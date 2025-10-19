ప్రశాంత్ కిశోర్ బిగ్ స్కెచ్- బిహార్ ఎన్నికల బరిలోకి ట్రాన్స్జెండర్- ఈ వ్యూహం ఫలించేనా?
ట్రాన్స్జెండర్ అభ్యర్థిని బరిలోకి దింపిన పీకే- భోరే స్థానంలో ఫలితాన్ని మార్చేందుకు పక్కా వ్యూహం
Published : October 19, 2025 at 3:42 PM IST
Bihar Polls Transgender Candidate : బిహార్లోని ఆ అసెంబ్లీ స్థానం వైపే ఇప్పుడు అందరి చూపు ఉంది. రాజకీయ వ్యూహ రచనలో దేశంలోనే ఖ్యాతిని గడించిన ప్రశాంత్ కిశోర్ అక్కడి నుంచి రాష్ట్ర మంత్రిపై పోటీకి నిలిపిన ఓ అభ్యర్థి గురించి అంతటా చర్చ జరుగుతోంది. స్త్రీకి, పురుషుడికి కాకుండా ఓ ట్రాన్స్జెండర్కు భోరే అసెంబ్లీ స్థానాన్ని పీకే కేటాయించారు. గత ఎన్నికల్లో కేవలం 462 ఓట్ల తేడాతో జేడీయూ నేత సునీల్ కుమార్ ఈ నియోజకవర్గంలో గెలిచారు. ఇక్కడి నుంచి ట్రాన్స్జెండర్ ప్రీతి కిన్నర్ను 'జన్ సురాజ్' పార్టీ ఎందుకు పోటీ చేయిస్తోంది ? దీని వెనుక పీకే వ్యూహం ఏమిటి ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
భోరే అసెంబ్లీ స్థానంలో లెక్కలే వేరప్ప
బిహార్లోని గోపాల్గంజ్ జిల్లాలో భోరే అసెంబ్లీ స్థానం ఉంది. ఇక్కడి నుంచి ప్రస్తుతం జేడీయూ నేత సునీల్ కుమార్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. బిహార్ విద్యాశాఖ మంత్రి ఈయనే. గత మూడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భోరే స్థానంలో వచ్చిన ఫలితాలను పరిశీలిస్తే, 2010లో ఇక్కడి నుంచి బీజేపీ నేత ఇంద్రదేవ్ మాఝీ గెలిచారు. 2015లో కాంగ్రెస్కు చెందిన అనిల్ కుమార్ నెగ్గారు. 2020లో జేడీయూ నేత సునీల్ కుమార్ను విజయం వరించింది. ఆయనకు అతి కష్టం మీద ఈ గెలుపు లభించింది. సీపీఐ (ఎంఎల్) లిబరేషన్ పార్టీ అభ్యర్థి నుంచి టఫ్ ఫైట్ ఎదురుకావడంతో కేవలం 462 ఓట్ల తేడాతో సునీల్ కుమార్ గెలిచారు. స్థూలంగా పరిశీలిస్తే, భోరే అసెంబ్లీ స్థానం పరిధిలో బీజేపీ, జేడీయూలు బలంగా ఉన్నాయి.
ట్రాన్స్జెండర్ ప్రీతికి పీకే ఆఫర్
భోరే అసెంబ్లీ స్థానానికి అభ్యర్థి ఎంపికపై 'జన్ సురాజ్' పార్టీ అధినేత, ప్రముఖ రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. భోరే అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేయాలని భావించిన సామాజిక కార్యకర్త, ట్రాన్స్జెండర్ ప్రీతి కిన్నర్ను ఆయన పిలిచి మరీ పెద్ద ఆఫర్ ఇచ్చారు. 'జన్ సురాజ్' పార్టీ తరఫున పోటీ చేయాలని కోరారు. అందుకు వెంటనే ప్రీతి కిన్నర్ ఓకే చెప్పారు.
షబ్నం బానూలా గెలిచేనా?
షబ్నం బానూ మన దేశంలోని ఏకైక ట్రాన్స్జెండర్ ఎమ్మెల్యే. 1998లో మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సొహాగ్పూర్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి షబ్నం బానూ చారిత్రక విజయం సాధించారు. ఒకవేళ ప్రీతి కిన్నర్ కూడా ఎన్నికల్లో గెలిస్తే, దేశంలో రెండో ట్రాన్స్జెండర్ ఎమ్మెల్యేగా రికార్డును సొంతం చేసుకుంటారు.
ప్రీతి కిన్నర్ ఎవరు? ప్రజలకు ఏం చేశారు?
ప్రీతి కిన్నర్ గత రెండు దశాబ్దాలుగా భోరే అసెంబ్లీ స్థానం పరిధిలో సామాజిక సేవ చేస్తున్నారు. సొంతఖర్చుతో ఏటా ఎంతోమంది పేద యువతులకు పెళ్లిళ్లు చేయిస్తున్నారు. బాధలు, విపత్తుల సమయాల్లో ప్రజలకు సాయం చేస్తున్నారు. నియోజకవర్గంలో ట్రాన్స్జెండర్ ఓటర్ల సంఖ్య తక్కువే ఉన్నప్పటికీ, ప్రీతికి వారి మద్దతు బలంగా ఉంది. ప్రత్యేకించి గత ఐదేళ్లుగా ప్రజల మధ్యే ప్రీతి ఉంటున్నారు. అందుకే ఈసారి ఎన్నికల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అనూహ్యంగా ఆమెకు జన్ సురాజ్ పార్టీ టికెట్ను ప్రశాంత్ కిశోర్ కేటాయించారు.
ప్రీతి పోటీతో ఎవరికి లాభం? ఎవరికి నష్టం?
భోరే అసెంబ్లీ స్థానంలో 'జన్ సురాజ్' పార్టీ నుంచి ట్రాన్స్జెండర్ ప్రీతి కిన్నర్ పోటీ చేస్తుండటం ఏ పార్టీకి నష్టం చేకూరుస్తుంది ? ఏ పార్టీకి లాభం చేకూరుస్తుంది? అనే దానిపై ఇప్పుడు హాట్ డిబేట్ నడుస్తోంది. జేడీయూ నుంచి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే, రాష్ట్ర మంత్రి సునీల్ కుమార్ బరిలో ఉన్నారు. ఈయనకే బీజేపీ మద్దతు కూడా ఉంది. ఎన్డీఏ కూటమిలోని బీజేపీ, జేడీయూ పార్టీలు ఐక్యంగా ఉన్నందు వల్ల సునీల్కు గెలుపు అవకాశాలు ఎక్కువే ఉంటాయి. అయితే 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సునీల్ కుమార్ కేవలం 462 ఓట్ల తేడాతో గెలిచారన్న విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. ఆయనకు అంతగా టఫ్ ఫైట్ ఇచ్చిన సీపీఐ (ఎంఎల్) లిబరేషన్ పార్టీని కూడా మనం మర్చిపోకూడదు. ఈసారి ఆ పార్టీ టికెట్పై జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ (JNUSU) మాజీ ప్రెసిడెంట్ ధనంజయ్ పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయనకు కాంగ్రెస్, జేడీయూల మద్దతు ఉంటుంది. అంటే ఎన్డీఏ, ఇండియా కూటముల మధ్య మరోసారి హోరాహోరీ పోరు జరగబోతోంది. ఈ పోరు నడుమ ట్రాన్స్జెండర్ ప్రీతి కిన్నర్కు పడే ప్రతీ ఓటు కీలకంగా మారనుందని రాజకీయ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఆమె సాధించే ఓట్లే భోరే స్థానంలో ఎన్నికల ఫలితాన్ని దిశానిర్దేశం చేస్తాయని, విజేతను నిర్ణయిస్తాయని అంటున్నారు. ఇవన్నీ తెలిసే ప్రీతి కిన్నర్ను పీకే బరిలోకి దింపారని చెబుతున్నారు.
మా పార్టీ సత్తా ఏమిటో చూపిస్తాం : ట్రాన్స్జెండర్ ప్రీతి కిన్నర్
'నేను చాలా ఏళ్లుగా నియోజకవర్గ ప్రజల మధ్యే ఉంటున్నాను. వాళ్లకు సేవ చేస్తున్నాను. కానీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే పాట్నాలో ఉంటున్నారు. ఇక్కడి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండటం లేదు. నేను ప్రజల పిలుపు మేరకే ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తున్నాను. ప్రశాంత్ కిశోర్ నాకు జన్ సురాజ్ పార్టీ టికెట్ ఇస్తారని అస్సలు ఊహించలేదు. నా ఆలోచనలు, జన్ సురాజ్ పార్టీ ఆశయాలు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. ఆ పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తున్నందుకు గర్వంగా ఉంది. ఈ ఎన్నికల ఫలితం వచ్చాక మా పార్టీ సత్తా ఏమిటో అందరికీ తెలిసొస్తుంది.నాకు పార్టీ టికెట్ ఇచ్చినందుకు పీకేకు కృతజ్ఞతలు. నేను ఎమ్మెల్యే అయితే నియోజకవర్గంలోని రోడ్లను బాగు చేస్తాను. ప్రజల కోసం ఆరోగ్య, విద్యా సౌకర్యాలను మెరుగుపరుస్తాను.ఉపాధి అవకాశాలు పెంచుతాను. వలసలను తగ్గిస్తా' అని ట్రాన్స్జెండర్ ప్రీతి కిన్నర్ చెప్పారు.
ప్రీతి పోటీతో జేడీయూకు లాభం
'ప్రీతి కిన్నర్ పోటీ వల్ల భోరే అసెంబ్లీ స్థానంలోని రాజకీయ సమీకరణాలపై పెద్దగా ప్రభావమేం ఉండదు. అయితే ఆమె వల్ల జేడీయూకు ప్రయోజనం చేకూరే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అతి తక్కువ ఓట్ల తేడాతో జేడీయూ అభ్యర్థి సునీల్ గెలిచారు. ఈసారి ప్రీతికి పడే ఓట్లు, జేడీయూ గెలుపు అవకాశాలను పెంచుతాయి' అని భోరేకు చెందిన వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ వరుణ్ రాయ్ విశ్లేషించారు.
ప్రీతికి కొంత కలిసిరావొచ్చు
'ప్రీతి కిన్నర్ చాలా ఏళ్లుగా ప్రజల మధ్యే ఉంటున్నారు. ఆమె ప్రజాసేవ చేస్తున్నారు. కష్టాల్లో ఉన్నవారిని ఆదుకుంటున్నారు. ఈ అంశం ప్రీతికి కొంత కలిసిరావొచ్చు. సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే స్థానికంగా ఉండరు. ఆయన ఉండేది పాట్నాలోనే. ఈ అంశం ఈసారి ఎన్నికల్లో పోటీచేసే స్థానిక అభ్యర్థులకు ప్లస్ పాయింట్గా మారొచ్చు' అని భోరే అసెంబ్లీ స్థానంలోని ప్రాథమిక వ్యవసాయ క్రెడిట్ సొసైటీ (PACS) సభ్యుడు అతుల్ ఉపాధ్యాయ్ పేర్కొన్నారు.