగా పెద్దగా పరిచయం లేదని కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ వెల్లడించారు. అధికారిక కార్యక్రమాల్లో ఎదురుపడినప్పుడు పలకరింపులు తప్ప ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి సంభాషణ ఉండదని పేర్కొన్నారు. ఎదురెదురుగా వచ్చినప్పుడు మోదీ నమస్కారం చేసినా, కళ్లలోకి చూడకుండా పక్కకు చూస్తారని తెలిపారు. 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' పేరుతో హార్పర్కాలిన్స్ ఇండియా ప్రచురించిన ఈ పుస్తకం మంగళవారం మార్కెట్లోకి వచ్చింది. ఆత్మకథ పుస్తకంలో మోదీ గురించి ప్రస్తావించారు.