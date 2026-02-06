ETV Bharat / bharat

'ప్రజలే మిమ్మల్ని వద్దనుకున్నారు'- PK​ పిటిషన్​పై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నియామావళిని ఎన్​డీఏ కూటమి ఉల్లంఘించిందని సుప్రీంకోర్టులో పీకే పిటిషన్

supreme court
supreme court (ANI)
Published : February 6, 2026 at 2:23 PM IST

SC On Jansuraaj : SC On Jansuraaj : జన్​ సురాజ్​ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్​ కిశోర్​కు సుప్రీంకోర్టులో నిరాశ ఎదురైంది. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలను ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ను తోసిపుచ్చింది. బిహార్​ ఎన్నికల సమయంలో ఎన్​డీఏ కూటమి మహిళలకు రూ.10 వేలు పంపిణీ చేసిందని, అది నియామావళిని ఉల్లంఘించడమే అంటూ ఆయన పిటిషన్​లో పేర్కొన్నారు. ఈ పిటిషన్​ను సీజేఐ సూర్యకాంత్​ నేతృత్వంలోని విచారించింది. ఈ సందర్భంగా అత్యున్నత ధర్మాసనం ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. 'ప్రజలే మీ పార్టీని వద్దనుకున్నారు' అని చురకలంటించింది. ఇప్పడు ఈ న్యాయ వేదికను ప్రచారానికి వాడుకుంటున్నారా అంటూ ప్రశ్నించింది.

