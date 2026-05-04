బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ వేళ పవర్ కట్- సీసీటీవీ కెమెరాలు ఆఫ్: మమత ఆరోపణలు
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee (PTI)
Published : May 4, 2026 at 10:23 AM IST
Bengal Assembly Counting 2026 : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ వేళ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ బీజేపీపై కీలక ఆరోపణలు చేశారు. అనేక ప్రాంతాల్లో పవర్ కట్ అయ్యిందని, అలాగే సీసీటీవీ కెమెరాలు కూడా పనిచేయలేదని తెలిపారు. అయితే, బీజేపీ ఆదేశాల మేరకే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయంటూ మమత ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు.