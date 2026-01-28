ETV Bharat / bharat

ప్రపంచ రాజకీయాల్లో అగ్రస్థానానికి భారత్- ఎన్నడూ లేనంత బలంగా ఈయూతో సంబంధాలు : ఉర్సులా

రాష్ట్రపతి భవన్​లో ఏర్పాటు చేసిన విందులో పాల్గొన్న ఐరోపా నేతలు- భారత్​, ఈయూ రాజకీయ సంబంధాలపై యూరోపియన్ యూనియన్ అధ్యక్షురాలు కీలక వ్యాఖ్యలు

Ursula On India EU Relations
European Commission President Ursula von der Leyen (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 28, 2026 at 7:25 AM IST

Ursula On India EU Relations : భారత్-ఈయూ మధ్య రాజకీయ సంబంధాలు ఎన్నడూ లేనంత బలంగా ఉన్నాయని యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్‌ డెర్‌ లెయెన్ అన్నారు. చారిత్రాత్మక భారత్-ఈయూ స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పందం ముగింపు, అలాగే రక్షణ, భద్రత భాగస్వామ్యం ప్రారంభం తర్వాత ఇరు పక్షాల మధ్య వ్యూహాత్మక సాన్నిహిత్యం మరింత పెరిగిందని పేర్కొన్నారు. ఐరోపా సమాఖ్య నేతల గౌరవార్థం మంగళవారం రాత్రి రాష్ట్రపతి భవన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన విందులో ఈ మేరకు మాట్లాడారు.

'భారత్​-ఈయూ రాజకీయ సంబంధాలు ఎన్నడూ లేనంత బలంగా ఉన్నాయి. వాణిజ్య, భద్రత, అంతర్జాతీయ సంబంధాల పరంగా మా భాగస్వామ్యం ప్రపంచంలోనే కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అందుకే ప్రపంచ రాజకీయాల్లో భారత్ అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. ఈ పరిణామాన్ని ఈయూ స్వాగతిస్తోంది. భారత్​-ఈయూ వనరులను కలిపితే ఏమి సాధించగలమో ఊహించండి. అందుకే ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నాం. ఈ స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పందం మా భాగస్వామ్యంలోనే కీలక మలుపు. ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చితి నెలకొన్న సమయంలో భారత్-ఈయూ ఒప్పందాలు స్పష్టమైన సందేశాన్ని ఇస్తున్నాయి' అని ఉర్సులా తెలిపారు.

'వాణిజ్యానికి మించి వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం'
భారత్​- ఈయూ భాగస్వామ్యం కేవలం వాణిజ్యానికి పరిమితం కాదని ఉర్సులా స్పష్టం చేశారు. 'భారత్- ఈయూ వ్యూహాత్మకంగా కూడా ముందడుగు వేస్తున్నాయి. అందుకే ఇరు దేశాల ప్రయోజనాలను కాపాడడానికి, అస్థిర సమయాల్లో స్థిరత్వం, భరోసాను తీసుకురావడానికి సెక్యూరిటీ అండ్ డిఫెన్స్ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రారంభించాం. దీంతో ప్రజలు భద్రంగా ఉండగలరు. మా వ్యాపారాలు విశ్వాసంతో ముందుకు సాగగలవు. ఈ ఒప్పందాలతో మేం మరింత ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించగలం. రెండు ఖండాల మధ్య కొత్త సువర్ణ మార్గాన్ని నిర్మించగలం. దీంతో భారత్-ఈయూకు మరింత ప్రకాశవంతమైన భవిష్యత్తుకు మార్గం సుగమం చేయగలం' అని ఉర్సులా పేర్కొన్నారు.

ప్రపంచ ఆర్థిక, భౌగోళిక, రాజకీయ బలం : కోస్టా
రాష్ట్రపతి భవన్​లో ఏర్పాటు చేసిన విందులో పాల్గొన్న యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా, భారత్​-ఈయూ సంబంధాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచ అనిశ్చితల మధ్య భారత్- ఈయూ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం గొప్ప ఆర్థిక, భౌగోళిక రాజకీయ ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉందని స్పష్టం చేశారు. భారత్​-ఈయూ సమ్మిట్ ఫలితాలపై తనకు గర్వంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.

'స్వేచ్ఛ వాణిజ్య ఒప్పందం, సెక్యూరిటీ అండ్ డిఫెన్స్ భాగస్వామ్యం, 2030 వరకు ఉమ్మడి వ్యూహాత్మక అజెండాతో మేం స్పష్టమైన పురోగతిని సాధించాం. ప్రపంచ సమస్యలపై సహకార నాయకత్వానికి మనం ఒక ఉదాహరణగా నిలిచాం. ఈ ఒప్పందాలన్నింటిని అమలు చేసి ప్రజలకు ప్రయోజనాలను అందించడం ద్వారా మా సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. భారత మూలాలున్న వ్యక్తిగా ఈ క్షణం నాకు ఎంతో గర్వకారణం. భారత్, ఈయూ ప్రజల మధ్య ఉన్న బంధానికి నేను ప్రతీకను. ఈ బంధం ఇరు ప్రాంతాల పౌరులను మరిన్ని నిర్మించేందుకు ప్రేరేపిస్తుంది.' అని కోస్టా పేర్కొన్నారు.

వ్యూహాత్మక స్థాయికి భారత్​-ఈయూ బంధం : రాష్ట్రపతి ముర్ము
ప్రపంచ సవాళ్లను సమష్టి ప్రయత్నాల ద్వారా పరిష్కరించుకోవచ్చన్న సిద్ధాంతాన్ని భారత్‌, ఈయూలు విశ్వసిస్తున్నాయని రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము అన్నారు. ప్రస్తుత అవసరాలకు అనుగుణంగా అంతర్జాతీయ సంస్థల్లో సంస్కరణలు అవసరమని, అందుకు ఈయూ మద్దతివ్వడం స్వాగతించదగ్గ పరిణామమని పేర్కొన్నారు. ఐరోపా సమాఖ్యతో కుదిరిన పలు ఒప్పందాల వల్ల భారత్‌-ఈయూ బంధం వ్యూహాత్మక స్థాయికి చేరుకుంటుందని విశ్వాసం వ్యక్తంచేశారు. ఐరోపా సమాఖ్య నేతల గౌరవార్థం రాష్ట్రపతి భవన్‌లో ద్రౌపదీ ముర్ము విందు ఏర్పాటుచేశారు. జమ్ముకశ్మీర్‌, లద్ధాఖ్‌, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌, ఉత్తరాఖండ్‌, ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు చెందిన వంటకాలను అతిథులకు వడ్డించారు. జకియా ఆలూ, వైట్ చాక్లెట్‌, బఖ్‌వీట్‌, భాంగ్ మాత్రితో యాక్ చీజ్ కస్టర్డ్‌, సోలాన్ పుట్టగొడుగులు సహా పలు వంటకాలను అతిథులకు వడ్డించారు. సుప్రీంకోర్టు సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్‌, ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్‌, కేంద్ర వాణిజ్యశాఖ మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ సహా పలువురు నేతలు విందుకు హాజరయ్యారు.

