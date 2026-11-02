SIR ఎఫెక్ట్- ఎన్నికలు జరగనున్న రాష్ట్రాల్లో భారీగా తగ్గిన ఓటర్ల సంఖ్య
EC On SIR Data : వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఓటర్ల సంఖ్య భారీగా తగ్గింది. ఎస్ఐఆర్ నిర్వహించిన తర్వాతే భారీగా ఓట్లు తగ్గడం గమనార్హం.
Published : November 2, 2026 at 6:23 PM IST
వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఓటర్ల సంఖ్య భారీగా తగ్గింది. సర్ పూర్తయిన తర్వాత ఉత్తర్ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గోవా, పంజాబ్, మణిపుర్ రాష్ట్రాల్లో ఓటర్ల సంఖ్య గరిష్ఠంగా 13.24 శాతం మేర తగ్గినట్లు ఈసీ తెలిపింది. సర్కు ముందు ఈ ఐదు రాష్ట్రాల్లో కలిపి 18.71 కోట్లు ఓటర్లు ఉండగా సర్ తర్వాత 16.43 కోట్ల ఓటర్లకు పడిపోయింది. ఒక్క ఉత్తరప్రదేశ్లోనే ఏకంగా 90 శాతం మంది ఓటర్లు తగ్గడం గమనార్హం. యూపీలో 15.44 కోట్లుగా ఉన్న ఓటర్ల సంఖ్య ఫైనల్ రోల్ నాటికి 13.40 కోట్లకు చేరింది. మిగిలిపోయిన ఓటర్లకు, జనవరి 1 నాటికి 18 ఏళ్లు నిండిన యువతకు ఓటరు జాబితాలో పేర్లు నమోదు చేసుకునేందుకు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సర్ ప్రక్రియ ద్వారా మరో అవకాశం లభించనున్నట్లు ఈసీ తెలిపింది.