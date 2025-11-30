వెదురుతో 'పూనమ్' వ్యాపారం- ఊరగాయలు, పచ్చళ్లు, తాండ్ర తయారీ- ఏటా లక్షల్లో ఆదాయం
వెదురు ఊరగాయలు అదుర్స్- గీతా మహోత్సవంలో చర్చనీయాంశంగా పూనమ్ సైని స్టాల్- స్టాల్కు క్యూ కడుతున్న సందర్శకులు- రూ.2వేలతో ఊరగాయల వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టిన పూనమ్- ప్రస్తుతం వార్షిక టర్నోవర్ రూ.లక్షల్లో
Published : November 30, 2025 at 12:19 PM IST
Poonam Bamboo Pickle Story : ఏదైనా వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టాలంటే లక్షల పెట్టుబడి ఉండాల్సిందే అని చాలామంది భావిస్తుంటారు. కానీ పూనమ్ సైని అలా అనుకోలేదు. తన దగ్గరున్న రూ.2వేలతో ఊరగాయలు, పచ్చళ్లు, తాండ్రలను తయారు చేసే వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడు ఆమె వ్యాపారం వార్షిక టర్నోవర్ లక్షల్లో ఉంది. ఎంతోమందికి పూనమ్ సైని ఉపాధిని కల్పిస్తున్నారు. ఊరగాయల తయారీలో ఆమె దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకున్న చాలామంది వ్యాపారాలు పెట్టుకొని సొంతకాళ్లపై నిలబడ్డారు. ప్రస్తుతం హరియాణాలోని కురుక్షేత్రలో జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ గీతా మహోత్సవంలో పూనమ్ సైని ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్ చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇంతకీ ఎందుకో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రూ.2వేల నుంచి రూ.లక్షల దాకా
పూనమ్ సైని హరియాణా రాష్ట్రంలోని యమునానగర్ వాస్తవ్యురాలు. ఆమె 2019 సంవత్సరంలో స్థానిక స్వయం సహాయక బృందంలో చేరారు. స్వయం సహాయక బృందం వారు ఆమెకు ఊరగాయల తయారీలో శిక్షణ ఇప్పించారు. శిక్షణ అనంతరం రూ.2వేల పెట్టుబడితో పూనమ్ ఇంట్లోనే ఊరగాయలు, పచ్చళ్లను తయారు చేయడం మొదలుపెట్టారు. మొదట్లో పెద్దగా వ్యాపారం జరగలేదు. ఆర్డర్లు అంతగా రాలేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో మరేదైనా కొత్త వ్యాపారాన్ని ట్రై చేద్దామని పూనమ్కు భర్త సూచించాడు. అయితే అందుకు ఆమె నో చెప్పింది. ఏ వ్యాపారంలోనైనా సక్సెస్ కావాలంటే ఓపిక అవసరమని చెప్పింది. ఊరగాయలు, పచ్చళ్లు, తాండ్రల తయారీలో కొత్త ప్రయోగాలను చేస్తూ ముందుకు సాగింది. అవి తాజాదనంతో రుచికరంగా ఉండటంతో ఆర్డర్లు పెరగసాగాయి.
ఈ నేపథ్యంలో 2022 సంవత్సరంలో తొలిసారిగా స్థానిక కూరగాయల మార్కెట్ నుంచి వెదురును పూనమ్ సైని కొనుగోలుచేసింది. దాన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చి తరిగి, ఉడకబెట్టి ఊరగాయలు, పచ్చళ్లు, తాండ్రలను తయారు చేసింది. తదుపరిగా వివిధ ఎగ్జిబిషన్లు, మేళాల్లో వెదురు ఊరగాయలు సహా దాదాపు 16 రకాల పచ్చళ్లు, తాండ్రలను ప్రదర్శించింది. వాటికి మంచి ఆదరణ లభించింది. హరియాణాతో పాటు ఇరుగుపొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా పూనమ్కు ఆర్డర్లు రావడం మొదలైంది. ఇప్పుడు ఆమె వ్యాపారం వార్షిక టర్నోవర్ లక్షల రేంజులో ఉంది.
పూనమ్ స్టాల్కు పోటెత్తుతున్న కస్టమర్లు
హరియాణాలోని కురుక్షేత్ర పట్టణాన్ని వేదభూమి అంటారు. ఈ పట్టణం వేదికగా నవంబరు 15న అంతర్జాతీయ గీతా మహోత్సవం ప్రారంభమైంది. ఇది డిసెంబరు 5 వరకు కొనసాగనుంది. ఈ ఎగ్జిబిషన్లో పూనమ్ సైని కూడా ఒక స్టాల్ను ఏర్పాటు చేశారు. తాను తయారు చేసిన దాదాపు 16 రకాల ఊరగాయలు, పచ్చళ్లు, తాండ్రలను ఆమె ప్రదర్శిస్తున్నారు. వెదురుతో తయారు చేసిన ఊరగాయ, పచ్చడి, తాండ్రకు భారీ క్రేజ్ లభిస్తోంది. సందర్శకులు వీటిని కొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కొందరైతే అడ్వాన్స్డ్ ఆర్డర్లు కూడా ఇస్తున్నారు. ఉత్తరాఖండ్, దిల్లీలకు చెందిన వారు కూడా పూనమ్ పచ్చళ్లకు కస్టమర్లుగా మారిపోతున్నారు.
ఇరుగుపొరుగు రాష్ట్రాలకూ విస్తరించిన వ్యాపారం!
"ఇప్పుడు మా వ్యాపారం వార్షిక టర్నోవర్ లక్షల్లో ఉంది. రూ.2వేలతో ఈ బిజినెస్ మొదలుపెట్టాం. ఎంతో ఓపిగ్గా ఇక్కడి దాకా తీసుకొచ్చాం. మేం తయారుచేసే వెదురు ఊరగాయలు, తాండ్రలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. ఎముకలకు బలాన్నిచ్చే క్యాల్షియం వాటిలో పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య స్పృహ ఉన్నవారు వెదురు ఊరగాయలను కొంటున్నారు. హరియాణాను దాటి ఇరుగుపొరుగు రాష్ట్రాలకూ మా కస్టమర్ బేస్ విస్తరించినందుకు సంతోషంగా ఉంది. నా దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకున్న 30 మంది మహిళలు సొంతంగా పచ్చళ్ల బిజినెస్లు పెట్టుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హిసార్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నన్ను సత్కరించింది. సత్కారం అందుకొని ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు గ్రామస్థులు డోళ్లు, బాకాలు వాయించి మరీ నాకు స్వాగతం పలికారు" అని ఈటీవీ భారత్తో పూనమ్ సైని చెప్పుకొచ్చారు.
వ్యాపార విస్తరణపై ఫోకస్
భవిష్యత్తులో ఊరగాయలు, పచ్చళ్లు, తాండ్రల ఉత్పత్తిని మరింత పెంచాలని పూనమ్ భావిస్తోంది. తద్వారా మరింత మంది మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించాలని అనుకుంటోంది. తన ప్రోడక్ట్స్ సంఖ్యను పెంచాలని కోరుకుంటోంది. తాను ఎదుగుతూ, ఎంతోమంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్న పూనమ్ అందరికీ స్ఫూర్తి ప్రదాతగా నిలుస్తోంది. రూ.2వేలతో మొదలైన ఆమె వ్యాపార ప్రయాణం లక్షల రేంజుకు చేరడం విశేషం.
మొదటిసారిగా వెదురు ఊరగాయల రుచి చూశాను : సత్పాల్
"ఈ ఎగ్జిబిషన్ వేదికగా నేను మొదటిసారిగా వెదురు ఊరగాయ, తాండ్ర రుచిని చూశాను. వాటిని పూనమ్ చాలాబాగా తయారుచేసింది" అని హరియాణాలోని పానిపట్కు చెందిన వృద్ధ మహిళ సత్పాల్ తెలిపారు.
రుచికరంగా,తాజాదనంతో ఉన్నాయి : అమిత
"పూనమ్ అమ్ముతున్న వెదురు ఊరగాయ, తాండ్ర రుచికరంగా ఉన్నాయి. వాటిలో తాజాదనం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఫ్లేవర్ అద్భుతం" అని ఉత్తరాఖండ్కు చెందిన అమిత ప్రశంసించారు.