మొబైల్లో నెట్వర్క్ లేక ప్రజల అవస్థలు- ఇంటర్నెట్, కాల్స్ కోసం నేపాల్ సిమ్ కార్డులు వాడకం!
Pithoragarh Villagers Use Nepal Sims : ఉత్తరాఖండ్లోని సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలను మొబైల్ నెట్వర్క్ సమస్య వేధిస్తోంది. దీంతో వారు నేపాల్ సిమ్ కార్డులను వాడుతున్నారు.
Published : November 3, 2026 at 8:21 PM IST
భారత్ 5జీ మొబైల్ నెట్వర్క్తో దూసుకెళ్తోంది. ఈ క్రమంలో పల్లెల్లోని ప్రజలు సైతం వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్ను పొందుతున్నారు. అయితే ఉత్తరాఖండ్ సరిహద్దు జిల్లా అయిన పితోర్గఢ్లోని వ్యాస్ లోయలో అందుకు భిన్నమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అక్కడ ప్రజలు మొబైల్ నెట్వర్క్, విద్యుత్ సరఫరా సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీంతో పొరుగు దేశమైన నేపాల్ సిమ్ కార్డులను వాడుతున్నారు. అనేక ప్రాంతాల్లో భారతీయ టెలికాం కంపెనీల టవర్లు లేవు. ఒకవేళ టవర్లు ఉన్నా సిగ్నల్స్ సరిగ్గా రాకపోవడం వల్ల నేపాలీ మొబైల్ నెట్వర్క్లపై సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలు ఆధారపడుతున్నారు.
పొరుగు దేశ సిమ్లపై ఆధారపడిన ప్రజలు
వ్యాస్ లోయలోని గుంజి, నాభి, కుటి, రోంగ్కాంగ్ వంటి సరిహద్దు గ్రామాల్లో టెలికమ్యూనికేషన్ ఒక పెద్ద సవాల్గా మారింది. సరైన మొబైల్ నెట్వర్క్ లేకపోవడం వల్ల ఆయా గ్రామాల ప్రజలు తమ కుటుంబాలతో ఫోన్లో మాట్లాడలేకపోతున్నారు. మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ లేదా ఇతర అత్యవసర పరిస్థితుల్లోనూ తమ వారిని సంప్రదించడానికి చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ డిజిటల్ యుగంలో ఈ ప్రాంతవాసులు సాధారణ ఫోన్ కాల్స్ చేయడానికి, ఇంటర్నెట్ వాడటానికి కూడా పొరుగు దేశపు నెట్వర్క్పై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది.
టూరిజంపై తీవ్రమైన ప్రభావం
మొబైల్ నెట్వర్క్ సమస్య పర్యాటక రంగంపై కూడా ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. ప్రతి ఏటా భారత్, విదేశాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో యాత్రికులు, టూరిస్టులు ఆదికైలాశ్, పార్వతీ కుండ్, ఓం పర్వత్లను దర్శించడానికి వ్యాస్ లోయకు వస్తారు. అయితే మొబైల్ నెట్వర్క్ సమస్య కారణంగా పర్యటకులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తమ కుటుంబ సభ్యులతో ఫోన్లో మాట్లాడలేకపోతున్నారు. అంతేకాకుండా వారు యాత్రలో తీసిన ఫొటోలు, వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేయలేకపోతున్నారు. తత్ఫలితంగా పర్యాటకం దెబ్బతినే అవకాశం ఉందన వ్యాపారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
కరెంట్ కష్టాలు కూడా!
మొబైల్ నెట్వర్క్ మాత్రమే కాకుండా విద్యుత్ సరఫరా సమస్య కూడా వ్యాస్ లోయలోని గ్రామాలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. నిరంతరాయంగా విద్యుత్ సరఫరా లేకపోవడం వల్ల మొబైల్ ఫోన్లను ఛార్జ్ చేయడం నుంచి ఇతర రోజువారీ అవసరాలు తీర్చుకోవడం వరకు ప్రతి దానికీ ఆటంకం కలుగుతోంది. మొబైల్ నెట్వర్క్, విద్యుత్ సరఫరా సమస్యలు రెండూ కొనసాగుతుండటంతో ఈ సరిహద్దు ప్రాంతంలోని ప్రజలకు ఆధునిక సౌకర్యాల ప్రయోజనాలు చాలా వరకు అందుబాటులో లేకుండా పోయాయి.
సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలుగా తరచుగా ఇంటర్నెట్ వాడటానికి నేపాల్ సిమ్ కార్డులను తీసుకుంటున్నారని స్థానిక యువకుడు శుభమ్ పేర్కొన్నారు. భారతీయ నెట్వర్క్ సేవలను బలోపేతం చేయాలని కోరారు. ఇదిలా ఉండగా, స్థానిక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ తేజ్ సింగ్ గునియాల్ సైతం ఈ సమస్యపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రాంతంలో కమ్యూనికేషన్ మౌలిక సదుపాయాలను తగినంతగా బలోపేతం చేయడం లేదని, దీంతో ప్రజలు నేపాల్ టెలికమ్యూనికేషన్ సేవలపై ఆధారపడవలసి వస్తోందని అన్నారు. ఈ ప్రాంతంలో జియో, బీఎస్ఎన్ఎల్ నెట్వర్క్ కవరేజీని మెరుగుపరచాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
బీఎస్ఎన్ఎల్ ఎస్డీఓ ఏమన్నారంటే?
ఈ పరిస్థితిపై ధార్చులా ప్రాంతానికి చెందిన BSNL ఎస్డీఓ అరవింద్ కుమార్ స్పందించారు. ప్రస్తుతం ఛియాలేఖ్, నాభి, కాలాపాని ప్రాంతాల్లో బీఎస్ఎన్ఎల్ నెట్వర్క్ మౌలిక సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. అయితే గుంజిలో విద్యుత్ సదుపాయం లేకపోవడం వల్ల నెట్వర్క్ అంతరాయాలు ఏర్పడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రాంతంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా తమ సంస్థ సేవలను విస్తరించేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని వివరించారు. మరోవైపు, మారుమూల వ్యాస్ లోయలో గ్రిడ్ లైన్లు వేసే పనిని ఇంధన శాఖ ప్రస్తుతం చేపడుతోందని ధార్చులా ఎస్డీఎం ఆశిశ్ జోషి అన్నారు. అన్ని గ్రామాలను పవర్ గ్రిడ్కు అనుసంధానించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని, త్వరలోనే విద్యుత్ సరఫరాను అందిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
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