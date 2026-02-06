'ప్రజలే మిమ్మల్ని వద్దనుకున్నారు'- PK పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నియామావళిని ఎన్డీఏ కూటమి ఉల్లంఘించిందని సుప్రీంకోర్టులో పీకే పిటిషన్
supreme court (ANI)
Published : February 6, 2026 at 2:23 PM IST
SC On Jansuraaj : SC On Jansuraaj : జన్ సురాజ్ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్ కిశోర్కు సుప్రీంకోర్టులో నిరాశ ఎదురైంది. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలను ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను తోసిపుచ్చింది. బిహార్ ఎన్నికల సమయంలో ఎన్డీఏ కూటమి మహిళలకు రూ.10 వేలు పంపిణీ చేసిందని, అది నియామావళిని ఉల్లంఘించడమే అంటూ ఆయన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఈ పిటిషన్ను సీజేఐ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని విచారించింది. ఈ సందర్భంగా అత్యున్నత ధర్మాసనం ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. 'ప్రజలే మీ పార్టీని వద్దనుకున్నారు' అని చురకలంటించింది. ఇప్పడు ఈ న్యాయ వేదికను ప్రచారానికి వాడుకుంటున్నారా అంటూ ప్రశ్నించింది.