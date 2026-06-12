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2027 జనాభా లెక్కల తర్వాత భారత ఎన్నికల ముఖచిత్రమే మారనుందా?- లేటెస్ట్ స్టడీ ఏం చెబుతుందంటే?

2027 జనాభా లెక్కల తర్వాత డీలిమిటేషన్- లోక్‌సభ సీట్లు 543 నుంచి 824కు పెరిగే అవకాశం ఉందన్న ఆర్థికవేత్తలు- ఓటింగ్ పెంచేందుకు కీలక సూచనలు

India Electoral Reforms after 2027 Census
India Electoral Reforms after 2027 Census (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 12, 2026 at 9:23 PM IST

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India Electoral Reforms After 2027 : దాదాపు 50 ఏళ్ల తర్వాత భారత ఎన్నికల వ్యవస్థలో అతిపెద్ద మార్పులకు తెరలేచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 2027 జనాభా లెక్కల అనంతరం చేపట్టే డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ (నియోజకవర్గాల పునర్విభజన) దేశ రాజకీయ సమీకరణాలను పూర్తిగా మార్చేసే అవకాశం ఉందని తాజా అధ్యయనం ఒకటి వెల్లడించింది. లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో పాటు పార్లమెంటు సీట్ల సంఖ్య కూడా భారీగా పెరగొచ్చని పరిశోధకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రధాన మంత్రి ఆర్థిక సలహా మండలి (EAC-PM) కోసం ప్రముఖ ఆర్థిక వేత్తలు షమికా రవి, ముదిత్ కపూర్ ఈ స్టడీ చేశారు. ఈ అధ్యయనం ప్రకారం- డీలిమిటేషన్‌ను కేవలం జనాభా ఆధారంగానే కాకుండా పట్టణీకరణ, భాషా వైవిధ్యం వంటి అంశాల్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని నిర్వహిస్తే అప్పుడు ఓటర్ల భాగస్వామ్యం కూడా భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

డీలిమిటేషన్ అంటే ఏంటి?
జనాభా మార్పులకు అనుగుణంగా పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల సరిహద్దుల్ని పునర్నిర్మించడమే డీలిమిటేషన్. ప్రస్తుతం రాష్ట్రాల వారీగా లోక్‌సభ సీట్ల కేటాయింపు 1976లో జరిగిన 42వ రాజ్యాంగ సవరణ నుంచి యథాతథంగా కొనసాగుతోంది. 2001 జనాభా లెక్కల తర్వాత నియోజకవర్గాల సరిహద్దులు మారినా, రాష్ట్రాలకు కేటాయించిన సీట్ల సంఖ్య మాత్రం మారలేదు. 2026 తర్వాత జరిగే తొలి జనాభా లెక్కల ఆధారంగా చేపట్టే డీలిమిటేషన్‌తో దాదాపుగా 50 ఏళ్ల తర్వాత సీట్ల కేటాయింపును పునర్‌పరిశీలించే అవకాశం ఏర్పడనుంది.

543 నుంచి 824 సీట్లకు
ఎకనామిస్ట్స్ స్టడీ ప్రకారం, ప్రస్తుతం ఉన్న 543 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల్ని పునర్విభజించడం ద్వారా వాటి సంఖ్య 824 కు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇందుకోసం 59 నియోజకవర్గాల్ని రెండుగా విభజించడం, 111 నియోజకవర్గాల్ని మూడుగా విభజించే విధానాన్ని ప్రతిపాదించారు. ఇక్కడ హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, కోల్‌కతా దక్షిణ్ వంటి మెట్రోపాలిటన్ నియోజకవర్గాలతో పాటు కొన్ని ద్వితీయ శ్రేణి పట్టణ ప్రాంతాలు, గిరిజన ప్రాంతాలు కూడా పునర్విభజనకు అనుకూలంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు.

ఈ మార్పుల వల్ల జాతీయ స్థాయిలో ఓటింగ్ శాతం 0.3 నుంచి 2.3 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని పరిశోధకులు అంచనా వేశారు. దీనికి అనుగుణంగా సాధారణ ఎన్నికల్లో సుమారు 90 లక్షల నుంచి 2.3 కోట్ల మంది వరకు ఓటర్ల సంఖ్య పెరుగుతుందని నివేదిక చెబుతోంది. సాధారణంగా పెద్ద నియోజకవర్గాల్లో ఓటింగ్ శాతం తక్కువగా ఉంటుందని భావిస్తుంటారు. కానీ తాజా అధ్యయనం ప్రకారం అసలు సమస్య నియోజకవర్గం పరిమాణం కాదంట. పట్టణీకరణ, ఎస్సీ- ఎస్టీ జనాభా శాతం, భాషా వైవిధ్యం వంటి అంశాలే ఓటింగ్ శాతాన్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తున్నట్లు తేలింది.

పట్టణాల్లో మహిళా ఓటర్లే వెనుకంజ
ఇదే స్టడీలో మరొక ఆసక్తికర అంశం బయటికి వచ్చింది. పూర్తిగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించే మహిళలు ఓటింగ్‌లో చాలా వెనుకబడి ఉన్నారని పరిశోధకులు గుర్తించారు. గ్రామీణ మహిళలతో పోల్చి చూస్తే పట్టణ ప్రాంతాల్లో మహిళల ఓటింగ్ శాతం సగటున 5 శాతం తక్కువగానే ఉంటున్నట్లు అంచనా వేశారు. ఇక్కడ ప్రధానంగా ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి, ప్రయాణ భారాలు, కుటుంబ బాధ్యతలు వంటివి కారణాలుగా ఉన్నట్లు అధ్యయనం పేర్కొంది.

ఎన్నికల సంఘానికి కీలక సూచనలు
ఓటింగ్ శాతం పెంచేందుకు ఈ ఇరువురు ఆర్థికవేత్తలు ఎన్నికల సంఘానికి పలు కీలక సూచనలు చేశారు. మెట్రో నగరాల్లో మహిళల కోసం ప్రత్యేక పోలింగ్ కేంద్రాల్ని ఏర్పాటు చేయడం సహా సాయంత్రం వేళల్లో పోలింగ్ సమయాన్ని పొడగించాలని ప్రతిపాదించారు. పోలింగ్ కేంద్రాలకు మెరుగైన రవాణా సదుపాయాలు కల్పించడం, అంగన్‌వాడీలు, స్వయం సహాయక సంఘాలు, ఆశా వర్కర్ల ద్వారా మహిళా ఓటర్లలో అవగాహన పెంపొందించడం వంటి చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.

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CENSUS 2027 ELECTRORAL REFORMS
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