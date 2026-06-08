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ఇండియా కూటమి మీటింగ్ వేళ కీలక పరిణామం- రాహుల్‌ గాంధీ టార్గెట్‌గా దిల్లీలో పోస్టర్లు

దిల్లీ వేదికగా ఇండియా కూటమి పార్టీల సమావేశం- ఎన్నికల తర్వాత తొలిసారి మీటింగ్- కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ లక్ష్యంగా దిల్లీలోని పలు కూడళ్లలో వెలిసిన పోస్టర్లు

Rahul Gandhi Targeted Posters
Poster against Rahul Gandhi ahead of INDIA bloc meeting in Delhi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 8, 2026 at 11:36 AM IST

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Rahul Gandhi Targeted Posters : కేంద్రంలోని ఎన్‌డీఏ ప్రభుత్వ విధానాలపై బలమైన ప్రజా పోరాటాలు చేయాలన్న అజెండాతో విపక్ష ఇండియా కూటమి సోమవారం దిల్లీలో సమావేశం కానున్న వేళ కీలక పరిణామం జరిగింది. లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు, కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీని లక్ష్యంగా చేసుకున్న పోస్టర్లు దిల్లీలోని పలు కూడళ్లలో వెలిశాయి. రాహుల్‌ గాంధీ, కాంగ్రెస్‌కు వ్యతిరేకంగా ఎన్‌సీపీ (ఎస్‌సీపీ) అధినేత శరద్ పవార్, టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ, డీఎంకే నాయకుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్, ఆప్ జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను ఈ పోస్టర్లలో కనిపించాయి. కాగా, ఇండియా కూటమి ఐక్యతపై అనుమానాలు వస్తున్న వేళ ఈ పరిణామం చోటు చేసుకోవడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

కాంగ్రెస్‌పై డీఎంకే ఫైర్
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు తర్వాత డీఎంకేకు గుడ్‌బై చెప్పి విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే)తో కాంగ్రెస్ చేతులు కలిపింది. దీంతో డీఎంకేతో ఉన్న తన సుదీర్ఘ బంధాన్ని తెంచుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇండియా కూటమి సమావేశానికి డీఎంకే హాజరుకావట్లేదు. ఈ క్రమంలో హస్తం పార్టీపై డీఎంకే నాయకుడు టీకేఎస్ ఎలాంగోవన్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ కారణంగా మరిన్ని పార్టీలు ఇండియా బ్లాక్ నుంచి వైదొలగడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. అలాగే కాంగ్రెస్‌ను విశ్వసనీయత లేని పార్టీగా అభివర్ణించారు. డీఎంకే కార్యకర్తలు కాంగ్రెస్‌పై అసంతృప్తిగా ఉన్నారని తెలిపారు.

'కాంగ్రెస్ విశ్వసనీయత లేని పార్టీ'

"ఇండియా కూటమి సమావేశం కోసం కాంగ్రెస్ పిలుస్తోంది. డీఎంకేతో కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి హస్తం పార్టీ టీవీకేతో చేతులు కలిపింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ విధేయతను టీవీకే వైపునకు మార్చుకుంది. రాబోయే స్థానిక సంస్థలు, పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో తమిళనాడులో ఇండియా కూటమితో కాకుండా టీవీకేతో కలిసి పోటీ చేస్తామని ప్రకటించింది. అలాంటప్పుడు డీఎంకే కార్యకర్తలు మమ్మల్ని ఇండియా కూటమి సమావేశానికి ఎలా హాజరుకానిస్తారు?. అందుకే మేము ఆ సమావేశానికి హాజరుకావడం లేదు. హస్తం పార్టీ వల్ల ప్రభావితమైన ప్రతి పార్టీ దానిపై దాడి చేస్తుంది. ఆప్ సమావేశానికి హాజరుకావడం లేదని విన్నాను. లాలూ ప్రసాద్, ఇతరులు ఏం నిర్ణయిస్తారో చూద్దాం. కాంగ్రెస్ తన విధేయతను మార్చుకుంటోంది. వాళ్లు అలా ఎలా చేయగలరు?. కాంగ్రెస్ నేతలు తమను తాము ఇండియా బ్లాక్ నాయకులుగా చెప్పుకుంటున్నారు. కానీ ఇండియా కూటమిలో లేని ఒక పార్టీకి (టీవీకేని ఉద్దేశించి) తమ విధేయతను ప్రకటించారు. చాలా పార్టీలు ఇండియా కూటమి నుంచి వైదొలుగుతాయి. ఇదే నా అంచనా. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ విశ్వసనీయత లేని పార్టీగా మారింది. "
--టీకేఎస్ ఎలాంగోవన్, డీఎంకే నాయకుడు

దిల్లీ వేదికగా ఇండియా బ్లాక్ మీటింగ్
దేశ రాజధాని దిల్లీలోని కానిస్టిట్యూషనల్‌ క్లబ్‌ వేదికగా సోమవారం ఇండియా కూటమి సమావేశం జరగనుంది. ఈ మీటింగ్‌కు ఇండియా కూటమి నేతలైన రాహుల్‌ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే, టీఎంసీ నుంచి మమతా బెనర్జీ, ఎస్‌పీ నుంచి అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌, ఆర్‌జేడీ తరఫున తేజస్వీ యాదవ్‌ తదితరులు హాజరుకానున్నారు. ఈ ఇండియా బ్లాక్ భేటీకి 'ఇండియా జన్‌ బంధన్‌' అని నామకరణం చేశామని కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత జైరాం రమేశ్‌ తెలిపారు. ఈ మీటింగ్‌కు 23 పార్టీలు హాజరుకానున్నాయని ఆదివారం ప్రకటించారు. విపక్ష పార్టీలన్నీ ఐక్యంగా ఉన్నాయని వెల్లడించారు. కొన్ని పార్టీలు అనివార్య కారణాలతో భేటీకి గైర్హాజరవుతున్నప్పటికీ మోదీ ప్రభుత్వ విధానాలు, చర్యలను వ్యతిరేకిస్తున్నాయని స్పష్టం చేశారు. అయితే ఈ భేటీకీ డీఎంకే, ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ దూరంగా ఉండనున్నాయి. కాగా, కేరళలో వామపక్షాలు బీజేపీతో కుమ్మక్కయ్యాయని కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకులు చేసిన ఆరోపణలపై సీపీఎం మండిపడింది. అయితే తమ పార్టీ తరఫున ఇండియా కూటమి సమావేశానికి ఎంపీ జాన్ బ్రిట్టాస్ హాజరవుతారని తెలిపింది.

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