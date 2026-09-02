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"పీఆర్​తో GDP చిత్రాన్ని అందంగా చూపించవచ్చు- కానీ ఆర్థిక వ్యవస్థను కాదు"- మోదీ సర్కార్​పై కాంగ్రెస్ ఘాటు విమర్శలు

మాజీ ఆర్థిక కార్యదర్శి సుభాష్​ చంద్ర గార్గ్​ వ్యాఖ్యలను ప్రస్తావించిన కాంగ్రెస్​- మోదీ ప్రభుత్వం​ వాస్తవ జీడీపీ గణాంకాలను పాలిష్ చేసిందని ఎద్దేవా

Jairam Ramesh
Jairam Ramesh (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 2, 2026 at 1:33 PM IST

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Cong Slams Modi Govt Over GDP : జీడీపీ గణాంకాలపై మాజీ ఆర్థిక కార్యదర్శి సుభాష్​ చంద్ర గార్గ్​ చేసిన వ్యాఖ్యలను ప్రస్తావిస్తూ, కాంగ్రెస్​ పార్టీ బుధవారం మోదీ సర్కార్​పై విమర్శలు గుప్పించింది. "పీఆర్​ ద్వారా జీడీపీ గణాంకాలను అందంగా మార్చవచ్చేమో కానీ, అసలు ఆర్థిక వ్యవస్థను మార్చలేరు. ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం అర్థం చేసుకోవాలి" అని ఎద్దేవా చేసింది. కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్​ ఎక్స్​ వేదికగా గార్గ్​ మాట్లాడిన వీడియోను పంచుకుంటూ ఈ ఘాటు విమర్శలు చేశారు.

జైరాం రమేశ్ పోస్టు చేసిన వీడియోలో గార్గ్ మాట్లాడుతూ, "గతేడాది జీడీపీని దాదాపు రూ.6 లక్షల కోట్లు తగ్గించి చూపించారు. దీని వల్ల ఈ ఏడాది మొదటి త్రైమాసికంలో జీడీపీ వృద్ధిరేటు సుమారు 10.3 శాతం పెరిగినట్లు కనిపిస్తోంది. ఒక వేళ గతేడాది జీడీపీని మార్చకుండా అలానే ఉంచి ఉంటే, ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం వృద్ధి రేటు కేవలం 2.6 శాతంగా ఉండేది" అని అన్నారు.

ఎంత డబ్బుకొట్టుకున్నా నో యూజ్​!
జైరాం రమేశ్ హిందీలో చేసిన ఈ పోస్టులో మోదీ ప్రభుత్వంపై తనదైన రీతిలో విమర్శలు గుప్పించారు. "మోదీ ప్రభుత్వం, వారి మీడియా ఎంతగా డప్పు కొట్టుకున్నా, అంకెల గారిడీతో సృష్టించిన జీడీపీ వృద్ధి అసలు నిజం త్వరలో బయటపడుతుంది. ఎందుకంటే వారు చెబుతున్న దానికి, సామాన్య ప్రజలు అనుభవిస్తున్న పరిస్థితులకు అస్సలు పొంతన లేదు. మాజీ ఆర్థిక కార్యదర్శి సుభాష్​ గార్గ్​ ఇప్పుడు ఈ అబద్ధపు ప్రచారాన్ని బట్టబయలు చేశారు. ఆయన అంచనా ప్రకారం, దేశ నిజమైన జీడీపీ వృద్ధి రేటు 7.8 శాతం కాదు, కేవలం 2.6 శాతం మాత్రమే. అయితే ఆర్థిక వ్యవస్థ నిజంగా బలంగా ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. కానీ బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది అబద్ధాల పునాదిపై సృష్టించిన అంకెలను అందంగా చూపించడం ద్వారా రాదు. నిజాన్ని ఒప్పుకోవడం ద్వారానే వస్తుంది. అందువల్ల ప్రభుత్వం మొదట మన అసలు ఆర్థిక పరిస్థితిని అంగీకరించి, ఆ తర్వాత తగు సంస్కరణలు చేపట్టాలి. ఇందుకోసం యువతకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. చిన్న పరిశ్రమలను, ప్రైవేటు పెట్టుబడులను పెంచాలి. ప్రజల ఆదాయం, వస్తువుల కొనుగోళ్లు పెరగాలి. పేద-ధనిక వ్యత్యాసాలు తగ్గాలి" అని జైరాం రమేశ్ అన్నారు.

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INDIA GDP GROWTH DEBATE
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CONG SLAMS MODI GOVT OVER GDP

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