3 గంటల్లోగా ఫేక్ కంటెంట్ తొలగించాలి- రాజకీయ పార్టీలకు ఈసీ సూచన
11వేలకుపైగా ఫేక్ కంటెంట్ల గుర్తింపు, తొలగింపు- సీ-విజిల్లో వచ్చిన 3,10,393 ఫిర్యాదులకు పరిష్కారం- ఏఐ కంటెంట్పై లేబుల్ను పెట్టాల్సిందే- చట్టపరమైన నిబంధనలను పార్టీలన్నీ పాటించాలి : ఈసీ
Published : April 19, 2026 at 5:55 PM IST|
Updated : April 19, 2026 at 6:21 PM IST
EC On Social Media Platforms : తమిళనాడు, కేరళ, బంగాల్, అసోం, పుదుచ్చేరిలలో ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్న వేళ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) కీలక ప్రకటన చేసింది. తమ దృష్టికి వచ్చిన 3 గంటల్లోగా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ల నుంచి నకిలీ కంటెంట్ను రాజకీయ పార్టీలు తొలగించాలని పునరుద్ఘాటించింది. నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో మార్చి 15న ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా 11వేలకుపైగా ఫేక్ కంటెంట్లతో కూడిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్లు, యూఆర్ఎల్లను గుర్తించి చర్యలు తీసుకున్నామని ఈసీ వెల్లడించింది.
ఆయా ఫేక్ కంటెంట్లను తొలగించి, వాటిని పోస్ట్ చేసిన వారిపై పోలీసు స్టేషన్లలో ఎఫ్ఐఆర్లను నమోదు చేయించామని ఈసీ పేర్కొంది. వీటిపై బాధ్యుల నుంచి వివరణలు, ఖండనలను స్వీకరించినట్లు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. సోషల్ మీడియా, ఏఐ జనరేటెడ్ కంటెంట్లతో ముడిపడిన చట్టపరమైన నిబంధనలను రాజకీయ పార్టీలన్నీ తు.చ తప్పకుండా పాటించేలా ఎన్నికలు జరుగుతున్న అన్నిచోట్లా పకడ్బందీగా పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు చెప్పింది.
సీ-విజిల్ : 3,10,393 ఫిర్యాదుల పరిష్కారం
మార్చి 15 నుంచి ఇప్పటివరకు తమిళనాడు, కేరళ, బంగాల్, అసోం, పుదుచ్చేరిలలో ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘనలపై సీ-విజిల్ యాప్ ద్వారా వచ్చిన 3,10,393 ఫిర్యాదులను పరిష్కరించినట్లు ఈసీ తెలిపింది. వీటిలో దాదాపు 96.01 శాతం పరిష్కారాలను, ఫిర్యాదు అందిన 100 నిమిషాలలోపే సాధించామని పేర్కొంది. ప్రజలతో పాటు రాజకీయ పార్టీలు, అభ్యర్థులు సీ -విజిల్ యాప్ ద్వారా ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘనలపై తమకు సమాచారాన్ని అందించారని చెప్పింది.
ఏఐ కంటెంట్పై లేబుల్ను పెట్టాల్సిందే!
"రాజకీయ పార్టీలు, అభ్యర్థులు, ప్రచార ప్రతినిధులు ఒకవేళ సోషల్ మీడియా వేదికల్లో ఏఐ జనరేటెడ్ కంటెంట్ను పోస్ట్ చేస్తే కచ్చితంగా దానికి ఏఐ జనరేటెడ్ లేదా సింథటిక్ కంటెంట్ లేదా డిజిటల్లీ ఎన్హ్యాన్స్డ్ లేదా ఏఐ ఆల్టర్డ్ కంటెంట్ అనే లేబుల్ను వినియోగించాలి. దీంతోపాటు ఆ పోస్ట్ చేస్తున్న సంస్థ వివరాలనూ బహిర్గతపర్చాలి. ఎన్నికల పారదర్శకత, ఓటర్ల విశ్వాసాన్ని పొందేందుకు ఇవన్నీ చేయాల్సిందే. అసోం, కేరళ, బంగాల్, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలలో ఎన్నికల కోడ్ను ఉల్లంఘించేలా, శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగించేలా ఉండే పోస్టులను ఐటీ చట్టం కింద నోటిఫై చేయబడిన ఐటీ నోడల్ అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. వాటిపై చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అన్ని చోట్లా పోలింగ్ తేదీలకు ముందు 48 గంటల పాటు కచ్చితంగా నిశ్శబ్ద కాలాన్ని పాటించాలి. ఈ వ్యవధిలో ఏ రూపంలోనూ అభ్యర్థులు, పార్టీలు ఎన్నికల ప్రచారం చేయకూడదు. దీన్ని మీడియా వేదికలు, టీవీ ఛానళ్లు, రేడియోలు, పత్రికలు, సోషల్ మీడియా పాటించాల్సిందే" అని ఈసీ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.
మహిళా కోటాపై ప్రధాని ప్రసంగం కోడ్ ఉల్లంఘన- ఈసీకి సీపీఎం, సీపీఐ లేఖ
లోక్సభలో వీగిపోయిన మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుపై దేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి సీపీఎం, సీపీఐ ఆదివారం లేఖ రాశాయి. తమిళనాడు, బంగాల్లలో అమల్లో ఉన్న ఎన్నికల కోడ్ను ఉల్లంఘించేలా ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయని ఆ పార్టీలు ఆరోపించాయి. ఈ మేరకు ప్రధాని చేసిన ప్రసంగాన్ని భారత ప్రభుత్వ మీడియా సంస్థ దూరదర్శన్లో ప్రసారం చేయడంపైనా అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేశాయి. దేశ ప్రజల్లోకి రాజకీయపరమైన సందేశాన్ని పంపేందుకు ప్రభుత్వ మీడియా సంస్థను ప్రధాని వినియోగించుకోవడం అనేది స్వేచ్ఛా, పారదర్శక ఎన్నికల సూత్రానికి విరుద్ధమని సీపీఎం, సీపీఐ పేర్కొన్నాయి.
మార్చి 15 నుంచే అసోం, కేరళ, బంగాల్, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలలో ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉంది. అసోం, పుదుచ్చేరి, కేరళలలో ఏప్రిల్ 9న, తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న, బంగాల్లో ఏప్రిల్ 23, 29 తేదీల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. ఈ అన్నిచోట్లా ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాల విడుదల ప్రక్రియ మే 4న జరగనుంది.
