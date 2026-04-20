జేడీయూ శాసనసభా పక్ష నేతగా నిశాంత్ కుమార్​?- కీలక భేటీ ముందు ఆయనకు మద్దతుగా పోస్టర్లు

నిశాంత్ కుమార్ చేతికి జేడీయూ పగ్గాలు? పట్నాలో మాజీ సీఎం నీతీశ్​ కుమార్ కుమారుడికి మద్దతుగా వెలసిన పోస్టర్లు

Poster outside JDU leader Nishant Kumar residence (ANI)
Published : April 20, 2026 at 1:33 PM IST

Posters Backing Nishant Kumar : సోమవారం జరగనున్న జనతాదళ్ యునైటెడ్​ (జేడీయూ) కీలక సమావేశానికి ముందు ఆసక్తికర పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. బిహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్​ కుమార్​ కుమారుడైన నిశాంత్ కుమార్​ను జేడీయూ పార్టీ శాసనసభా పక్ష నేతగా నియమించాలని కోరుతూ పలు పోస్టర్లు వెలశాయి. పట్నాలోని నిశాంత్ కుమార్​ నివాసం వెలుపల ఆయన మద్దతుదారులు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ పోస్టర్లను ఏర్పాటు చేయడం విశేషం.

కీలక భేటీపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ
కాగా, జేడీయూ ఉన్నత స్థాయి లెజిస్లేటివ్​ సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు ఆ పార్టీ నేతలు ఈ రోజు తమ పార్టీ అధ్యక్షుడైన నితీశ్ కుమార్​ నివాసానికి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా బిహార్ ఉపముఖ్యమంత్రి, జేడీయూ నేత విజయ్​ కుమార్​ చౌదరి మాట్లాడుతూ, " ఈ రోజు శాసనసభా పక్ష సమావేశం జరుగుతుంది. ఇందులో మా జాతీయ అధ్యక్షుడు, పార్టీ అగ్రనేతలు అందరూ పాల్గొంటారు. శాసనసభ పనులను ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి? అనే అంశంతో సహా, రానున్న అసెంబ్లీ స్వల్పకాలిక సమావేశాలకు సంబంధించిన అంశాలపై ఈ భేటీలో చర్చించిస్తాం" అని తెలిపారు.

జేడీయూ ఎమ్మెల్యే భగవాన్ సింగ్ కుష్వాహా మాట్లాడుతూ, "పార్టీ నేతలు అందరూ ఇక్కడ సమావేశం అవుతున్నారు. నిశాంత్ కుమార్ ముందుకు రావాలి. ఆయన దృఢంగా నిలబడాలి" అని తన ఆకాంక్షను వెలిబుచ్చారు.

పెద్ద అన్న!
ఇంతకు ముందు, జేడీయూ నేత నిశాంత్​ కుమార్​ కొత్తగా బిహార్ ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు చేపట్టిన సామ్రాట్​ చౌదరిని తన 'పెద్ద అన్నయ్య'గా అభివర్ణించారు. తన తండ్రి, రాజ్యసభ ఎంపీ నీతీశ్ కుమార్ మార్గదర్శకత్వంలో సీఎం సామ్రాజ్​ చౌదరి బిహార్​ అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

బిహార్ రాజకీయ ముఖచిత్రంలో భారీ మార్పు!
బుధవారం బిహార్ రాజకీయ ముఖచిత్రంలో చారిత్రక మార్పు జరిగింది. నీతీశ్​ కుమార్​ 21 ఏళ్ల సుదీర్ఘ పాలన తర్వాత, బీజేపీకి చెందిన సామ్రాట్ చౌదరి బిహార్​ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. అంతేకాదు ఆయన అత్యంత కీలకమైన హోం శాఖ సహా, మొత్తం 29 శాఖలను తన ఆధీనంలోనే ఉంచుకున్నారు. ఈ విధంగా బిహార్​లో కేంద్రీకృత నాయకత్వ శకానికి నాంది ఏర్పడింది. హోంశాఖను తన వద్దే ఉంచుకోవడం ద్వారా చౌదరి శాంతి భద్రతలు, పోలీసు యంత్రాంగం, రాష్ట్ర భద్రత మొదలైన వాటిని తన నియంత్రణలోకి తీసుకున్నారు. అంతేకాదు ఆయన తన పోర్టుఫోలియోలో వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, పర్యాటకం, కళలు, సంస్కృతి, క్రీడలు వంటి కీలక శాఖలను ఉంచుకున్నారు. మరోవైపు, కూటమి సమతుల్యతను కాపాడుకునేందుకు జేడీయూ సీనియర్ నేతలు విజయ్​ కుమార్ చౌదరి, బిజేంద్ర ప్రసాద్ యాదవ్​లకు ఉపముఖ్యమంత్రి పదవులు ఇచ్చారు.

నీతీశ్ ప్రస్థానానికి ముగింపు!
దాదాపు 21 ఏళ్లపాటు బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన నీతీశ్ కుమార్​ తన సీఎం పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ లేఖను గవర్నర్​ సయ్యద్​ అతా హస్నైన్​కు సమర్పించారు. దీనితో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా సాగిన ఆయన ముఖ్యమంత్రి ప్రస్థానం ముగిసింది. అయితే ప్రస్తుతం ఆయన రాజ్యసభ ఎంపీగా, జేడీయూ అధినేతగా కొనసాగుతూనే ఉన్నారు.

వాస్తవానికి 2025 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్​డీఏ కూటమి మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీతో విజయం సాధించింది. దీనితో నీతీశ్ కుమార్​ ఐదోసారి విజయం సాధించి, పదో సారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. లోక్​సభ, రాజ్యసభ, శాసన సభ, శాసన మండలిలో పనిచేయాలనే కోరికతోనే ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ విధంగా ఆయన తన పదవికి రాజీనామా చేయడంతో, సామ్రాట్ చౌదరి బీజేపీ శాసనసభా పక్ష నేతగా ఎన్నికై, ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని దక్కించుకున్నారు.

