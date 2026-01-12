వృధా వస్త్రాలతో ప్రధాని మోదీ చిత్రపటం- జిగురు, రంగు లేకుండానే కళారూపం- విద్యార్థుల క్రియేటివిటీ

ETV Bharat / bharat

Modi Portrait
Modi Portrait (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 12, 2026 at 9:31 PM IST

3 Min Read
Modi Portrait With Waste Clothes : మనసుంటే మార్గం ఉంటుందని ఆ విద్యార్థులు నిరూపించారు. క్రియేటివ్‌గా ఆలోచించి జిగురు, రంగులు వాడకుండానే కేవలం వృధా వస్త్రాలతో ప్రధాని మోదీ చిత్రపటానికి వారు రూపమిచ్చారు. ఇది 5 అడుగుల వెడల్పు, 6 అడుగుల పొడవుతో జీవకళ ఉట్టిపడేలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది. రంగులు, జిగురు, కృత్రిమ పదార్థాలను వినియోగించకుండా మనదేశంలో చిత్రించిన తొలి పెయింటింగ్ ఇదే. ఒడిశాలోని బర్హంపూర్‌లో ఉన్న జేడీ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ విద్యార్థులు ఈ పటం తయారీకి చేసిన కళాత్మక కసరత్తు వివరాలతో కథనమిది.

20 రోజుల కసరత్తు
ప్రధాని మోదీ చిత్రపటాన్ని గీయడానికి జేడీ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ విద్యార్థులు పెద్ద కసరత్తే చేశారు. దీనికి రూపాన్ని ఇచ్చే కసరత్తును గతేడాది డిసెంబరు 14న ప్రారంభించారు. పటం తయారీ ప్రక్రియ జనవరి 3 నాటికి పూర్తయింది. ఈ 20 రోజుల పాటు విద్యార్థులు ప్రతిరోజు సగటున 8 నుంచి 10 గంటల పాటు ముమ్మర కసరత్తు చేశారు. ఇటీవలే బర్హంపూర్‌ ఎమ్మెల్యే కే అనిల్ కుమార్ సమక్షంలో ఈ ఆర్ట్ వర్క్‌ను ఆవిష్కరించారు. విద్యార్థుల క్రియేటివిటీని ఆయన కొనియాడారు.

డిజైనింగ్ విద్యకు సామాజిక బాధ్యతను, పర్యావరణ స్పృహ ను జోడించేలా ఈ కళాత్మక పటం ఉందన్నారు. జేడీ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ డైరెక్టర్ ఆశిష్ రంజన్ సబాత్ ఐటీ కెరీర్‌ను వదిలేసి మరీ డిజైనింగ్ రంగంలో విద్యార్థులను క్రియేటివ్‌గా తీర్చిదిద్దుతున్నారని ఎమ్మెల్యే కే అనిల్ కుమార్ కొనియాడారు. ప్రధాని మోదీ పటాన్ని త్వరలోనే ఒడిశా సీఎం మోహన్ చరణ్ మాఝీకి బహూకరించాలని జేడీ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ నిర్వాహకులు యోచిస్తున్నారు. అనంతరం సీఎం ద్వారా ఈ పటాన్ని ప్రధాని మోదీకి చేరవేయనున్నారు.

PM Modi PORTRAIT
ప్రధాని పోట్రేట్ ఫొటో (Source : ETV Bharat)

మోదీ చిత్రపటం ఇలా తయారైంది

• ఈ చిత్రపటం తయారీ కోసం తొలుత ఒక పెద్ద క్యాన్వాస్‌పై ప్రధాని మోదీ ముఖచిత్రం రూపురేఖలను గీశారు. రంగుల పొందిక ఆధారంగా క్యాన్వాస్‌ను పలు భాగాలుగా విభజించుకున్నారు.

• ఈ చిత్రపటం రూపకల్పన కోసం విద్యార్థులు వివిధ టీమ్‌లుగా ఏర్పడ్డారు.

• ఒక టీమ్ బర్హంపూర్‌ నగరంలోని టైలరింగ్ యూనిట్ల నుంచి రంగురంగుల వృధా వస్త్రాలను సేకరించింది.

• మరో టీమ్ ప్రతీ వేస్ట్ వస్త్రాన్ని పిక్సెల్ సైజు బిట్లలోకి కళాత్మకంగా కత్తిరించి, వాటికి ఇస్త్రీ చేసింది.

• ఇంకో టీమ్ ఈ రంగురంగుల వస్త్రాలను ప్రధాని మోదీ రూపం వచ్చేలా క్యాన్వాస్‌పై ప్రణాళికాబద్ధంగా పేర్చి కుట్టింది.

• పటంలోని ప్రధాని మోదీ తల జుట్టు నుంచి ఛాతీభాగం వరకు పేర్చే వృధా వస్త్రాల రంగులు పొందికగా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఎక్కడా రంగుల సమతూకం దెబ్బతినకుండా చూశారు.

• కళ్లద్దాల ఫ్రేమ్, గడ్డం, పెదవుల స్వరూపాల్లో ఇమిడిపోయేలా ఉండే వస్త్రాలను వినియోగించారు. ఈవిధంగా జీవకళ ఉట్టిపడే ప్రధాని మోదీ చిత్రపటం సిద్ధమైంది.

• ఒడిశా రాష్ట్ర సాంస్కృతిక వారసత్వంలో కీలక భాగమైన సంబల్‌పురి సారీల వస్త్రాన్ని కూడా ఈ పటం తయారీకి వినియోగించడం విశేషం.

రోజూ 10 గంటలు కష్టపడ్డాం
'ప్రధాని మోదీ చిత్రపటం గీయడానికి మేం 20 రోజుల పాటు ప్రతిరోజు 8 నుంచి 10 గంటల పాటు కష్టపడ్డాం. ఈ వ్యవధిలో మా పరీక్షలు వచ్చాయి. అయినా చిత్రపటం రూపకల్పన కసరత్తును మేం ఆపలేదు. వృధా మెటీరియల్‌తోనూ కళాత్మక రూపాలను తయారు చేయొచ్చు అని నిరూపించేందుకే ఈ చిత్రపటాన్ని సిద్ధం చేశాం' అని బర్హంపూర్‌లోని జేడీ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ విద్యార్థి సుప్రవ పాత్ర చెప్పారు.

గంటల కొద్దీ శ్రమించాం
'మోదీజీ చిత్రపటానికి రూపమివ్వడానికి మేం గంటల కొద్దీ శ్రమించాం. మా శ్రమకు కళాత్మక రూపం వచ్చినందుకు హ్యాపీగా ఉంది. మేం తదుపరిగా స్వామి వివేకానంద చిత్రపటాన్ని కూడా తయారు చేస్తాం' అని విద్యార్థి రోష్నీ నాయక్ పేర్కొన్నారు.

మోదీజీ నాయకత్వ పటిమను చాటిచెప్పడమే లక్ష్యం
'ప్రధాని మోదీ నాయకత్వ పటిమను, భారత దేశ వికాసాన్ని అందరికీ చాటిచెప్పేందుకే ఈ చిత్రపటాన్ని తయారు చేయించాం. యావత్ భారత యువత ప్రధాని మోదీ వెంటే నడుస్తున్నారు. ఈ అంశాన్ని ప్రతిబింబించేలా మేం తయారుచేసిన పటం ఉంది' అని జేడీ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ డైరెక్టర్ ఆశిష్ రంజన్ సబాత్ పేర్కొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

