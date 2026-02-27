ETV Bharat / bharat

భారత రైల్వేశాఖతో భారత ఆర్మీ జట్టు- రిటైర్ అయ్యే అగ్నివీర్‌లు, ఆర్మీ సిబ్బందికి రైల్వేశాఖలోని ఉద్యోగ అవకాశాలపై అవగాహనా కార్యక్రమాలు

Published : February 27, 2026 at 9:36 AM IST

Railway Jobs for EX Army Person : అగ్నివీర్‌‌లు భారత ఆర్మీ నుంచి రిటైరయ్యాక ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ముందడుగు వేసింది. ఇందుకోసం భారత రైల్వేశాఖతో భారత ఆర్మీ జట్టు కట్టింది. రైల్వే శాఖ, ఆర్మీ కలిసి సహకార ముసాయిదా (ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్)‌ను అమల్లోకి తెచ్చాయి. ఇందులో భాగంగా రిటైర్డ్ అగ్నివీర్‌లు, ఆర్మీ సిబ్బందికి రైల్వేశాఖలో ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పన జరగనుంది. రిటైర్ అయ్యే అగ్నివీర్‌లు, ఆర్మీ సిబ్బందికి రైల్వేశాఖలోని ఉద్యోగ అవకాశాలపై అవగాహనా కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేక హెల్ప్ లైన్ వ్యవస్థను కూడా అందుబాటులోకి తేనున్నారు. ఈమేరకు వివరాలతో రైల్వేశాఖ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

