'రాజకీయాలు, యుద్ధం పరస్పరం విడదీయరానివి'- ఆపరేషన్ సిందూర్పై మాజీ సీడీఎస్ అనిల్ చౌహాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు
ఆర్మీ వ్యూహాలపై మాజీ సీడీఎస్ అనిల్ చౌహాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు- మిలిటరీ చర్యలు ఎల్లప్పుడూ రాజకీయ ఆకాంక్షలకు లోబడే ఉంటాయని వెల్లడి- సర్జికల్ స్ట్రైక్స్, బాలాకోట్, ఆపరేషన్ సిందూర్ గురించి విశ్లేషణ
Published : August 25, 2026 at 6:36 PM IST
Anil Chauhan On Operation Sindoor : జాతీయ భద్రత, ప్రజాస్వామ్య పాలనల మధ్య ఉండే వ్యూహాత్మక సంబంధంపై మాజీ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ (CDS) జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కార్ల్ వోన్ క్లాజ్విట్జ్ ప్రతిపాదించిన సూత్రాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, 'రాజకీయం, యుద్ధం పరస్పరం విడదీయరానివి. యుద్ధం అనేది వేరే మార్గాల్లో రాజకీయాలను కొనసాగించడమే' అని ఆయన అన్నారు. దేశ రాజకీయ ప్రయోజనాలే అత్యున్నతమైనవని, ఆ ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు అందుబాటులో ఉన్న అనేక సాధనాల్లో సాయుధ దళాలు (సైన్యం) ఒకటని తెలిపారు. అంటే సింపుల్గా యుద్ధం అనేది రాజకీయ లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఉపయోగించే ఒక సాధనమని ఆయన వెల్లడించారు. న్యూ దిల్లీలో వివేకానంద ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ నిర్వహించిన విమర్శ్ (VIMARSH) కార్యక్రమంలో 'ఆపరేషన్ సిందూర్', దాని అనంతర పరిణామాలపై ప్రసంగించిన అనిల్ చౌహాన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రభుత్వం సైనిక బలగాలను ఉపయోగించాలని నిర్ణయించినప్పుడు, సైన్యానికి రెండు కీలక బాధ్యతలు ఉంటాయని జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ వివరించారు. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన వ్యూహాత్మక/రాజకీయ లక్ష్యాల్ని సాధించడానికి అనువైన సైనిక వ్యూహాలను సిద్ధం చేసి ఇవ్వడం మొదటి బాధ్యత అని చెప్పారు. ఇక రెండోది శాంతి సమయంలో రక్షణ రంగానికి తగిన కేటాయింపులు, మౌలిక వసతులు కల్పిస్తే ప్రభుత్వం కోరుకున్న ఎలాంటి సైనిక చర్యలనైనా సమర్థవంతంగా అమలు చేయగలమని నమ్మకం ఇవ్వడం అని ఆయన వెల్లడించారు. ప్రభుత్వానికి తమపై నమ్మకం కలిగించడం చాలా ముఖ్యమని చెప్పారు. అలాగే ఈ సైనిక సామర్థ్యాలు, వ్యూహాలు ఏవీ ఒక్కరోజులోనే రావని, శాంతి సమయంలో చేసే కఠినమైన శిక్షణ, యుద్ధ విన్యాసాలు, ముందస్తు ప్రణాళికలపై ఆధారపడి ఉంటాయని చెప్పారు. ప్రతి సైనిక చర్యలోనూ ఎంతో కొంత ప్రమాదం ఉంటుందని, ఆ రిస్క్ను, సాధించాల్సిన రాజకీయ లక్ష్యాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడమే అసలైన వ్యూహమని తెలిపారు.
ఉరీ నుంచి ఆపరేషన్ సిందూర్ వరకు: మారిన సైనిక వ్యూహాలు
సైనిక వ్యూహాల్లో నిరంతర మార్పు అవసరమని మాజీ సీడీఎస్ స్పష్టం చేశారు. ఒకే వ్యూహాన్ని పదే పదే ఉపయోగిస్తే దాని విజయావకాశాలు కూడా తగ్గిపోతాయని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగానే భారత్ గతంలో చేపట్టిన సైనిక చర్యల్ని ప్రస్తావించారు. ఉరీ (URI) ఘటన తర్వాత భూమార్గంలో సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ నిర్వహించామని, పుల్వామా ఘటన అనంతరం బాలాకోట్లో వైమానిక మార్గాన్ని ఉపయోగించామని వివరించారు. బాలాకోట్ చర్యలో 40కిపైగా యుద్ధ విమానాలతో భారీ స్థాయిలో ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ చేపట్టినట్లు తెలిపారు.
ఆపరేషన్ సిందూర్లో భిన్నమైన వ్యూహం
2025 ఏప్రిల్ 22న పహల్గాంలో 26 మంది ప్రాణాలు తీసిన ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా భారత్ 2025, మే 7న ఆపరేషన్ సిందూర్ ప్రారంభించింది. ఈ ఆపరేషన్ సిందూర్లో మాత్రం మరో విధానాన్ని ఎంచుకున్నట్లు మాజీ సీడీఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ తెలిపారు. ఇక్కడ దిగువ గగనతలాన్ని (లోయర్ ఎయిర్స్పేస్) ఉపయోగించుకొని, ప్రత్యర్థి ఊహించని విధంగా సర్పైజ్ షాక్ ఇవ్వడంతో పాటు, పెద్ద యుద్ధం రాకుండా తక్కువ తీవ్రతతోనే విజయం సాధించగలిగామని పేర్కొన్నారు.
ఎప్పుడూ 100 శాతం సిద్ధంగా ఉండలేం!
ఏ సైన్యమైనా అన్ని వేళలా 100 శాతం సిద్ధంగా ఉండదని జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ చెప్పారు. ప్రతి సాయుధ దళంలోనూ కొన్ని లోపాలు ఉంటాయని, ప్రత్యర్థి సామర్థ్యాల అంచనా కూడా ఎప్పటికీ పూర్తయ్యే ప్రక్రియ కాదని చెప్పారు. అయితే ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇలా త్రివిధ దళాలు ఇంకా సీడీఎస్ అత్యంత ఐక్యతతో, పూర్తి సమన్వయంతో వ్యవహరించాయని చెప్పుకొచ్చారు. ఎలాంటి లోపాల్ని లేదా ప్రతికూలతలను సాకుగా ప్రభుత్వం ముందుంచకుండా, ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా, ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సరే, ఎన్ని రోజులైనా ఆపరేషన్ను సమర్థవంతంగా కొనసాగిస్తామని ఒకే మాటపై నిలబడటమే ఆపరేషన్ సిందూర్ సాధించిన పెద్ద విజయమని అనిల్ చౌహాన్ స్పష్టం చేశారు.
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