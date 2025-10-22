బిహార్ ఎన్నికల్లో మోదం- ఖేదం: గుట్టగా చక్కబెట్టుకున్న ఎన్డీఏ- మహాకూటమిలో సీట్ల కుంపటి!
8 అసెంబ్లీ సీట్లలో మహా కూటమిలోని మిత్రపక్షాల ఢీ- 243 స్థానాలకుగానూ 254 చోట్ల విపక్ష కూటమి పోటీ- అంతర్గత ఘర్షణలతో గుల్లబారుతున్న విపక్ష కూటమి
Published : October 22, 2025 at 3:36 PM IST
Poll Battle In Bihar : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాజకీయ సమీకరణాలపై ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేసింది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 243 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉండగా, 255 చోట్ల అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపామని విపక్ష ఇండియా (మహా గఠ్బంధన్) కూటమి ప్రకటించింది. అంటే 12 సీట్లలో విపక్ష కూటమిలోని మిత్రపక్షాలు పరస్పరం ఢీకొంటున్నాయి. వీటిలో కేవలం 4 చోట్ల మిత్రపక్షాలు ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ నాలుగు సీట్లలో స్నేహపూర్వక పోటీకి సిద్ధమవుతున్నాయి. దీంతో 8 సీట్లలో మహాకూటమి పార్టీలు తలపడం ఖాయమైంది. ఈ క్రమంలో ఇండియా కూటమిలో ఏర్పడిన చీలికకు ఇదే దర్శనమని రాజకీయ పండితులు అంటున్నారు. పలుచోట్ల కాంగ్రెస్-సీపీఐ, కాంగ్రెస్-ఆర్జేడీ అభ్యర్థులు తలపడుతున్న విషయాన్ని వారు గుర్తు చేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్కు చెందిన జన్ సురాజ్ పార్టీ నుంచి బరిలోకి దిగిన నలుగురు అభ్యర్థులు చివరి నిమిషంలో నామినేషన్లు విత్డ్రా చేసుకున్నారు. దీంతో ఈ పరిణామం ఆయనకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. మరోవైపు అధికార ఎన్డీఏ కూటమి రెబల్స్తో నామినేషన్లు విత్డ్రా చేయించింది. తద్వారా కూటమిలోని పార్టీల నడుమ ఓట్ల చీలిక జరగకుండా జాగ్రత్తపడింది. ఈనేపథ్యంలో ఎన్నికల సంగ్రామంలో ఏ కూటమి ముందంజలో నిలిచింది? అసమ్మతిని ఎన్డీఏ కూటమి పెద్దలు ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు? విపక్ష మహా గఠ్బంధన్లో పగుళ్లకు దారితీసిన కారణాలు ఏమిటి ? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
ఆర్జేడీ ఆధిపత్య ధోరణి
మాజీ సీఎం లాలూప్రసాద్ యాదవ్కు చెందిన రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (ఆర్జేడీ) తన పంతాన్ని నెగ్గించుకుంది. విపక్ష ఇండియా కూటమిలో అత్యధిక అసెంబ్లీ సీట్లు ఈ పార్టీయే దక్కించుకుంది. 143 స్థానాల్లో ఆర్జేడీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేశారు. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 243 స్థానాల్లో ఇది దాదాపు 59 శాతానికి సమానం. ముస్లిం-యాదవ్ ఓటు బ్యాంకునే మరోసారి ఆర్జేడీ నమ్ముకుంది. తమకు ఆ రెండు వర్గాల మద్దతు లభించి తీరుతుందనే నమ్మకంతో మెజారిటీ సీట్లలో బరిలోకి దిగింది. అయితే ఆర్జేడీ ఆధిపత్య ధోరణి ఇండియా కూటమిలోని పలు మిత్రపక్షాలకు నచ్చడం లేదని సమాచారం. అందుకే పలుచోట్ల ఆర్జేడీ అభ్యర్థులకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు, వికాస్శీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ నేతలు నామినేషన్లు వేశారు. ఆయా చోట్ల ఆర్జేడీ ఓట్లను ఈ పార్టీలు చీలిస్తే, ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థుల విజయ అవకాశాలు పెరిగిపోతాయి. ఆర్జేడీ మాత్రం ఈ అంశాన్ని తేలిగ్గా తీసుకుంటోంది. కొన్నిచోట్ల మిత్రపక్షాలతో తమకు స్నేహపూర్వక పోటీ ఉంటుందని చెప్పుకుంటోంది.
ఇండియా కూటమికి ఇవీ సవాళ్లు
- విపక్ష ఇండియా కూటమిలో ఆర్జేడీకి 143 సీట్లు, కాంగ్రెస్కు 61, వామపక్షాలకు 33, వికాస్శీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ (వీఐపీ)కి 15, ఇండియన్ ఇంక్లూజివ్ పార్టీ (ఐఐపీ)కి 3 సీట్లను కేటాయించారు. 143 + 61 + 33 + 15 + 3 = 255 సీట్లు అవుతాయి. కానీ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో మొత్తం 243 సీట్లే ఉన్నాయి. ఈ లెక్కన 12 సీట్లలో విపక్ష కూటమిలోని మిత్రపక్షాలు పరస్పరం ఢీకొంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల కాంగ్రెస్, సీపీఐ-ఎంఎల్ అభ్యర్థులు ఒకరిపై ఒకరు పోటీ పడుతున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీ అభ్యర్థులు తలపడుతున్నారు. ఇంకొన్ని చోట్ల ఆర్జేడీ, వీఐపీ పార్టీ అభ్యర్థులు ఢీకొంటున్నారు. అయితే 4 స్థానాల్లో స్నేహపూర్వక పోటీకి ఇండియా కూటమి పార్టీల మధ్య సయోధ్య కుదిరిందని సమాచారం. నర్కటియాగంజ్, వైశాలి, రాజపకర్, రోసెరా, బచ్వారా, కహల్గావ్, బిహార్షరీఫ్, సికందరా అనే 8 స్థానాల్లో మాత్రం ఇండియా కూటమి పార్టీల అభ్యర్ధులు పరస్పరం ఢీకొనబోతున్నారు.
- గయ, ముంగేర్, బంకా, సివాన్ వంటి జిల్లాల్లో ఆర్జేడీ అభ్యర్థులకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ నేతలు నామినేషన్లు వేశారు. ఈ స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ క్యాడర్ బలంగా ఉంది. మిత్రపక్షం నుంచి పోటీ ఎదురుకావడం ఆర్జేడీకి నెగెటివ్గా మారొచ్చు.
- వామపక్ష పార్టీల్లో సీపీఐ-ఎంఎల్ 21, సీపీఐ 8, సీపీఎం 4 సీట్లు పొందాయి. గయ, సివాన్, అరా, జెహానాబాద్ వంటి స్థానాల్లో బలమైన వామపక్ష అభ్యర్థులు ఉన్నారు. వారికి కార్మికవర్గం మద్దతు ఉంది. అయితే ఈ జిల్లాల్లో ఆర్జేడీపై వ్యతిరేక భావన ఎక్కువగా ఉంది. ఈ అంశం వామపక్షాల ఓటుబ్యాంకుకు చిల్లుపెట్టే ముప్పు ఉంది.
- ఉత్తర బిహార్ ప్రాంతంలోని నిశాద్ సామాజిక వర్గంలో వికాస్శీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ అధినేత ముఖేశ్ సాహ్నికి మంచి పేరుంది. అయితే ఆయన డిప్యూటీ సీఎం పదవిని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ అంశం ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్లకు ఏమాత్రం నచ్చడం లేదు. అయినప్పటికీ నిశాద్ సామాజిక వర్గం మద్దతు కోసం ఆయన్ను కూటమిలో నిలుపుకున్నాయి. పలు అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఆర్జేడీ అభ్యర్థులకు వ్యతిరేకంగా వికాస్శీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ నేతలు నామినేషన్లు వేశారు. దీనివల్ల ఆయా చోట్ల ఆర్జేడీ విజయావకాశాలు తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది.
- ఇండియా కూటమిలో ఉన్న ఝార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా (జేఎంఎం) కూడా ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని భావించింది. ఝార్ఖండ్ సరిహద్దుల్లో ఉన్న కతిహార్, బంకా, జముయ్ వంటి అసెంబ్లీ స్థానాలను ఆ పార్టీ ఆశించిందని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రవి ఉపాధ్యాయ తెలిపారు.
- కానీ వాటిని ఇచ్చేందుకు ఆర్జేడీ తిరస్కరించిందన్నారు. దీంతో జేఎంఎం సైలెంట్ మోడ్లో ఉండిపోయిందని చెప్పారు. ఝార్ఖండ్ బార్డర్లోని అసెంబ్లీ స్థానాలపై జేఎంఎంకు బలమైన పట్టు ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆయా చోట్ల జేఎంఎం సహకారం లభించకుంటే, ఆర్జేడీ, ఇతర మిత్రపక్ష అభ్యర్థుల గెలుపు ఛాన్స్లు తగ్గిపోతాయన్నారు. జేఎంఎంకు సీట్లు ఏవీ ఇవ్వకపోడం అనేది, భవిష్యత్తులో ఝార్ఖండ్లో కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీ పార్టీల ఎదుట రాజకీయ సవాళ్లు నిలిచే ముప్పు ఉంటుందని రవి ఉపాధ్యాయ విశ్లేషించారు.
ప్రశాంత్ కిశోర్కు బిగ్ షాక్
ప్రశాంత్ కిశోర్కు చెందిన జన్ సురాజ్ పార్టీ నుంచి నామినేషన్లు వేసిన నలుగురు అభ్యర్థులు చివరి నిమిషంలో అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బ్రహ్మపూర్, దానాపూర్, తారాపూర్, మోతిహరిలకు చెందిన జన్ సురాజ్ అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్లను విత్డ్రా చేసుకున్నారు. దీంతో రాజకీయ మాంత్రికుడు పీకేకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. దీనిపై ప్రశాంత్ కిశోర్ భగ్గుమన్నారు. బీజేపీ ఒత్తిడి వల్లే తమ అభ్యర్థులు నామినేషన్లను విత్డ్రా చేసుకున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. కేంద్రం హోంమంత్రి అమిత్ షా, బిహార్ బీజేపీ ఇంఛార్జి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్లు తమ అభ్యర్థులను ఆకర్షిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. కేంద్ర హోం మంత్రి ఒత్తిడి వల్లే తమ అభ్యర్థులు నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకున్నారని ప్రశాంత్ కిషోర్ చెప్పారు.
గుట్టుగా చక్కబెట్టుకున్న ఎన్డీఏ
సీట్ల పంపకాల వ్యవహారాన్ని అధికార ఎన్డీఏ కూటమి గుట్టుగా చక్కబెట్టుకుంది. బీజేపీ 101 సీట్లు, జేడీయూ 101 సీట్లు, ఎల్జేపీ 29, హిందుస్తానీ అవామ్ మోర్చా (హెచ్ఏఎం) 6, ఉపేంద్ర కుశ్వాహకు చెందిన రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా 6 సీట్లను పొందాయి. సీట్ల పంపకాల అంశంపై ఎన్డీఏ కూటమి సంయుక్త విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించలేదు. అయినప్పటికీ నామినేషన్ల ఘట్టం ప్రారంభమైన వెంటనే ఈ కూటమిలోని ప్రతి పార్టీ తమ అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. అభివృద్ధి, స్థిరత్వం నినాదంతో సీఎం నీతీశ్ కుమార్ పట్నా నుంచి ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు.
బీజేపీ రెబల్స్ను దారికి తెచ్చిన అమిత్ షా
బీజేపీ తమ రెబల్స్ అభ్యర్థుల్లో చాలా మందిని తిరిగి పార్టీలోకి తీసుకురావడంలో సక్సెస్ అయింది. తద్వారా ఎన్నికల్లో ఓట్లు చీలకుండా జాగ్రత్తపడింది. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువుకు ముందే కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా స్వయంగా చాలామంది రెబల్స్ అభ్యర్థులతో మాట్లాడారు. పట్నా సాహిబ్ నుంచి శిశిర్ కుమార్, భాగల్పూర్ నుంచి అశ్విని చౌబే కుమారుడు అర్జిత్ శశ్వత్, గోపాల్గంజ్ నుంచి కుసుమ్ దేవి కుమారుడు అనికేత్ కుమార్, బక్సర్ నుంచి అమరేంద్ర పాండే తమ నామినేషన్లను విత్డ్రా చేసుకున్నారు. దీనివల్ల ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థులకు ఓట్ల చీలిక ముప్పు తప్పింది. ఈవిధంగా సకాలంలో రెబల్స్ను దారికి తెచ్చుకోవడంలో విపక్ష ఇండియా కూటమి అగ్రనేతలు సక్సెస్ కాలేకపోయారు.
ఐక్యత కలిగిన ఎన్డీఏదే పైచేయి
'ఇండియా కూటమిలోని అంతర్గత ఘర్షణలను బట్టి ఒక విషయం తేటతెల్లం అవుతోంది. ఎన్డీఏ కూటమిదే పైచేయిగా కనిపిస్తోంది. ఐక్యంగా ఉన్న ఎన్డీఏను, చీలిపోయిన ఇండియా కూటమి ఎదుర్కోవడం కష్టమే అనిపిస్తోంది. ఒక నెల క్రితం విపక్ష కూటమిలో ఉన్న దూకుడు ఇప్పుడు కనిపించడం లేదు. కనీసం విపక్ష పార్టీల అగ్రనేతల మధ్య కూడా ఏకాభిప్రాయం కనిపించడం లేదు. ఈ అంశం ఎన్నికల ఫలితాలపై తప్పక ప్రభావం చూపుతుంది. విపక్ష కూటమిలోని మిత్రపక్షాలు పరస్పరం ఢీకొంటూ, అంతర్గత ఘర్షణ ద్వారా తమ విజయ అవకాశాలను తగ్గించుకుంటున్నారు' అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సునీల్ పాండే విశ్లేషించారు.
ఆర్జేడీకి ఎక్కువ సీట్లున్నా, గెలుపు అవకాశాలు తక్కువే
'ఆర్జేడీ తన పంతాన్ని నెగ్గించుకుంది. ఎక్కువ సీట్లలో అది పోటీ చేస్తున్నప్పటికీ, దానికి మిత్రపక్షాల మద్దతు లేదు. ఈ ఒంటరితనం ఆర్జేడీకి మైనస్ పాయింటుగా మారొచ్చు. 143 సీట్లలో కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు, వీఐపీ పార్టీల ఓట్లు ఆర్జేడీకి బదిలీ కావడం అంత ఈజీ విషయం కాదు. ప్రత్యేకించి సీమాంచల్ ప్రాంతంలో ఆర్జేడీ పట్టు సడలింది. అక్కడ దానికి రెబల్స్ బెడద ఎక్కువగా ఉంది. ఆర్జేడీ అభ్యర్థులకు ఎన్డీఏ అభ్యర్థుల కంటే మిత్రపక్ష అభ్యర్థుల నుంచే ఎక్కువ పోటీ ఎదురుకావచ్చు. ఫలితంగా ఆర్జేడీ పోటీచేసే స్థానాల్లో ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థుల గెలుపు అవకాశాలు పెరుగుతాయి' అని రాజకీయ విశ్లేషకుడు ప్రొఫెసర్ రాజీవ్ రంజన్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.
మాలో ఐక్యత ఉంది- వాళ్లలో లేదు : బీజేపీ
'బీజేపీలో అస్సలు చీలిక అనేది ఉండదు. మా పార్టీ రెబల్స్ అందరినీ శాంతింపజేశాం. దీనివల్ల ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థుల గెలుపు అవకాశాలను పెంచాం. ఓట్ల చీలిక జరగకుండా జాగ్రత్తపడ్డాం. మా పార్టీ అగ్రనాయకత్వం ఈ దిశగా చేసిన ప్రయత్నాలు సక్సెస్ అయ్యాయి. మరోవైపు ఇండియా కూటమిలోని పార్టీల మధ్య ఐక్యత లేదు. గత 20 ఏళ్లు ఆర్జేడీని బిహార్ ప్రజలు విశ్వసించడం లేదు. వాళ్లకు విజన్ లేదు. అందుకే విపక్ష పార్టీలను ప్రజలు నమ్మరు' అని బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి డానిశ్ ఇక్బాల్ పేర్కొన్నారు.
ఎన్డీఏ కూటమిలో కూడా ఐక్యత లేదు : ఆర్జేడీ
'ఎన్డీఏ కూటమిలో కూడా ఐక్యత లేదు. ఉపేంద్ర కుశ్వాహకు చెందిన రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా పార్టీకి వ్యతిరేకంగా బీజేపీ, జేడీయూ నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థులు ఆరు సీట్లలో పోటీ చేస్తున్నారు. వాళ్లలాగే మా కూటమిలో కూడా కొంత అసంతృప్తి ఉంది. ఇండియా కూటమిలోని మిత్రపక్షాల అభ్యర్థులు పరస్పరం పోటీపడుతున్న స్థానాలపై ప్రస్తుతం అంతర్గతంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. త్వరలోనే ఈ వ్యవహారం కొలిక్కి వస్తుంది. ఓట్ల చీలిక జరగకుండా మేమూ జాగ్రత్తపడతాం. తేజస్వి యాదవ్ నాయకత్వంలో మార్పు తీసుకొస్తాం. ప్రతి ఇంటికీ ఉద్యోగాలు ఇస్తాం' అని ఆర్జేడీ అధికార ప్రతినిధి ఎజాజ్ అహ్మద్ తెలిపారు.
రెబల్స్కు ఏ పార్టీ కూడా లొంగదు : కాంగ్రెస్
'ఎన్నికల వేళ రెబల్స్ బెడద అనేది సహజం. కొంతమంది నేతలు అసమ్మతితో రెబల్స్గా ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తారు. దీనివల్ల పార్టీ అభ్యర్థులకు కొంత నష్టం జరుగుతుంది. కానీ రెబల్స్ బ్లాక్మెయిలింగ్కు ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా లొంగదు. రెబల్స్కు ఏదైనా రాజకీయ పార్టీ లొంగిపోతే, వాళ్లు మొత్తం పార్టీనే అణచివేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు' అని కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి అసితనాథ్ తివారీ చెప్పారు.
ప్రజాతీర్పుపై తీవ్ర ఉత్కంఠ
యువజన సంక్షేమం, ఉపాధి అవకాశాలు అంటూ ఆర్జేడీ అగ్రనేత తేజస్వి యాదవ్ ముమ్మర ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో కుల సమీకరణాలపైనా ఇండియా కూటమి ఫోకస్ చేస్తోంది. మరోవైపు ఎన్డీఏ కూటమి అభివృద్ధి, సుస్థిరత అనే అంశాలను నినాదంగా మార్చుకుంది. రాష్ట్ర వికాసం కోసం మళ్లీ తమ కూటమినే గెలిపించాలని బీజేపీ, జేడీయూ, ఎల్జేపీ నేతలు ఓటర్లను కోరుతున్నారు. తొలి ఎన్నికల్లో సత్తాను చాటుకోవాలని జన్ సురాజ్ పార్టీ ఉవ్విళ్లూరుతోంది. ఈఎన్నికల్లో బిహార్ ప్రజలు ఎవరి వైపు నిలుస్తారు? ఎలాంటి తీర్పు ఇస్తారు? అనేది తెలియాలంటే ఇంకొన్ని వారాలు వేచి చూడాల్సిందే.