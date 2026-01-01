భర్త కంటే పార్టీయే ముఖ్యం!- కట్టుకున్నవాడిని వదిలేసి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయిన మహిళా నేత!
బీజేపీని వ్యతిరేకించాడని భర్తను విడిచిపెట్టిన మహిళ- భర్త కంటే పార్టీకే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తానని స్పష్టం
Published : January 1, 2026 at 8:18 PM IST
Couple Split For Politics In Maharashtra : రాజకీయాల్లో నాయకుల మధ్య విభేదాలు రావడం సహజం. కానీ రాజకీయ విభేదాలు పడకగది వరకు చేరి, చివరకు ఆ సంసారాన్నే విచ్ఛిన్నం చేసిన అరుదైన ఘటన మహారాష్ట్రలో తాజాగా వెలుగుచూసింది. బీజేపీ పట్ల తనకున్న అపారమైన విధేయతను చాటుకుంటూ, తన భర్తను వదిలేసింది ఓ భార్య. ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితే ఈ పూర్తి కథనం చదవండి.
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
మహారాష్ట్రలో మున్సిపల్ ఎన్నికల వేడి పతాక స్థాయికి చేరుకుంది. టికెట్ల కేటాయింపు అనేక కుటుంబాల్లో విభేదాలకు దారి తీస్తోంది. తాజాగా నాగ్పుర్ మాజీ మేయర్ అర్చన దేహంకర్, తన భర్త వినాయక్ దేహంకర్ను వదిలి ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చేశారు. తన భర్త బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయడాన్ని నిరసిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.
వాస్తవానికి నాగ్పుర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో 17 వార్డ్ నుంచి పోటీ చేయాలని వినాయక్ దేహంకర్ భావించారు. అయితే బీజేపీ ఆయనకు టికెట్ ఇవ్వకుండా, కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చి పార్టీలో చేరిన మనోజ్ సాబ్లేకు టికెట్ ఇచ్చింది. దీనితో తీవ్ర అసంతృప్తికి లోనైన వినాయక్, పార్టీపై తిరుగుబాటు చేశారు. అక్కడితో ఆగకుండా స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేశారు.
నాకు పార్టీ విధేయతే ముఖ్యం!
అయితే వినాయక్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై ఆయన భార్య, మాజీ మేయర్ అయిన అర్చన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 2009-12 వరకు తనను మేయర్ పదవిలో కూర్చోబెట్టిన పార్టీకి వ్యతిరేకంగా తన భర్త తిరుగుబాటు చేయడాన్ని ఆమె నిరసించారు. పార్టీకి విధేయతగా ఉండడమే తనకు ముఖ్యమని అంటూ, తన భర్త ఇంటిని వదిలి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయారు.
బీజేపీకి ప్రచారం
పార్టీ పట్ల తనకున్న విధేయతను చాటుకుంటూ, ఆమె తన పుట్టించి నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థి తరఫున ప్రచారం నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు. తన భర్తను ఒప్పించి, తిరిగి ఆయనను పార్టీ దారిలోకి తెచ్చేందుకు తాను ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు.
కాగా, జనవరి 2తో మహారాష్ట్ర మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల గడువు ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో అర్చన ఒత్తిడి ఫలించి, వినాయక్ వెనక్కి తగ్గుతారా? లేదా ఈ రాజకీయ వైరుధ్యం ఆ దంపతుల మధ్య దూరాన్ని పెంచుతుందా? లేదా? అనేది చూడాలి. ఏదేమైనప్పటికీ ఈ ఘటన మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సిద్ధాంత బలాబలాలు ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నాయో చూపిస్తోంది.
షెడ్యూల్ ఇదే!
రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం, ముంబయి (బీఎంసీ)తో సహా 29 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఓబీసీ రిజర్వేషన్ల వివాదం కారణంగా, సుమారు నాలుగేళ్లుగా ఈ ఎన్నికలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అందుకే సుప్రీంకోర్టు ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను 2026 డిసెంబర్ 31లోగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించింది. రిజర్వేషన్లు 50 శాతానికి మించకూడదని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ ఎన్నికలను నిర్వహిస్తున్నారు. కాగా, ఈ ఎన్నికలు ఇప్పుడు ఒకే దశలో జరగనున్నాయి. షెడ్యూల్ ఎలా ఉందంటే?
- నామినేషన్ల దాఖలు : 2025 డిసెంబర్ 23 - 30 వరకు
- నామినేషన్ల పరిశీలన : 2025 డిసెంబర్ 31
- నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ : 2026 జనవరి 2
- పోలింగ్ తేదీ : 2026 జనవరి 15
- కౌంటింగ్, ఫలితాల ప్రకటన : 2026 జనవరి 16
ముంబయి (బీఎంసీ)లోని 227 వార్డులకు, పుణె (పీఎంసీ)లోని 41 వార్డుల్లోని 165 సీట్లకు కూడా ఎలక్షన్స్ జరగనున్నాయి. థానే, నాగ్పుర్, నవీ ముంబయి, నాసిక్, కల్యాణ్-డోంబివాలి, ఛత్రపతి శంభాజీనగర్, కొల్హాపుర్ లాంటి మొత్తం 29 కార్పొరేషన్లకు కూడా ఎలక్షన్స్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఎన్నికల కోసం శివసేన రెండు పార్టీలు కలిసిపోయాయి. బీజేపీ, ఎన్సీపీ, కాంగ్రెస్లు కూడా ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం సర్వశక్తులు ఎదురొడ్డుతున్నాయి.