ఎన్నికల వేళ 'బంగాళాదుంప' రాజకీయలు- బంగాల్లో మోదీ, మమతా మధ్య మాటల యుద్ధం
బంగాల్లో రాజకీయ అంశంగా బంగాళాదుంప అంశం- కనీస మద్దతు ధర కోసం రైతుల ఆవేదన- మోదీ, మమతా మధ్య ఆరోపణల యుద్ధం
Published : April 7, 2026 at 11:03 AM IST
Modi Vs Mamata Potato Issue : బంగాల్లో మరికొన్ని రోజుల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు తమ వ్యూహాలకు పదను పెడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రైతుల సమస్యలు రాజకీయ పార్టీల మధ్య ఆరోపణల యుద్ధంగా మారాయి. ఉత్తర బంగాల్లో ఈసారి బంగాళాదుంపలు భారీగా పండినా రైతులకు మాత్రం ఉపశమనం లేకుండా పోయింది. పొలాల్లోనే పంట కుళ్లిపోతుండగా, మార్కెట్లో ధరలు లేక రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎన్నికల ముందు రాజకీయ అంశంగా మారింది.
మోదీ విమర్శలు- బీజేపీ హామీ
ఇటీవల కూచ్ బిహార్లో నిర్వహించిన సభలో మమతా సర్కార్పై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విమర్శలు గుప్పించారు. రైతులను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని, వారికి అసలు న్యాయం జరగడం లేదని ఆరోపించారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే వారి సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కోల్డ్ స్టోరేజ్ సదుపాయాల కొరత వల్ల రైతులు తక్కువ ధరలకు అమ్ముకోవాల్సి వస్తుందని పేర్కొన్నారు.
మమత కౌంటర్- బీమా భరోసా
దీనికి ప్రతిగా బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ బల్పాయ్గురిలో నిర్వహించిన సభలో మాట్లాడుతూ, రైతులకు ఎలాంటి సమస్యలూ లేవని తెలిపారు. ప్రభుత్వం బీమా పరిధిలోకి తీసుకువచ్చిందని చెప్పారు. నష్టపోయిన వారికి పరిహారం అందుతుందని హామీ ఇచ్చారు. కోల్డ్ స్టోరేజ్ సదుపాయాలను పెంచుతామని కూడా తెలిపారు.
ధరలు లేక నష్టపోతున్న రైతులు
ఉత్తర బంగాల్లో రైతులు తక్కువ ధరలకు బంగాళాదుంపలను అమ్మాల్సి వస్తోంది. కోల్డ్ స్టోరేజ్ సదుపాయాల కొరత కారణంగా పంట నిల్వ చేయలేక చాలా భాగం నష్టపోతోంది. వర్షాల కారణంగా పొలాల్లోనే పంట కుళ్లిపోవడం పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చింది. సుమారు 1.4 లక్షల హెక్టార్లలో సాగు చేస్తే 41 లక్షల దిగుబడి వచ్చింది. అయితే ఆ ప్రాంతంలోని 97 కోల్డ్ స్టోరేజీల సామర్థ్యం కేవలం 16 లక్షల టన్నులకే పరిమితమైంది. దీంతో భారీ మొత్తంలో పంట నిల్వ చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో రైతులు తక్కువ ధరలకు బంగాళాదుంపలను అమ్మాల్సి వస్తోంది.
రైతుల ఆవేదన
దీనిపై రైతులు తీవ్ర నిరాశ వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పంట అమ్మకాలు జరగకపోవడంతో కనీస ఖర్చులు కూడా తిరిగి రావడం లేదని చెబుతున్నారు. వర్షం కారణంగా పంట పూర్తిగా నాశనం అయ్యిందని, ఇప్పుడు వాటిని అమ్ములేక ఇబ్బందులు పడుతున్నామని రైతులు వేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పెట్టిన పెట్టుబడిలో మూడో వంతు కూడా రావడం లేదని వాపోయారు.
కనీస మద్దతు ధర కోసం డిమాండ్
ఇదిలా ఉండగా, బంగాళాదుంపలను క్వింటాల్కు రూ.1400 కనీస మద్దతు ధర ప్రకటించాలని వామపక్ష రైతు సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం రూ.950కే కొనుగోలు జరుగుతోందని ఆరోపిస్తూ ఆందోళనలు చేపట్టాయి. ఇతర రాష్ట్రాలకు ఎగుమతికి, నిల్వ కోసం ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని మాజీ ఎంపీ జితేన్ దాస్ డిమాండ్ చేశారు.
మొత్తంగా ఉత్తర బంగాల్లో బంగాళ దుంప పంట ఇప్పుడు రాజకీయ అజెండాగా మారింది. ఓ వైపు మోదీ హామీ, మరోవైపు మమతా బెనర్జీ భీమా భరోసా మధ్య తమ పంటకు సరైన ధర ఎప్పుడు దక్కుతుందా అని రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. కాగా, బంగాల్లో 294 అసెంబ్లీ స్థానాలకుగానూ ఏప్రిల్ 23, 29 రెండు దశల్లో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. మొదటి దశలో ఏప్రిల్ 23న 152 స్థానాలకు ఓటింగ్ జరుగుతుంది. రెండో దశలో ఏప్రిల్ 29న మిగిలిన 142 నియోజకవర్గాలకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు.మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. ఇక 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. మొత్తం 294 స్థానాల్లో 213 సీట్లు గెలుచుకుని అధికారం దక్కించుకుంది.