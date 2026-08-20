'ఇకపై బుజ్జగింపు రాజకీయాలు పనిచేయవు'- వందేమాతరం విషయంలో కాంగ్రెస్ వైఖరిపై అమిత్ షా ఫైర్
వందేమాతరం తొలి రెండు చరణాలనే ఆలపించాలని నిర్ణయించిన కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ- ఇది బుజ్జగింపు రాజకీయాలకు నిదర్శనమని విమర్శించిన అమిత్ షా - కాంగ్రెస్ నిర్ణయాన్ని దేశ ప్రజలు వ్యతిరేకించాలని అమిత్ షా పిలుపు
Published : August 20, 2026 at 1:48 PM IST
Amit Shah Slams Congress : జాతీయ గీతం వందేమాతం విషయంలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య మాటల యుద్ధం ముదురుతోంది. వందేమాతరం తొలి రెండు చరణాలనే ఆలపించాలని కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ (సీడబ్ల్యూసీ) తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో ఆ పార్టీ మరోసారి బుజ్జగింపు రాజకీయాలను ప్రోత్సహిస్తోందని ఆరోపించారు. ఈ నిర్ణయం దేశ విభజనకు దోహదపడిన ఒక చారిత్రక తప్పిదాన్ని పునరావృతం చేయడమేనని ఆరోపించారు. గురువారం ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
వందేమాతరంలోని మొత్తం భాగాన్ని ఆలపించేలా ప్రస్తుత కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కాంగ్రెస్ తిరస్కరించడం సరికాదని అమిత్ షా అన్నారు. ఇది కాంగ్రెస్ 1937 నాటి తీర్మానాన్ని మళ్లీ తెరపైకి తీసుకురావడమేనని వ్యాఖ్యానించారు. 1937లో ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కారణంగా వందేమాతరాన్ని రెండు భాగాలుగా చూడాల్సి వచ్చిందని ఆరోపించారు. అదే సమయంలో దేశ విభజనకు దారితీసిన పరిస్థితులకు బలం చేకూరిందని పేర్కొన్నారు. వందేమాతరాన్ని రచించిన బంకించంద్ర ఛటర్జీని మాత్రమే కాకుండా, స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో 'వందేమాతరం' అంటూ ప్రాణత్యాగం చేసిన లక్షలాది మంది వీరులను కాంగ్రెస్ అవమానిస్తోందని విమర్శించారు. వందేమాతరం రచనకు 150 ఏళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా దాని ప్రాధాన్యతను ప్రజలకు గుర్తు చేయాల్సిన సమయంలో కాంగ్రెస్ తీసుకున్న నిర్ణయం విచారకరమని వ్యాఖ్యానించారు.
Union Home Minister Amit Shah (@AmitShah) posts, "कांग्रेस कार्यसमिति ने 'वंदे मातरम्' के पूर्ण गान की जगह केवल दो अंतरे गाने का जो फैसला लिया है, वह न केवल देशविरोधी है, बल्कि संसद के बनाए कानून की खुली अवहेलना भी है। 1937 में तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने ही 'वंदे मातरम्' के दो… pic.twitter.com/gZ2aKGe3u6— Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2026