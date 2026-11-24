రూ.50 లాటరీ టికెట్తో రాత్రికి రాత్రే లక్షాధికారి అయిన కూలీ- రూ.21 లక్షల బంపర్ ప్రైజ్!
Harpreet Singh Punjab lottery winner: నిరుపేద కూలీ హర్ప్రీత్ సింగ్ను అదృష్టం వరించింది. రూ.50 ఖర్చు చేసి లాటరీ టికెట్ కొంటే రూ. 21 లక్షలు గెలుచుకున్నారు.
Published : November 24, 2026 at 10:34 PM IST
అదృష్టం అనేదేం ఒక్కసారిగా ఆకాశం నుంచి ఊడిపడదు. అది ఎప్పుడు ఎవరి తలుపు తడుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. ఒక్కసారి అదృష్టం తలుపుతట్టిందా, అప్పటి వరకు పూట గడవడమే గగనంగా ఉన్నవారి దశ రాత్రికి రాత్రే మారిపోవచ్చు. సాధారణంగా మనం వార్తల్లో చూస్తూనే ఉంటాం, చిన్న ఆశతో కొన్న లాటరీ టికెట్తో రాత్రికి రాత్రే లక్షాధికారులు, కోటీశ్వరులుగా మారారని, కూలీ పనులు చేసుకునేవారికి, రైతులకు, కూరగాయలు అమ్ముకునే వ్యక్తులకు కూడా జాక్పాట్ తగిలిందని ఇలాంటి ఎన్నో వార్తలు మనం చూశాం. సరిగ్గా అలాంటి అద్భుతమే పంజాబ్ ఫిల్లౌర్ సమీపంలోని రూర్కా కలాన్ గ్రామంలో జరిగింది. రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని నిరుపేద కూలీ హర్ప్రీత్ సింగ్ కేవలం రూ.50 ఖర్చు చేసి లాటరీ టికెట్ కొనుగోలు చేయగా అతడి జీవితం రాత్రికి రాత్రే మలుపు తిరిగింది.
ఏడాది నిరీక్షణకు ఎట్టకేలకు ఫలితం
పంజాబ్ స్టేట్ డియర్ లాటరీ వీక్లీ బంపర్ డ్రాలో ఫస్ట్ ప్రైజ్ హర్ప్రీత్ సింగ్నే వరించింది. దీంతో అతడికి ఏకంగా రూ.21 లక్షలు సొంతమయ్యాయి. నిన్నటి వరకు సాధారణ కూలీగా ఉన్న అతడు ఇప్పుడు లక్షాధికారిగా అవతరించాడు. కష్టపడి కూలీ పని చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తున్న హర్ప్రీత్, గత సంవత్సర కాలంగా ఏదో ఒక రోజు తన తలరాత మారకపోతుందా అనే ఆశతో తరచుగా లాటరీ టికెట్లు కొనుగోలు చేస్తూనే వచ్చారు. అయితే ఆయన నమ్మకం వమ్ము కాలేదు.
రూ. 50 టికెట్ అతడి జీవితంలో వెలుగులు నింపింది!
ఇటీవల కొనుగోలు చేసిన రూ. 50 వీక్లీ టికెట్ ఆయన బతుకును మార్చేసింది. రోజువారీ కూలీ జీవితంలో సరికొత్త వెలుగులు నింపింది. ఈ లాటరీ డ్రాలో హర్ప్రీత్ విజేతగా నిలిచాడు. ఆయన కొనుగోలు చేసిన టికెట్ పేరిట ఫస్ట్ ప్రైస్ ఉంది. విజేతగా నిలిచిన అనంతరం హర్ప్రీత్ ముందుగా గురుద్వారాలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి లూధియానాలోని 'గాంధీ బ్రదర్స్' లాటరీ విక్రయ కేంద్రానికి చేరుకొని తన బహుమతిని క్లెయిమ్ చేసుకున్నాడు.
"రూ. 21 లక్షల లాటరీ తగలడం అనేది మా కుటుంబానికి ఒక అందమైన కలలా అనిపిస్తుంది. ఇది నిజమైంది. మేం చాలా కష్టపడి కూలీ పని చేస్తూ జీవనం సాగిస్తూ వచ్చాం. మా కుటుంబానికి ఈ డబ్బు చాలా అవసరం. దేవుడు మాకు దగ్గరగా వచ్చి నా ప్రార్థనలు విన్నాడు. ఇప్పుడు మా కుటుంబ కోరికలు, అవసరాన్నీ కచ్చితంగా తీర్చుకుంటాం. సరిగ్గా గురుపురబ్ పర్వదినం రోజునే దేవుడు మా దగ్గరికి వచ్చి మా మొర ఆలకించాడు."
-హర్ప్రీత్ సింగ్, లాటరీ టికెట్ విజేత
నిరుపేద కుటుంబానికి దక్కడం ఎంతో సంతోషకరం: లాటరీ నిర్వాహకులు
ఈ సందర్భంగా లాటరీ విక్రయదారు 'గాంధీ బ్రదర్స్' ఓనర్ మాట్లాడారు. అవసరంలో ఉన్న నిరుపేద కుటుంబానికి ఈ బంపర్ లాటరీ తగలడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఇది పంజాబ్ ప్రభుత్వ అధికారిక లాటరీ కావడంతో ఎవరైనా తమ స్థోమత మేరకు అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవచ్చని తెలిపారు. అమ్ముడైన టికెట్ల నుంచి ఫస్ట్ ప్రైజ్ రావడం తప్పనిసరి కానప్పటికీ, హర్ప్రీత్ సింగ్ అదృష్టం బాగుండి మొదటి బహుమతి ఆయన్నే వరించిందని చెప్పుకొచ్చారు. ముఖ్యంగా పవిత్రమైన గురుపురబ్ రోజున ఈ కుటుంబానికి లాటరీ తగలడం విశేషం అని, వారి కుటుంబం మరింత బాగుండాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు.
రానున్న పంజాబ్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మక లోహ్రి బంపర్ లాటరీ టికెట్లను కూడా ప్రజలు చాలా ఉత్సాహంతో కొనుగోలు చేస్తున్నారని వివరించారు. ఇటీవల జరిగిన దీపావళి లాటరీలో కూడా తమ వద్ద టికెట్లు కొనుగోలు చేసిన వారికి రూ. 5 లక్షల వరకు విలువైన నగదు బహుమతులు వచ్చినట్లు లూధియనా లాటరీ విక్రేతలు వెల్లడించారు. అయితే లాటరీ విజయం అనేది అదృష్టంపై ఆధారపడి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రతి టికెట్కు బహుమతి వస్తుందన్న హామీ/భరోసా ఉండదని తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా స్థోమతకు మించి ఖర్చులు చేయకుండా ఉండటం ముఖ్యం.
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