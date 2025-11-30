ETV Bharat / bharat

2080కల్లా భారత్‌లో జనాభా పెరుగుదల ఆగిపోద్ది- కారణం ఏమిటో తెలుసా?

2080 నాటికి భారత్‌లో జనాభా పెరుగుదల ఆగిపోద్ది- 190 కోట్లకు మించి జనాభా పెరగకపోవచ్చు- గత రెండు దశాబ్దాలుగా సంతానోత్పత్తి రేటు తగ్గుముఖం- ప్రస్తుతం సగటు సంతానోత్పత్తి రేటు 1.9 : ఐఏఎస్‌పీ సర్వే

Indian Population Stabilization By 2080
Indian Population Stabilization By 2080 (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 30, 2025 at 4:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Indian Population Stabilization By 2080 : భారత్‌లో జనాభా పెరుగుదల క్రమంపై కీలక అప్‌డేట్ వచ్చింది. 2080 సంవత్సరం నాటికి 180 కోట్ల నుంచి 190 కోట్ల రేంజులో దేశ జనాభా స్థిరీకరణ జరగొచ్చు. ఈవిషయాన్ని 'ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ పాపులేషన్' (ఐఏఎస్‌పీ) ప్రధాన కార్యదర్శి అనిల్ చంద్రన్ వెల్లడించారు. గత రెండు దశాబ్దాలుగా భారత్‌లో 'మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు' (టీఎఫ్‌ఆర్) క్రమంగా తగ్గుతోందని, ఈ అంశం ప్రభావంతోనే 2080 నాటికి జనాభా స్థిరీకరణ జరుగుతుందన్నారు.

ప్రస్తుతం దేశంలో సంతానోత్పత్తి రేటు 1.9గానే ఉందని, ఇది 'రీప్లేస్‌మెంట్ లెవల్' 2.1 కంటే తక్కువని ఆయన చెప్పారు. జనాభా పెరుగుదలలో వేగం తగ్గిన తీరుకు ఈ గణాంకాలు నిదర్శనాల లాంటివన్నారు. 2000 సంవత్సరంలో భారత్‌లో 'మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు' 3.5గా ఉండేదని, ఇప్పుడది కేవలం 1.9 లెవల్‌కు పరిమితమైందని అనిల్ చంద్రన్ పేర్కొన్నారు. టీఎఫ్‌ఆర్ రేటు భారీగా తగ్గిపోయిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

జనాభా పెరుగుదలలో వేగం తగ్గడానికి కారణాలివీ!
"భారతదేశ జనాభా భవిష్యత్తులో గరిష్ఠంగా 200 కోట్లలోపే ఉంటుందని అంచనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ లెక్కన 2080 సంవత్సరం నాటికి 190 కోట్ల రేంజులో మనదేశ జనాభా పెరుగుదల ఆగిపోవచ్చు. దేశ ప్రజల అక్షరాస్యతా స్థాయిలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రత్యేకించి మహిళల అక్షరాస్యతా శాతం బాగా పెరిగింది. స్త్రీ, పురుషులు సరిసమానంగా ఆర్థిక అభివృద్ధి, కెరీర్ పురోగతి కోసం పోటీపడుతున్నారు. సంతానం విషయంలో భార్యల అభిప్రాయాలను సానుకూల కోణంలో స్వీకరించే వైఖరి భర్తల్లో ఏర్పడుతోంది. ఈ క్రమంలోనే వారు కుటుంబ నియంత్రణ చర్యలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. గర్భ నిరోధక సాధనాల వినియోగాన్నీ పెంచారు. ఏ వయసులోగా సంతానాన్ని పొందాలి? ఎంతమంది సంతానాన్ని పొందాలి? అనే దానిపై దంపతులు స్పష్టమైన క్లారిటీకి వస్తున్నారు. ఈ కీలక పరిణామాల ప్రభావంతోనే జనాభా పెరుగుదలలో వేగం తగ్గింది. ఫలితంగా చిన్న కుటుంబాల సంఖ్య పెరుగుతోంది" అని ఐఏఎస్‌పీ ప్రధాన కార్యదర్శి అనిల్ చంద్రన్ తెలిపారు.

సంతానోత్పత్తి రేటు : నిరక్షరాస్యులు vs అక్షరాస్యులు
"దేశ అభివృద్ధి రేటుకు పూర్తి వ్యతిరేక దిశలో సంతానోత్పత్తి రేటు ఉంటుంది. నేటికీ భారత్‌లోని నిరక్షరాస్యుల సంతానోత్పత్తి రేటు 3కుపైనే ఉంది. కానీ అక్షరాస్యుల్లో సంతానోత్పత్తి రేటు 1.5 నుంచి 1.8 రేంజుకు పరిమితం కావడం సానుకూల అంశం. ప్రస్తుతం మన దేశంలో 'రీప్లేస్‌మెంట్ లెవల్ ఫెర్టిలిటీ' 2.1గా ఉంది. అంటే ఒక మహిళ సగటున ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలకు జన్మనిస్తోంది. ఒకవేళ సగటు సంతానోత్పత్తి రేటు దీన్ని మించి పెరిగిపోతే జనాభా పెరుగుతున్నట్లుగా భావించాలి. కానీ కేరళలో 1987- 1989 సంవత్సరాల వ్యవధిలోనే 'రీప్లేస్‌మెంట్ లెవల్' బాగా తగ్గిపోయి 1.5కు చేరింది. ఆ రాష్ట్రంలో సంతానోత్పత్తి రేటు బాగా తగ్గిపోయిన తీరుకు ఇది నిదర్శనం. బంగాల్‌లోనూ సంతానోత్పత్తి రేటు చాలా వేగంగా తగ్గుతోంది. ఆ రాష్ట్రంలో సంతానోత్పత్తి రేటు 2013లో 1.7గా ఉండగా, 2023 నాటికి అది 1.3కు డౌన్ అయింది. అంటే సంతానోత్పత్తి రేటు 18 శాతం తగ్గిపోయింది. ప్రస్తుతం దేశంలోనే అత్యల్ప సంతానోత్పత్తి రేటు బంగాల్‌, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ఉంది. వీటి తర్వాతి స్థానంలో దిల్లీ ఉంది" అని అనిల్ చంద్రన్ వివరించారు.

జననాల రేటు తగ్గుతోంది- ఆయుర్దాయం పెరుగుతోంది!
"దేశంలో ఓ వైపు జననాల రేటు తగ్గుతుంటే, మరోవైపు ప్రజల ఆయుర్దాయం క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో జరుగుతున్న పురోగతుల వల్ల ప్రజల జీవితకాలం పెరుగుతోంది. సగటున 60 ఏళ్లకుపైగా జీవించే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. దీనివల్ల వయో వృద్ధుల సంరక్షణ విషయంలో కొత్త సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. ఉపాధి అవకాశాలను వెతుక్కుంటూ యువత వలస బాట పడుతుంటే, ఇళ్లలో ఉండే వయో వృద్ధులను పట్టించుకునే వారు కరువవుతున్నారు. ఈ తరుణంలో వయో వృద్ధుల బాగోగులను చూసుకునే సంరక్షణ కేంద్రాలు పెద్దసంఖ్యలో ఏర్పాటవుతున్నాయి" అని ఐఏఎస్‌పీ ప్రధాన కార్యదర్శి అనిల్ చంద్రన్ పేర్కొన్నారు.

1971లో ఐఏఎస్‌పీ ఏర్పాటు!
'ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ పాపులేషన్' (ఐఏఎస్‌పీ) అనే సంస్థ 1971 సంవత్సరంలో ఏర్పాటైంది. ఇందులో దాదాపు 1,100 మంది జనాభా శాస్త్రవేత్తలు, డెమోగ్రఫర్లు భాగంగా ఉన్నారు. ఐక్యరాజ్యసమితి పాపులేషన్ ఫండ్ (యూఎన్‌ఎఫ్‌పీఏ), పాపులేషన్ కౌన్సిల్, పాపులేషన్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వంటి సంస్థల సహకారంతో జనాభాతో ముడిపడిన అంశాలపై ఐఏఎస్‌పీ అధ్యయనం చేస్తుంటుంది.

90 ఏళ్ల వయసులో ఎన్నికల్లో పోటీ- ఏజ్​ దేనికీ అడ్డంకి కాదని వెల్లడి!

'అంగారకుడి తరహా వాతావరణంలోనూ డ్రోన్లను ఎగరేశారు'- యువత శక్తిపై మోదీ ప్రశంసలు

TAGGED:

POPULATION STABILIZATION IN INDIA
FERTILITY RATE DECLINING IN INDIA
DIP IN INDIAS FERTILITY RATE
IASP REPORT ON INDIAN POPULATION
INDIANPOPULATION STABILIZATION 2080

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.